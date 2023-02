ZDF live heute 20:45 Uhr *** Fußball heute DFB Pokal Achtelfinale ** Wer spielt heute?

Fußball heute Abend ab 20:45 Uhr live im ZDF: In dieser Woche gibts gleich zweimal DFB-Pokal live im deutschen Free-TV. Die beiden Live-Spiele sind spannende Duelle von regionalen Konkurrenten. Am gestrigen Dienstag, 7. Februar 2023 um 20:45 Uhr, kam es zum spannenden Hessen-Derby Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98 – Der Favorit aus Frankfurt gewann mit 4:2 gegen den Tabellenführer der Zweiten Liga. Und am heutigen Mittwoch, 8. Februar um 20:45 Uhr, spielen die Ruhrpott-Teams Vfl Bochum und Borussia Dortmund gegeneinander. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. ARD und ZDF übertragen die Spiele heute live im TV und im Livestream.

Das Achtelfinale des DFB-Pokals 2022/23 wird in zwei englischen Wochen ausgetragen – der VfB Stuttgart, Union Berlin, RB Leipzig und die Bayern stehen bereits als Viertelfinalteilnehmer fest. Außerdem könnten Sandhausen oder Freiburg, Frankfurt oder Darmstadt, Nürnberg oder Düsseldorf und Bochum oder Dortmund eine Runde weiterkommen.

DFB-Pokal 2023 Achtelfinale: Bochum gegen Dortmund – Wer gewinnt?

Das DFB-Pokal 2023 Achtelfinale Bochum gegen Dortmund ist ein „kleines Derby“ im Ruhrgebiet, welches etwas weniger Brisanz hat als beispielsweise die „Mutter aller Derbys“ zwischen Dortmund und Schalke. Allerdings ist Bochum gegen Dortmund eine Begegnung mit lokaler Rivalität, was zu einem hitzigen Spiel führen könnte.

Borussia Dortmund ist großer Favorit auf einen Auswärtssieg gegen Bochum im DFB-Pokal. Dortmunds Wettquote für einen Sieg beträgt 1.72 – weiterhin hat Bochum eine Wettquote von 4.20. Außerdem gewann Dortmund das letzte Spiel gegen Bochum am 5. November 2022 mit 3:0. Die Dortmunder sind stark ins Jahr 2023 gestartet und könnten in Bochum den guten Lauf fortsetzen. Allerdings ist der VfL Bochum ebenfalls sehr gut drauf – daheim ist der VfL seit 6 Spielen ungeschlagen und hat 5 Siege in Folge mit einem Torverhältnis von 15:5.

Das Ruhrpott-Derby Bochum gegen Dortmund fand bereits 80-mal statt. Dortmund gewann 36-mal, Bochum gewann 20-mal und 24-mal gabs ein Remis. Das einzige Pokalspiel gegen Dortmund gewann Bochum in 1981 mit 3:1 nach Verlängerung.

DFB-Pokal 2023 Achtelfinale: Wer kommt noch ins Viertelfinale?

Beim frühen Spiel um 18 Uhr am Dienstag ist Freiburg großer Favorit auf einen Sieg gegen den Zweitligisten Sandhausen. Der SV Sandhausen ist in der 2. Liga in der Abstiegszone und braucht ein kleines Wunder, um gegen Freiburg zu bestehen. Allerdings ist der SC Freiburg nach zwei verheerenden Niederlagen in 4 Spielen nicht in Top-Form – Freiburg hat in 360 Minuten in 2023 bereits 13 Gegentore kassiert.

Im frühen Spiel um 18 Uhr am Mittwoch treffen die Zweitligisten Nürnberg und Düsseldorf aufeinander. Die Begegnung ist völlig offen. Nürnberg hat einen kleinen Vorteil nach dem 0:1-Sieg in Düsseldorf am 15.10.2022. Allerdings ist Düsseldorf in der Zweitligatabelle weit vor Nürnberg auf dem 6. Platz – Nürnberg steckt als 16. mitten im Abstiegskampf.

DFB-Pokal 2023 Achtelfinale: Wer spielt heute?

Am 7. und 8. Februar 2023 finden vier weitere Partien des DFB-Pokal 2023 Achtelfinals statt. Am Dienstag, den 7. Februar 2023, spielt Sandhausen gegen Freiburg um 18 Uhr und Frankfurt gegen Darmstadt um 20:45 Uhr. Außerdem spielen am Mittwoch, den 8. Februar 2023, Nürnberg und Düsseldorf sowie Bochum und Dortmund gegeneinander.

DFB-Pokal 2023 Achtelfinale: Frankfurt gegen Darmstadt – Wer gewinnt?

Das DFB-Pokal 2023 Achtelfinale Frankfurt gegen Darmstadt ist ein brisantes Derby, welches von Angst vor Ausschreitungen begleitet wird. In sportlicher Hinsicht gilt der amtierende Europa-League-Sieger Frankfurt als hoher Favorit mit einer Wettquote von 1.50 für Frankfurt-Sieg zu 5.75 für Darmstadt-Sieg.

Allerdings ist Darmstadt in der Saison 2022/23 sehr gut drauf. Die Lilien haben in der 2. Liga sind seit der Niederlage am ersten Spieltag gegen Regensburg ungeschlagen. Seit 20 Spielen hat Darmstadt nicht mehr verloren. Dennoch sind die Frankfurter Adler aufgrund des Klassenunterschieds favorisiert und Darmstadt könnte einen Überraschungserfolg landen.

Bisher wurde das Hessen-Derby Frankfurt gegen Darmstadt 10-mal ausgetragen. Frankfurt konnte 6 Spiele gewinnen, Darmstadt hingegen nur 3 Spiele. Von den letzten 4 Spielen zwischen 2015 und 2017 gewannen Frankfurt und Darmstadt jeweils 2 Spiele.

Wo läuft das DFB-Pokal 2023 Achtelfinale live im TV?

Das DFB Pokal 2023 Achtelfinale kommt live im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Am Dienstag, den 7. Februar 2023, und am Mittwoch, den 8. Februar 2023, wird das späte Spiel um 20:45 Uhr live übertragen. Frankfurt gegen Darmstadt läuft am Dienstag auf ARD und Bochum gegen Dortmund läuft am Mittwoch auf ZDF.

Der Kommentator bei der ARD ist Florian Naß. Weiterhin sind Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger am Start. Beim ZDF kommentiert Oliver Schmidt mit Experte Hanno Balitsch. Der ZDF-Moderator ist Sven Voss, Experte ist Bochum-Legende Dariusz Wosz.

Weiterhin kommen alle 4 Spiele live bei Sky. Die Zusammenfassungen der 18-Uhr-Spiele laufen jeweils nach den Live-Spielen bei den Öffentlich-Rechtlichen.