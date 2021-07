ARD live Fußball EM heute am 29.6. *** 2:0 England – Wer spielt heute EM? *** Wer überträgt heute die Fußball EM 2021?

Heute am 29.6. überträgt die ARD die beiden heutigen EM-Spiele im EM-Achtelfinale um 18 Uhr und 21 Uhr der UEFA EURO 2020 im Free-TV. Fußballfans dürfen sich also freuen, denn mit der begonnenen K.o.Phase mit dem EM-Achtelfinale gibt es alle Spiele im Free-TV. Wir sagen dir alles über diese Spiele heute in der ARD. Natürlich ganz wichtig heute: Deutschland gegen England um 18 Uhr.



Wer spielt heute bei der Fußball EM 2021?

Um 18 Uhr geht es los mit dem Em-Achtelfinale in der ARD – die deutsche Fußballnationalmannschaft tritt gegen England in Wembley an. Die Spannung ist hoch, wenn die Mannschaften um das Erreichen des EM-Viertelfinales spielen. Um 21 Uhr dann das Duell zwischen der Ukraine und Schweden -der Sieger wird gegen Deutschland oder England im EM-Viertelfinale spielen. Und obwohl die Aufstockung 2016 auf 24 Mannschaften für viel Kritik sorgte, freuen sich die Fußballfans über weitere acht Spiele der EM im Achtelfinale.

Aktuelle News zum EM Spiel England gegen Deutschland 0:2 – Deutschland scheidet aus! 19:50 Uhr -Es ist amtlich! Deutschland scheidet nach einem 0:2 aus! Es war das letzte Spiel von Bundestrainer Löw! 16:45 Uhr – Die beiden Aufstellungen sind da! Änderungen: Werner kommt für Gnabry und Goretzka für Gündogan, Müller für Sané !

Wer überträgt heute die EM Spiele?

Heute zeigt die ARD alle zwei stattfindenden Spiele der Fußballeuropameisterschaft 2021. Natürlich werden die Spiele auch im Internet Livestream gezeigt. MagentaTV zeigt ebenso die beiden Spiele um 18 und 21 Uhr.

ARD live: EM Achtelfinale England gegen Deutschland um 18 Uhr

Franz Beckenbauer sagte einmal: „We call it a klassiker!“ in seinem bayrisch-englischem Tonfall. Heute Abend ist es wieder soweit, schon um 18 Uhr sogar. Es wird also ein langer Fußballabend, Verlängerung und Elfmeterschießen nicht ausgeschlossen! Die Begegnungen zwischen England und Deutschland stehen für Drama, Spannung und Sporthistorie. Genau das sind die Fußballabende, auf die man sich freut, so selbst die deutschen Nationalspieler, die spätestens heute Abend bei den Nationalhymnen die Gänsehaut vor 45.000 Fußballfans im Tempel von Wembley spüren werden.

Der Ausgang ist mehr als offen: Deutschland als Zweiter weiter, England als Gruppensieger, mit 2 eigenen Toren und null Gegentoren. Schwer sind beide Teams einzuschätzen.

Florian Naß wird das deutsche Spiel ab 18 Uhr kommentieren, ab 16:05 sind wieder Alexander Bommes mit den drei ARD-Experten Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz am Start. Jessy Wellmer wird zusammen mit dem Weltmeister von 2014 Bastian Schweinsteiger live aus dem Wembley kommentieren. Auf MagentaTV wird Wolff Fuss kommentieren.

ARD live: EM Achtelfinale Ukraine gegen Schweden um 21 Uhr

Die Ukraine zeigte ein leidenschaftliches Spiel gegen die Niederlande im Auftakt, danach ging es etwas bergab. Doch gegen die Schweden ist alles drin, auch wenn man gegen Österreich die Defizite in der Fitness sah. Die Schweden wurden dank drei Toren von Emil Forsberg Gruppenerster der Gruppe E. Der Gwinner dieses Achtelfinales wird der Gegner des deutschen Teams im EM-Viertelfinale sein. Hoffen wir!

Tom Bartels wird im Ersten das Spiel kommentieren, vorher berichten ab 20:15 Uhr sind wieder Alexander Bommes mit den drei ARD-Experten Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz am Start. Das Spiel auf MagentaTV kommentiert Markus Höhner, vorher gibt es Johannes B. Kerner, und den EM-Experten Fredi Bobic und Michael Ballack.