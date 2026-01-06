Fußball heute Ergebnis beim Afrika-Cup: Elfenbeinküste gewinnt 3:0 – Viertelfinale!

Titelverteidiger Côte d’Ivoire und deutscher WM-Gegner 2026 hat beim Afrika-Cup die Runde der letzten Acht erreicht. Im Achtelfinale setzte sich die Elfenbeinküste mit 3:0 gegen Burkina Faso durch und demonstrierte dabei eine bemerkenswerte Effektivität. Die Tore erzielten Amad Diallo, Yan Diomande und Bazoumana Touré. Nun wartet im Viertelfinale der Rekordsieger Ägypten auf die Ivorer, während auch andere hochkarätige Duelle anstehen.

Côte d’Ivoire dominiert im Achtelfinale

Die Elfenbeinküste zeigte sich im Duell gegen Burkina Faso von Beginn an als die überlegene Mannschaft. Mit einem klaren 3:0-Sieg unterstrich das Team seine Ambitionen, den Titel erneut zu verteidigen. Amad Diallo von Manchester United eröffnete in der 20. Minute den Torreigen, gefolgt von Yan Diomande, der in der 32. Minute nachlegte. Beide Spieler nutzten die ersten beiden Schüsse aufs Tor, um die Dominanz der Ivorer deutlich zu machen.

Effektives Gegenpressing und starke Zweikampfführung

Von der ersten Minute an bestimmten die Ivorer das Geschehen auf dem Platz. Mit starkem Gegenpressing und einer präzisen Zweikampfführung setzten sie Burkina Faso unter Druck. Die Statistik von 13:2 Schüssen in der ersten Halbzeit spricht Bände über die Überlegenheit der Elfenbeinküste. Obwohl Burkina Faso sich in der zweiten Halbzeit etwas offensiver zeigte, blieb der große Durchbruch aus.

Viertelfinale gegen Ägypten

Im Viertelfinale wartet auf die Elfenbeinküste ein echter Prüfstein: Der Rekordsieger Ägypten, angeführt von Superstar Mo Salah, wird am Samstag um 20:00 Uhr in Agadir der nächste Gegner sein. Die Ivorer können sich auf eine spannende Begegnung einstellen, in der sie erneut ihre Stärke unter Beweis stellen wollen. Währenddessen trifft Algerien um 17:00 Uhr in Marrakesch auf Nigeria, nachdem die Wüstenfüchse sich in der Runde zuvor gegen die DR Kongo durchsetzen konnten.

Weitere Viertelfinal-Duelle

Die ersten Viertelfinals des Afrika-Cups stehen bevor. Am Freitag begegnet Senegal in Tanger Mali, während Gastgeber Marokko in Rabat gegen den fünfmaligen Turniersieger Kamerun antritt. Diese Begegnungen versprechen hochklassigen Fußball und spannende Wendungen im aufregenden Turnierverlauf.