Wie du deine Fußballwettstrategie auf die WM 2022 in Katar vorbereitest

Während sowohl die Champions League als auch der DFB-Pokal und die Bundesliga bereits beendet sind, warten wir nun ab morgen auf die UEFA Nations League, die aufgrund der interessanten Gruppen Spannung versprechen wird. Ende dieses Jahres steht auch endlich die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar vor der Tür, am 21. November 2022 geht es los.

Ende des Jahres werden wieder 32 Teams aus der ganzen Welt gegeneinander antreten und den nächsten Weltmeister unter sich aus machen, was einiges an Spannung, tolle Tore und zahlreiche, mitreißende Spiele bieten wird.

Aus eben diesem Grund macht es bereits jetzt Sinn sich einen Kopf über die eigene Wettstrategie zu machen und diese im Idealfall auf die WM 2022 in Katar vorzubereiten. Um in dieser Hinsicht die Ergebnisse zu erhalten, die du dir wünschst, kannst du hier wichtige Tipps für deine Wettstrategie bekommen und mit betting.com lernen, wie du online auf Fußball wettest.

1. Beschaffe dir das notwendige Wissen

Wissen ist Macht. Das gilt nicht nur in der Uni und im Beruf, sondern auch in Sachen Fußballwetten. Aus eben diesem Grund solltest du dir vorher online aktuelle Informationen über die Teams beschaffen, damit du zu jeder Zeit weißt, wie die Chancen für den Sieg des einen oder des anderen Teams stehen.

Verschaffe dir zudem auch einen Überblick über die verletzten Spieler bei den einzelnen Mannschaften sowie über die Spieler, die derzeit in einer bestechenden Form sind, wie beispielsweise Karim Benzema, der die beste Saison seines Lebens spielt.

2. Suche dir die besten Quoten aus

Wenn du dir einen guten Überblick über die verschiedenen Mannschaften und Spieler verschafft hast, solltest du dir auch die Quoten der verschiedenen Wettanbieter zunutze machen.

Vergleiche hierfür die verschiedenen Quoten miteinander und entscheide dich für die Quoten, die am höchsten für das Ergebnis sind, welches laut dir am wahrscheinlichsten eintritt. Hiermit kannst du dann noch größere Gewinne erzielen.

3. Nutze verschiedene Wettarten

Die kommende Weltmeisterschaft 2022 in Katar bietet eine Vielzahl der verschiedensten Möglichkeiten, wenn es um das Thema Wetten geht. Aus eben diesem Grund solltest du auch sicherstellen, dass du dir die verschiedenen Wettarten zunutze machst.

Weltmeister

Du kannst bereits vor dem Tor festlegen, wer deiner Meinung nach Weltmeister wird.

Meiste Tore/Karten

Wenn du außerdem auch gerne auf einzelne Spieler wetten willst, kannst du auch festlegen, wer laut dir die meisten Tore schießen und Karten kassieren wird.

Gruppensieger

Außerdem hast du auch die Möglichkeit darauf zu wetten, wer die einzelnen Gruppensieger bei der anstehenden WM sind.

Über/unter

Bei der über/unter Wette sagst du voraus, ob in einem Spiel die Anzahl der Tore einen gewissen Wert über- oder unterschreitet. Demnach kannst du beispielsweise angeben, dass im Gruppenspiel in Gruppe E zwischen Japan und Deutschland mehr als 3,5 Tore fallen werden.

Wie du sehen konntest, hast du zahlreiche Optionen in Sachen Wetten, wenn es um die anstehende FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar geht. Hierdurch sowie auch aufgrund der zahlreichen, spannenden Spiele in der Gruppenphase und in den Playoffs wird es noch viele weitere Möglichkeiten geben, wie du beispielsweise auch live wetten und die WM mit besonders viel Spaß und Spannung verfolgen können wirst.

