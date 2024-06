Fußball EM Spiele heute am 19.06. – Spielplan: Wer spielt heute bei der EM 2024?

Am heutigen Mittwoch – den 19. Juni 2024 – startet der 2. Spieltag der Fußball-Europameisterschaft 2024, unter anderem mit dem nächsten Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Bevor Deutschland gegen Ungarn antritt, treffen um 15 Uhr Kroatien und Albanien aufeinander. Diese Partie wird auf RTL im Free-TV und Livestream übertragen. Die EM-2024-Spiele in Deutschland-Gruppe A werden auf ARD ausgestrahlt, wo zunächst das Deutschland-Spiel um 18 Uhr und im Anschluss die Partie Schottland gegen Schweiz um 21 Uhr übertragen wird. Außerdem werden alle Spiele bei Magenta TV gezeigt.

Am 6. Tag der EM 2024 können die deutsche und die Schweizer Nationalmannschaft einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen, denn mit einem weiteren Sieg und 6 Punkten ist man sicherlich in der K.O.-Runde dabei. Weiterhin geht es für Ungarn und Schottland heute um die ersten Punkte bei der Euro 2024. Allerdings wird es schwer für die beiden Teams, denn sie gelten heute als Underdogs. Weiterhin spielen Kroatien und Albanien ebenfalls um die ersten EM-2024-Punkte, denn beide Teams mussten am 1. Spieltag eine Niederlage einstecken.

EM Spiele heute 19.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Kroatien - - Albanien Europameisterschaften Deutschland - - Ungarn Europameisterschaften Schottland - - Schweiz

TV EM Spielplan – Wer überträgt heute die EM 2024?

Die 3 EM-Spiele am heutigen Mittwoch, den 19. Juni 2024, laufen bei Magenta TV ab 13:30 Uhr. Weiterhin kommt 1 Spiel auf RTL ab 14:00 Uhr und 2 Spiele auf ARD ab 17:05 Uhr.

RTL / MagentaTV ARD / ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

Bei der TV-Ausstrahlung auf RTL heißen Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus die Zuschauer mit Vorberichten zum EM-Spiel in Hamburg willkommen. Das RTL-Kommentatoren-Duo besteht aus Marco Hagemann und Steffen Freund.

Das ARD-Moderatorenteam beim Deutschland-Spiel setzt sich aus Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger zusammen. Die ARD-Kommentatoren des Live-Spiels aus Stuttgart sind Tom Bartels und Expertin Almuth Schult. Beim Schweiz-Spiel moderiert Esther Sedlaczek gemeinsam mit Experte Thomas Hitzlsperger. Die ARD-Kommentatoren aus Köln sind Christina Graf und Thomas Broich.

Bei Magenta TV werden unter anderem Moderator Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack von den Spielen berichten. Außerdem sind die Magenta-Kommentatoren Marco Hagemann um 15 Uhr, Wolff Fuss um 18 Uhr und Christian Strassburger um 21 Uhr dabei.

EM-Spiel heute 19.06. – Kroatien gegen Albanien

Die kroatische Nationalmannschaft, als eines der besten Teams der Europameisterschaft, wird voraussichtlich das Spiel gegen Albanien gewinnen, die als Außenseiter in der „Todesgruppe“ B nur geringe Chancen haben. Bei der UEFA Euro 2024 treten Kroatien und Albanien zum allerersten Mal in einem Fußball-Länderspiel gegeneinander an. Möglicherweise werden die kroatischen EM-Stars wie Modric, Brozovic und Kovacic gegen Albanien einen relativ ungefährdeten Sieg einfahren können.

VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNGEN:

KROATIEN: Livakovic/Fenerbahce (29 Jahre/55 Länderspiele)- Stanisic/Bayer Leverkusen (24/19), Sutalo/Ajax Amsterdam (24/15), Gvardiol/Manchester City (22/31), Sosa/Ajax Amsterdam (26/20) – Modric/Real Madrid (38/176), Sucic/RB Salzburg (21/8), Kovacic/Manchester City (30/102) – Majer/VfL Wolfsburg (26/32), Budimir/CA Osasuna (32/22), Kramaric/TSG Hoffenheim (32/94). – Trainer: Dalic

ALBANIEN: Strakosha/FC Brentford (29/29) – Hysaj/Lazio Rom (30/84), Ajeti/CFR Cluj (30/26), Djimsiti/Atalanta Bergamo (31/58), Mitaj/Lokomotive Moskau (20/14) – Asllani/Inter Mailand (22/21), Bajrami/US Sassuolo (25/24), Ramadani/US Lecce (28/36) – Laci/Sparta Prag (28/28), Manaj/Sivasspor (27/34), Asani/Gwangju FC (29/14). – Trainer: Sylvinho

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Volksparkstadion | - 15:00 Kroatien U S S S N - : - Spielstand anzeigen Albanien U N N S N Tage Stunden Minuten Sekunden

Tabelle der EM Gruppe B

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Italien S > 1 1 0 0 2 1 1 3 2 Spanien S > 1 1 0 0 3 0 3 3 3 Albanien N > 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Kroatien N > 1 0 0 1 0 3 -3 0

EM-Spiel heute 19.06. – Deutschland gegen Ungarn

Das UEFA Euro 2024-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn ist zwar aufgrund vergangener Ergebnisse und der Länderspielbilanz beinahe ein Duell auf Augenhöhe, doch gilt das DFB-Team dank des stärkeren Kaders und größerer Erfolge bei großen Turnieren als Favorit. Die DFB-Elf hat mit dem 5:1-Auftaktsieg die beste Leistung aller Teams am 1. Spieltag gezeigt und will gegen die Ungarn direkt nachlegen. EM-Stars wie Neuer, Kroos, Gündogan oder die Talente Musiala und Wirtz könnten wieder groß aufspielen.

VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNGEN:

DEUTSCHLAND: Neuer/Bayern München (38 Jahre/120 Länderspiele) – Kimmich/Bayern München (29/87), Tah/Bayer Leverkusen (28/26), Rüdiger/Real Madrid (31/70), Mittelstädt/VfB Stuttgart (27/5) – Andrich/Bayer Leverkusen (29/6), Kroos/Real Madrid (34/110) – Musiala/Bayern München (21/30), Gündogan/FC Barcelona (33/78), Wirtz/Bayer Leverkusen (21/19) – Havertz/FC Arsenal (25/47). – Trainer: Nagelsmann

UNGARN: Gulacsi/RB Leipzig (34/55) – Lang/Omonia Nikosia (31/70), Orban/RB Leipzig (31/46), Dardai/Hertha BSC (22/4) – Fiola/Fehervar FC (34/58), Schäfer/Union Berlin (25/26), Nagy/Spezia Calcio (29/82), Kerkez/AFC Bournemouth (20/17) – Sallai/SC Freiburg (27/50), Szoboszlai/FC Liverpool (23/43) – Varga/Ferencvaros (30/12) – Trainer: Rossi

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Stuttgart Arena | - 18:00 Deutschland S S U S S - : - Spielstand anzeigen Ungarn S S N S N Tage Stunden Minuten Sekunden

Tabelle der EM Gruppe A

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland S > 1 1 0 0 5 1 4 3 2 Schweiz S > 1 1 0 0 3 1 2 3 3 Schottland N > 1 0 0 1 1 5 -4 0 4 Ungarn N > 1 0 0 1 1 3 -2 0

EM-Spiel heute 19.06. – Schottland gegen Schweiz

Fürs UEFA-Euro-2024-Länderspiel zwischen Schottland und der Schweiz wird ein Schweiz-Sieg prognostiziert. Nach einer schweren Niederlage gegen Deutschland muss sich Schottland steigern, um noch in die Finalrunde zu kommen. Allerdings hat Schottland eine historisch schwache Form bei großen Turnieren und gewann nur 6 der letzten 33 Spiele bei Welt- und Europameisterschaften. Hingegen hat die Schweiz, die ihr Auftaktspiel gegen Ungarn souverän gewann, gute Chancen auf einen Sieg. Mit Schlüsselspielern wie Granit Xhaka und Breel Embolo zeigte die Schweizer Mannschaft eine starke Form.

VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNGEN:

SCHWEIZ: Sommer/Inter Mailand (35 Jahre/90 Länderspiele – Schär/Newcastle United (32/82), Akanji/Manchester City (28/61), Rodriguez/FC Turin (31/116) – Widmer/FSV Mainz 05 (31/44), Freuler/FC Bologna (32/68), Xhaka/Bayer Leverkusen (31/126), Aebischer/FC Bologna (27/21) – Ndoye/FC Bologna (23/12), Duah/Ludogorez Rasgrad (2/1), Vargas/FC Augsburg (25/44). – Trainer: Yakin

SCHOTTLAND: Gunn/Norwich City (28/11) – Hendry/Al-Ettifaq (29/32), Hanley/Norwich City (32/51), Tierney/Real Sociedad (27/46) – Forrest/Celtic Glasgow (32/39), Gilmour/Brighton and Hove Albion (23/28), McGregor/Celtic Glasgow (31/61), Robertson/FC Liverpool (30/72) – McTominay/Manchester United (27/50), McGinn/Aston Villa (29/67), Adams/FC Southampton (27/31) – Trainer: Clarke

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Cologne Stadium | - 21:00 Schottland N N S U N - : - Spielstand anzeigen Schweiz U S S U S Tage Stunden Minuten Sekunden

Fußball heute – Stadion, Austragungsorte – In welchem Stadion wird heute gespielt?

Die EM Stadien/Austragungsorte heute:

Der Austragungsort der Partie Kroatien gegen Albanien um 15:00 Uhr ist das Volksparkstadion in Hamburg. Die Partie Deutschland gegen Ungarn um 18:00 Uhr wird in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart ausgetragen. Weiterhin spielen Schottland gegen Schweiz um 21:00 Uhr im RheinEnergieStadion in Köln gegeneinander. Der Namen des Stadions bei der EM 2024 lautet nach der Umbenennung Volksparkstadion Hamburg, Stuttgart Arena und Cologne Stadium.