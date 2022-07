Fußball heute Deutschland gegen England: Frauenfußball Finale EM 2022

Die Deutsche Frauen Nationalmannschaft steht durch ein 2:1 gegen Frankreich bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England im EM-Finale. Im Endspiel heute Abend um 18 Uhr geht es im mit 90.000 Zuschauern ausverkauften Stadion gegen den Gastgeber aus England. Deutschland war schon sieben Mal Europameister, England noch nie. 2019 gewann die deutsche Mannschaft ein Freundschaftsspiel an selber Stelle mit 2:1 – ein gutes Omen? Die Blicke werden vor allem auf den beiden Goalgetterinnen Alexandra Popp und Beth Mead liegen, die beide sechs Tore erzielten und Torschützenkönigin werden können. Wird eine der beiden das Spiel heute Abend entscheiden? Um 18 Uhr ist Anpfiff in London, die ARD und DAZN zeigen das Spiel live.

Deutschland im EM-Finale 2022

Die deutschen Fußball-Frauen stehen durch ein 2:1 gegen Frankreich im Halbfinale im EM-Finale gegen England am Sonntag, 31.7.2022 im Londoner Wembley-Stadion. So kam Deutschland ins EM-Finale:

Datum Team 1 Erg. Team 2 08.07.2022 🇩🇪 Deutschland 4:0 🇩🇰 Dänemark 12.07.2022 🇩🇪 Deutschland 2:0 🇪🇸 Spanien 16.07.2022 🇫🇮 Finnland 0:3 🇩🇪 Deutschland 21.07.2022 🇩🇪 Deutschland 2:0 🇦🇹 Österreich 27.07.2022 🇫🇷 Frankreich 1:2 🇩🇪 Deutschland 31.07.2022 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Vorschau 🇩🇪 Deutschland

Liveticker Länderspiel Deutschland gegen England

Das EM-Finale heute Abend wird England gegen Deutschland lauten. Für die Medien ist es die Revanche von 1966, als Deutschland im alten Londoner Wembleystadion mit 2:4 durch ein Tor, welches anscheinend keines war, die Weltmeisterschaft verlor. Doch für die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist das keinerlei Thema, das wäre schon lange her und die Spielerinnen würden daran nicht denken. Ein Endspiel vor 90.000 Zuschauern gab es schon letztes Jahr beim EM-Finale zwischen Italien und England.

Datum Team 1 Erg. Team 2 31.07.2022 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Vorschau 🇩🇪 Deutschland

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Blickpunkt

Im diesen Tagen ist die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg besonders im Blickpunkt. Es wird über ihren Weg von vor 2 Jahren berichtet, als sie die Mannschaft übernahm, bei der WM 2019 schon im Viertelfinale ausschied und nun den EM-Titel im Visier hat. Einen oder mehrere Gin Tonic’s würde Sie nach dem Sieg trinken, von ihrem Mann gäbe es einen Finca auf Mallorca als Geschenk. Die 54jährige spielte 125 Mal für Deutschland in den Jahren zwischen 1984 und 2000. Folgt Sie heute ihren großen Vorbildern wie Silvia Neid, die Weltmeister und zwei Mal Europameister-Trainerin wurde?

Aufstellung Länderspiel Deutschland gegen England

So könnte Deutschland im Endspiel auflaufen. Wir rechnen mit keinerlei Änderungen in der Startelf.

1 Merle Frohms – 3 Kathrin Hendrich, 5 Marina Hegering, 6 Lena Oberdorf, 9 Svenja Huth, 11 Alexandra Popp (C), 13 Sara Däbritz, 15 Giulia Gwinn, 17 Felicitas Rauch, 20 Lina Magull, 22 Jule Brand

Wer überträgt das EM-Finale England gegen Deutschland?

Die ARD zeigt das Spiel live im Free-TV, ebenso läuft es in der ARD Mediathek und im DAZN-Stream. In der ARD wird Bernd Schmelzer kommentieren, die Moderation in der ARD übernimmt Claus Lufen mit ARD- ExpertinNia Künzer. Auf DAZN wird Jan Platte mit Expertin Turid Knaak das Spiel moderieren.

