Fußball heute am 07.07 live ** 2:1 ENG DEN * Fußball EM 2021 ** Wer spielt heute? * ZDF live heute

Am gestrigen Dienstag schaffte die Squadra Azzurra den Einzug in das EM-Finale. In Italien feierte man die ganze Nacht, jetzt möchten die Italiener auch den EM-Titel nach Hause holen. Doch, bevor die italienischen Fußballer die EM-Trophäe in Rom den heimischen Fans präsentieren können, muss zunächst noch ein Spiel gewonnen werden. Der Gegner des EM-Finales, welches am Sonntagabend um 21 Uhr in London stattfindet (live im ZDF), wird heute Abend zwischen England und Dänemark ausgespielt.

Vor rund 60.000 englischen Fans dürften die Three Lions von der ersten Minute Vollgas geben. Denn dänische Fans werden fast gar nicht im Stadion sein. Schließlich gibt es keine Ausnahmen bei den Einreisebestimmungen für die Fußball-Europameisterschaft. Dennoch haben beide Nationalmannschaften durchaus Chancen auf die Teilnahme am EM-Finale. Für die englische Elf sprechen die Fans und die höhere Qualität, doch die Dänen haben einen Lauf und die entsprechende Emotionalität auf ihrer Seite.

Fußball heute am 07.07 – Wer spielt heute?

Aktuelle News zum EM Spiel England gegen Dänemark England im Finale! England steht zum ersten Mal in einem EURO-Finale. Es ist zudem das erste Endspiel seit der WM 1966. 🏆 23:10 Uhr – Harte Entscheidung! Foulelfmeter, Kane schießt, Schmeichel pariert, kann den Ball aber nur abprallen lassen und Kane trifft im Nachschuß! Wenn das die Entscheidung, dann wäre das sehr unglücklich! 22:40 Uhr – Nur noch wenige Minuten zu spielen, viel passiert ist in der 2.Halbzeit nicht mehr. Sehen wir hier die nächste Verlängerung oder sogar ein Elfmeterschießen? 21:39 Uhr -Der Ausgleich! Sterling kriegt von Kane mittig die Kugel, Kjaer kommt noch dran, es wird als Eigentor gewertet. Es ist das 11.Eigentor dieser EM! 21:30 Uhr – Freistoßtor für Dänemark durch Damsgaard! Der Ball fliegt über die englische Mauer und senkt sich unter der Latte, Pickford ist machtlos. Nun wird es spannend! 2.Chance, 1.Tor! 21:25 Uhr – Die ersten Pfiffen! England fängt offensiv an, doch die Dänen kommen immer besser ins Spiel und haben die erste richtig gute Chance des Spiels. 21 Uhr – Gleich geht es los, die Mannschaften kommen ins Stadion, die Nationalhymnen ertönen! Gigantische Stimmung in England! Bei der dänischen Hymne wird gepfiffen wie gegen Deutschland…

Am heutigen Mittwoch gibt es nur ein einziges EM-Spiel. Dies ist zugleich schon die vorletzte Partie der EURO 2020, die nun 2021 doch noch erfolgreich über die Bühne gebracht wurde. Um 21 Uhr treffen somit England und Dänemark im Londoner Wembley Stadion aufeinander und ermitteln den zweiten Finalteilnehmer.

ZDF live – Wer zeigt heute das EM Halbfinale?

Nachdem gestern bei der Übertragung des ersten EM Halbfinale die ARD an der Reihe war, ist heute das ZDF dran. Ab 20 Uhr beginnen die Vorberichte im Zweiten, bei welchen Moderatorin Kathrin-Müller Hohenstein und Experte Per Mertesacker rund um das EM-Halbfinale berichten. Im Anschluss wird Bela Rethy ab 21 Uhr das Spielgeschehen aus dem Londoner Wembley-Stadion kommentieren. Bei Magenta TV geht es bereits eine Viertelstunde früher los. Denn auch der gebührenpflichtige Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Hier sind Moderator Johannes B. Kerner und Fredi Bobic dafür verantwortlich, die Zuschauer auf das spannende EM-Halbfinale vorzubereiten. Ab 21 Uhr kommentiert dann Wolff Fuss das Spielgeschehen.

Fußball heute um 21 Uhr: England gegen Dänemark

Die englischen Fußballer sind der große Favorit auf das EM-Finale und dank Heimvorteil wohl auch für den Titel. Dies sehen die Buchmacher nicht anders und schieben den Three Lions die Favoritenrolle zu. Doch Danish Dynamite wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um dennoch die Überraschung zu schaffen. Dabei werden beide Trainer auf ihre beste Elf setzen, um den Traum vom ersten EM-Titel bei den Engländern und dem zweiten Triumpf für die Dänen am Leben zu halten.

In den letzten Spielen kamen die englischen Offensivkräfte so richtig in Torlaune. Während es in der Vorrunde lediglich zwei Treffer für die englische Elf gab, trafen die Stürmer gegen Deutschland und die Ukraine insgesamt sechsmal. Insbesondere bei Star-Stürmer Harry Kane scheint der Knoten gerade rechtzeitig geplatzt. Doch der geballten Offensivkraft werden die Dänen alles entgegenwerfen. Denn man möchte dem tragischen Dänemark-Star Christian Eriksen die EM-Trophäe mit nach Hause bringen – das dürfte der Genesung wohl beschleunigen.

20 Uhr – Die Aufstellungen sind da. So werden beide Teams spielen:

England: Pickford – Shaw, Stones, Maguire, Walker – Phillips, Rice – Sterling, Mount, Saka, Kane

Dänemark: Schmeichel – Kjaer, Vestergaard, Christensen – Maehle, Delaney, Höjbjerg, Stryger – Braithwate, Damsgaard, Dolberg