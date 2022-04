Fußball heute live: Alle WM Gruppen 2022 nach der Gruppenauslosung

Heute Abend ab 18 Uhr findet in der Hauptstadt Katars, in Doh, die WM Gruppenauslosung statt. Die ARD überträgt die WM Gruppenauslosung live. 32 WM-Teilnehmer gilt es in acht Vorrundengruppen auszulosen. Deutschland liegt nur in Lostopf 2 und bekommt auf jeden Fall – wenn nicht Gastgeber Katar – einen Titelfavoriten aus der FIFA-Weltrangliste. Gegen wen wird Deutschland spielen?

Gegen wen wird Deutschland bei der WM 2022 spielen?

Losglück oder Todesgruppe? Wie Bastian Schweinsteiger es im TV schon sagt, egal, wer kommt, man muss gegen alle gewinnen. Er sagte weiter, dass man nach dem Spiel gegen Frankreich bei der WM 2014 spüren konnte, dass man Weltmeister werden könnte.

Deutschland wird heute also gegen ein Team aus Lostopf 1 spielen, darunter z.B. Frankreich, England oder Belgien. Die Teams aus Lostopf 2 vermeidet man in der Vorrunde und könnten frühestens im WM-Achtelfinale winken. Aus dem Lostopf wäre z.b. der Afrikameister Senegal schwer zu spielen, aber auch Polen mit Lewandowski. Aus Topf 4 winken eher leichte Gegner wie Kanada – seit 36 Jahren nicht mehr bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei.

Alle WM Gruppen 2022

Wir aktualisieren hier alle WM-Gruppen nach der WM-Auslosung.