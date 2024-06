Fußball EM Spiele heute am 20.06. – Spielplan: Wer spielt heute bei der EM 2024?

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 stehen am heutigen Donnerstag – den 20. Juni 2024 – zwei Spitzenspiele der Vorrunde auf dem EM-Spielplan mit den Partien Dänemark gegen England in Gruppe C und Spanien gegen Italien in Gruppe B. Außerdem treffen Slowenien und Serbien in Gruppe C aufeinander, die bereits um 15:00 Uhr spielen. Diese Partie wird exklusiv auf Magenta TV ausgestrahlt. Die weiteren Euro-Länderspiele heute werden um 18:00 Uhr und 21:00 Uhr auf ZDF im Free-TV und Livestream übertragen. Außerdem werden alle Spiele bei Magenta TV gezeigt.

Am 7. Tag der EM 2024 gibt es zwei Leckerbissen, denn mit England, Spanien und Italien sind heute 3 Top-Teams aktiv, denen bei der Europameisterschaft ein erfolgreiches Abschneiden zuzutrauen ist. Die englische Nationalmannschaft gewann am 1. Spieltag das Auftaktspiel und kann heute die Tabellenführung gegen Dänemark verteidigen. Außerdem gewannen die spanische und die italienische Nationalmannschaft die 1. EM-2024-Partie und spielen heute gegeneinander um die Spitzenposition in Gruppe B.

EM Spiele heute 20.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Slowenien - - Serbien Europameisterschaften Dänemark - - England Europameisterschaften Spanien - - Italien

TV EM Spielplan – Wer überträgt heute die EM 2024?

Die 3 EM-Spiele am heutigen Donnerstag, den 20. Juni 2024, laufen bei Magenta TV ab 13:30 Uhr. Weiterhin kommen 2 Spiele auf ZDF ab 17:05 Uhr.

Das ZDF-Moderatorenteam für die heutige TV-Ausstrahlung besteht aus Moderator Jochen Breyer und dem Expertenteam mit Per Mertesacker, Laura Freigang und Christoph Kramer. Die ARD-Kommentatoren des Live-Spiels Dänemark gegen England aus Frankfurt sind Claudia Neumann und Experte Moritz Volz. Beim EM-Spiel Spanien gegen Italien ist ZDF-Kommentator Oliver Schmidt mit von der Partie.

Bei Magenta TV berichten zunächst Moderatorin Laura Wontorra und Expertin Tabea Kemme vom EM-Spiel Slowenien gegen Serbien. Anschließend übernehmen Moderator Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack, um von den weiteren Spielen zu berichten. Außerdem sind die Magenta-Kommentatoren Jonas Friedrich und Experte Robin Gosens um 15 Uhr, Markus Höhner um 18 Uhr und Wolff Fuss um 21 Uhr dabei.

EM-Spiel heute 20.06. – Slowenien gegen Serbien

Im bevorstehenden Fußball-Länderspiel zwischen Slowenien und Serbien gelten die Serben als leicht favorisiert. Die serbische Nationalmannschaft verfügt über eine beeindruckende Reihe talentierter Spieler wie Vlahovic, Mitrovic und Tadic. Allerdings ist die Bilanz zwischen beiden Teams ausgeglichen mit je 1 Sieg und 6 Remis. Die Serben stehen nach der Auftaktniederlage bereits unter Druck und müssen gewinnen. Weiterhin kann Slowenien nach dem Remis gegen Dänemark am 1. Spieltag heute die nächsten Punkte erringen.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Fußball Arena München | - 15:00 Slowenien - : - Serbien

EM-Spiel heute 20.06. – Dänemark gegen England

Die englische Nationalmannschaft kann mit einem Sieg gegen das Achtelfinale erreichen, und es wird vorhergesagt, dass sie dies auch schaffen werden, denn England ist mit Nationalspielern wie Kane, Foden und Bellingham insgesamt besser besetzt. Die beiden Teams sind bei großen Turnieren bisher dreimal aufeinandergetroffen, wobei Dänemark keines dieser Spiele gewinnen konnte. Allerdings ist den Dänen immer eine sehr gute Leistung zuzutrauen, und sie könnten gegen England wieder einen guten Tag erwischen.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Frankfurt Arena | - 18:00 Dänemark - : - England

EM-Spiel heute 20.06. – Spanien gegen Italien

Das EM-Spiel Spanien gegen Italien ist das Top-Spiel der EM-2024-Vorrunde, denn es treffen Rekordeuropameister und der amtierende Europameister aufeinander. Es ist ein Duell zweier in etwa gleichstarker Teams, welches viel Spannung verspricht. Allerdings gelten die Spanier aufgrund der besseren Form als die leichten Favoriten gegen die Italiener, trotz der guten aktuellen Bilanz der Squadra Azzura, die lediglich eines der letzten 10 Spiele gegen La Roja verlor. Beim 11. Aufeinandertreffen im Rahmen einer WM oder EM könnten beide Nationalmannschaften die Partie gewinnen.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Arena AufSchalke | - 21:00 Spanien - : - Italien

Fußball heute – Stadion, Austragungsorte – In welchem Stadion wird heute gespielt?

Die EM Stadien/Austragungsorte heute:

Der Austragungsort der Partie Slowenien gegen Serbien um 15:00 Uhr ist die Munich Football Arena, die normalerweise den Namen Allianz Arena trägt. Die Partie Dänemark gegen England um 18:00 Uhr wird in der Frankfurt Arena ausgetragen. Das Stadion ist auch bekannt unter dem Namen Deutsche Bank Park. Weiterhin spielen Spanien gegen Italien um 21:00 Uhr in der Gelsenkirchener Veltins-Arena gegeneinander, die für die UEFA Euro 2024 in Arena AufSchalke umbenannt wurde.