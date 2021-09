Fußball heute Länderspiele am 01.09. ** WM 2022 Qualifikation * Wer spielt heute?

Am heutigen 01. September 2021 beginnt der 4. Spieltag der europäischen Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Insgesamt stehen 13 WM-Quali-Spiele in 5 Quali-Gruppen auf dem Programm. Die Top-Teams Frankreich, Portugal und Niederlande sind um 20:45 Uhr am Start und die Partien laufen bei DAZN im Livestream.

Das Top-Spiel heute lautet Russland gegen Kroatien. Die spannendste Gruppenkonstellation gibt es in WM Quali Gruppe H, wo heute 4 Teams die Tabellenführung übernehmen können.

Fußball heute am 01.09. – Wer spielt heute?

Die Top-Teams Frankreich, Portugal und Niederlande haben heute etwas knifflige Aufgaben. Die Niederlande muss gegen Norwegen mit Superstürmer Haaland ran. Außerdem trifft Portugal auf Irland und Frankreich auf Bosnien-Herzegowina – hier sind Überraschungen für die Außenseiter nicht ausgeschlossen.

WM 2022 Gruppe A – Portugal legt vor

Nach 3 Spielen liegen Portugal und Serbien in WM 2022 Quali-Gruppe A mit je 7 Punkten gleichauf. Mit einem Sieg gegen die bisher punktlosen Iren könnte Portugal die Tabellenführung ausbauen, während Serbien spielfrei hat.

WM 2022 Gruppe D – Ukraine spielt früher

In WM 2022 Quali-Gruppe D hat Frankreich 4 Punkte Vorsprung auf die Ukraine, die mit dem neuen Coach Oleksandr Petrakov bereits um 16 Uhr in Kasachstan antritt. Frankreich spielt gegen Bosnien-Herzegowina.

WM 2022 Gruppe F – Makellose Dänen

Die dänische Fußballnationalmannschaft hat in WM 2022 Quali-Gruppe F bereits 9 Punkte nach 3 Spielen – am 4. Spieltag gibt es das Top-Spiel zwischen den beiden EM-Teilnehmern Dänemark und Schottland. Österreich ist mit nur 4 Punkten nach 3 Spielen heute gegen Republik Moldau unter Zugzwang.

WM 2022 Gruppe G – Vierkampf um die Tabellenführung

Die WM 2022 Quali-Gruppe G ist vor dem 4. Spieltag sehr spannend. Türkei, Niederlande, Montenegro und Norwegen trennt nur ein Punkt und die 4 Teams stehen sich in 2 direkten Duellen gegenüber: Montenegro gastiert in der Türkei und die Niederlande spielt in Norwegen.

WM 2022 Gruppe H – Kroatien oder Russland?

Das Top-Spiel des 4. Spieltags in WM 2022 Quali-Gruppe H ist Kroatien gegen Russland. Die Teams absolvierten eine enttäuschende EM 2021 und können heute mit einem Sieg die Tabellenführung in der Quali-Gruppe H übernehmen.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Die volle Packung WM 2022 Qualifikation gibt es live beim Streaming-Dienst DAZN. Dort könnt ihr heute alle 13 Spiele der WM 2022 Qualifikation sehen. Dies sind die Kommentatoren heute bei DAZN:

Moldawien – Österreich: Max Gross

Frankreich – Bosnien-Herzegowina: Ruben Zimmermann

Norwegen – Niederlande: Matthias Naebers

Türkei – Montenegro: Flo Hauser

Dänemark – Schottland: Tobi Fischbeck

Das Spiel Republik Moldau gegen Österreich wird live im ORF gezeigt.