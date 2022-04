WM 2022 Spielplan Deutschland *** Gegen wen spielt Deutschland bei der WM 2022?

Nach der WM 2022 Auslosung am 1.Dezember 2022 in Doha für die Endrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft steht nun auch der deutsche WM Spielplan fest. In der WM Gruppe E spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen den Weltmeister von 2010 Spanien sowie gegen Japan und den Gewinner des interkontinentalen Playoffs zwischen Costa-Rica und Neuseeland am 14.Juni 2022. Wir sagen dir hier alles zum deutschen WM-Spielplan und vor allem wie es nach der Wm-Gruppenphase weitergehen könnte.

Deutschland in der Vorrunde – Tabelle & Spielplan

Deutschland spielt drei Mal in der Vorrunde: zunächst am Mittwoch, 23.November 2022 gegen Japan. Hier heißt es zunächst gut ins WM-Turnier zu starten, um nicht gleich unter Druck zu geraten. Denn beim 2.Spiel werden die weiteren Weichen gestellt: Es wartet am Sonntag, 27.11. die Nationalmannschaft aus Spanien! Nach dem 3.Spiel könnte es wie bei der WM 2018 in Russland schon zu Ende sein. Hoffen wir es nicht, denn der Gegner wird hier Costa-Rica oder Neuseeland sein.

Es kommen nur der Gruppenerste und der Gruppenzweite weiter!

Deutschland in der K.o.Phase der Fußball WM 2022 in Katar

In der k.o.Phase entscheidet nun der Gruppenplatz auf den 1.Gegner im WM-Achtelfinale. Denn ein Gruppensieger spielt gegen einen Gruppenzweiten. Doch das muss nun noch nichts heissen.

Deutschland im WM-Achtelfinale 2022

Kommt Deutschland ins WM-Achtelfinale 2022 ist man schon weiter als man 2018 gekommen ist. Als Gruppensieger würde der Gruppenzweite der WM Gruppen F warten, voraussichtlich ist das Kroatien, auch Belgien wäre möglich., Die beiden weiteren Teams Kanada oder Marokko sehen eher wie Kanonenfutter aus und sollte diese WM-Vorrunde wohl eher nicht überstehen.

Wird Deutschland Gruppensieger, so spielt man am Montag, 5.12.Dezember um 16 Uhr gegen den Gruppenzweiten der Gruppe E. Wird Deutschland Gruppenzweiter spielt man erst einen Tag später gegen den Gruppensieger F.

Deutschland im WM-Viertelfinale 2022

Nachdem die Nationalmannschaft von Hansi Flick ins WM-Viertelfinale gekommen ist, würde man als Gruppenzweiter auf Mannschaften der Gruppe G oder H treffen, das könnte Uruguay (als Gruppensieger) oder die Schweiz (als Gruppenzweiter hinter Brasilien) sein. Sollte Deutschland die Gruppe gewinnen, könnte nun Brasilien oder Portugal warten.

Deutschland im WM-Halbfinale 2022

Im Halbfinale könnte es schwer werden, wenn Deutschland nur Tabellenzweiter in der Vorrunde geworden ist: Entweder kommt nun England oder Frankreich, die im Viertelfinale gegeneinander spielen sollten.

Wenn Deutschland Gruppensieger werden, könnten nun die Niederlande oder Argentinien warten.

Deutschland im WM-Finale 2022

Wer Weltmeister 2022 werden will – den muss jeder schlagen, egal wer als 2.Mannschaft ins WM-Finale kommt. Kann Deutschland seinen WM-Titel von 2014 wiederholen und den 5.WM-Stern holen? Am 18.Dezember 2022 spielen die 2 besten Mannschaften des Turniers ab 16 Uhr im Lusail Stadion vor 80.000 Fußballfans um den Titel des Weltmeisters 2022.