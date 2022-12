Fußball WM heute live ** 4:1 Brasilien – Südkorea ** Brasilien im Viertelfinale

Brasilien gegen Südkorea ist das 6. Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 und wird heute live auf ZDF und Magenta TV übertragen. Brasilien und Südkorea stehen sich heute, am 5. Dezember 2022, erstmals in einem Pflichtspiel gegenüber. Brasilien ist der große Favorit auf die Weltmeisterschaft, Südkorea hat nur geringe Chancen gegen Brasilien das Viertelfinale zu erreichen. Das WM-Spiel Brasilien gegen Südkorea im Stadium 974 in Doha wird um 20 Uhr angepfiffen. Das Spiel kommt im Free-TV auf ZDF und im Livestream bei Magenta TV.

WM 2022 Achtelfinale Brasilien gegen Südkorea heute live

WM 2022 Achtelfinale Brasilien gegen Südkorea heute live Brasilien 18-mal, Südkorea 2-mal im WM-Achtelfinale

Brasilien 18-mal, Südkorea 2-mal im WM-Achtelfinale Spieler aus der Bundesliga: Südkoreaner Jae-sung Lee (Mainz) und Woo-yeong Jeong (Freiburg)

Spieler aus der Bundesliga: Südkoreaner Jae-sung Lee (Mainz) und Woo-yeong Jeong (Freiburg) Südkorea mit 1 Sieg und 6 Niederlagen gegen Brasilien

Südkorea mit 1 Sieg und 6 Niederlagen gegen Brasilien Live-Übertragung des Spiels bei ZDF und Magenta TV beginnt um 20 Uhr

Liveticker Brasilien - Südkorea Liveticker Brasilien – Südkorea 4:1 1:0 Vinicius Jr (7.), 2:0 Neymar Jr (13., Foulelfmeter), 3:0 Richarlison (29.), 4:0 Lucas Paqueta (36.), 4:2 Paik Seungho (77.)

Alles klar hier, ein schönes Spiel geht zu Ende, Südkorea gewinnt die 2.Hälfte! 21:46 Uhr – Nun wird Allison Becker ausgewechselt, für ihn kommt Weverton, der 3.Torhüter. Nun haben alle 26b Nationalspieler Brasiliens gespielt. 21:36 Uhr – Ehrentreffer für Südkorea – und was für ein schönes ! Aus der 2.Reihe wichtig unhaltbar aus 20 Meter von Paik Seungho. 21:25 Uhr – Die Spannung ist weg, Brasilien wechselt und schont. Dani Alvies mit seinen 39 Jahren darf wieder mitspielen. 20:45 Uhr –Brasilien hat in den ersten 45 Minuten gezaubert! Toll! Aber die Stimmung ist damit raus! 20:36 Uhr –Oje, 4:0 für Brasilien. Die Südamerikaner schießen sich hier warm für die nächste Runde! 20:30 Uhr –Richarlison mit seinem dritten WM-Treffer – tolle Kombination über 3-4 Stationen im Strafraum! “Das ist Zirkus! Das passiert dir nur am Strand. Nach 2 Caipirinas!” So Béla Réthy im ZDF… 20:15 Uhr – Erster Torschuß für Südkorea durch Hee-Chan Hwang , Alisson muss sich ganz lang machen! 20:10 Uhr – Elfmeter für Neymar! Erst nimmt Rafinha den Ball, dann bekommt Neymard ie Kugel. 12.Minute, 2.Torschuss für Brasilien! 20:07 Uhr – Sieben Minuten dauert es – erster Schuss, erstes Tor! Vinicius junior ganz frei rechts, kann sich den Ball noch zurecht legen und feuert den Ball unhaltbar in die Maschen! Und er trifft – 76.Länderspieltor für Neymar! 20:00 Uhr – Es geht los! Brasilien in den gelben Heimtrikots, die Südkoreaner in den roten Heimtrikots. 19:50 Uhr – Er ist draußen! Neymar spielt! Die Nationalhymnen laufen, gleich geht es hier los! Neymar hat extra seinen Friseur aus Paris einfliegen lassen, er spielt nun hier in blond! 19:20 Uhr – Brasilien atmet auf, der Knöchel der Nation ist wieder dabei, Neymar spielt. Dazu gibt es Offensivpower mit Vinicius junior und Richarlison! Aufstellungen der brasilianischen und südkoreanischen Nationalmannschaften: Brasilien: 1 Alisson – 14 Eder Militao, 3 Thiago Silva, 4 Marquinhos, 2 Danilo – 5 Casemiro, 7 Paqueta – 11 Raphinha, 10 Neymar, 20 Vinicius junior – 9 Richarlison Südkorea: 1 Seung-Gyu Kim – 15 Moon-Hwan Kim, 4 Min-Jae Kim, 19 Young-Gwon Kim, 3 Jin-Su Kim – 6 In-Beom Hwang, 5 Woo-Young Jung, 11 Hee-Chan Hwang – 10 Jae-Sung Lee, 9 Gue-Sung Cho, 7 Heung-Min Son 19:00 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Clément Turpin aus Frankreich, sein 3.Einsatz bei dieser WM. 19:00 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen?

WM Achtelfinale Spielplan

Wie gut sind Brasilien gegen Südkorea im Vergleich?

Die brasilianische und die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaften liegen relativ weit auseinander. Während Brasilien mehrfacher Weltmeister und Spitzenreiter der FIFA-Weltrangliste ist, konnte Südkorea lediglich Regionalturniere in Asien gewinnen. Außerdem liegt Südkorea auf dem 28. Platz weit hinter den Brasilianern. Beim Marktwert liegt Brasilien ebenfalls weit vorne mit einem Gesamtmarktwert von 1,14 Millionen Euro, Südkorea hat nur 164,48 Millionen Euro. Weiterhin hat Brasilien die besseren Wettquoten mit einer 1.27 im Vergleich zu Südkoreas 11.50. Insgesamt spielten Brasilien und Südkorea 7-mal gegeneinander. Das letzte Spiel am 2. Juni 2022 gewann Brasilien mit 1:5.

Holt Brasilien den nächsten Favoritensieg im WM 2022 Achtelfinale?

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft kommt mit einer Niederlage aus dem letzten Gruppenspiel gegen Kamerun ins Achtelfinale. Allerdings wurden viele Stammkräfte Brasiliens geschont, sodass die Seleção heute gegen Südkorea einen Fitnessvorteil haben könnte. Der brasilianische Kader ist ersatzgeschwächt, denn Stürmer Gabriel Jesus und Linksverteidiger Alex Telles mussten die WM beenden. Hingegen könnte Superstar Neymar nach überstandener Verletzung wieder auflaufen. Außerdem hält das Fußballland Brasilien den Atem an, weil Legende Pelé offenbar immer stärker unter seiner Krebserkrankung leidet und wohl inzwischen auf Palliativ liegt. Im brasilianischen Sommer herrscht allgemein eine großartige WM-Stimmung mit Public Viewings.

Kann Südkorea gegen Brasilien gewinnen und die Fußballwelt schockieren?

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft ist krasser Außenseiter im WM-Achtelfinale gegen Brasilien. In der bisherigen Länderspielhistorie waren die Red Devils gegen Brasilien eher Kanonenfutter mit 5:16 Toren in 7 Spielen. Außerdem gabs bei der WM 2022 bisher im Achtelfinale kaum Überraschungen und die Favoriten haben in Katar anscheinend einen Vorteil im Match. Allerdings hat Südkorea am 3. Spieltag gegen Portugal gezeigt, dass sie gegen einen der Großen siegen können, wenngleich Portugal ebenfalls die B-Elf aufs Spielfeld schickte. Möglicherweise könnte die südkoreanische Nationalmannschaft nach dem schweren Spiel gegen Portugal heute etwas müder sein als der Gegner.

Südkorea gegen Brasilien – Die möglichen Aufstellungen

Die brasilianische Nationalmannschaft von Coach Tite spielt nach der großen Rotation im letzten Gruppenspiel wieder mit der ersten 11. Außer Militao stand aus dieser Startaufstellung kein Spieler gegen Kamerun aufm Platz.

Alisson – Militao, Marquinhos, Silva, Danilo – Paqueta, Casemiro, Neymar – Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr

Die südkoreanische Nationalmannschaft von Coach Paulo Bento hat mit Heung-min Son einen richtigen Superstar. Außerdem fiel die Aufstellung Südkoreas auf, weil die Viererkette aus 4 Spielern mit dem Namen Kim bestand.

Seung-gyu – Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su – In-beom, Woo-young – Hee-chan, Kang-in, Heung-min – Gue-sung

Wer überträgt Südkorea gegen Brasilien live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel Südkorea gegen Brasilien wird heute am Montag, den 5. Dezember 2022, um 20 Uhr live übertragen. Das WM-Spiel kommt live auf ZDF und bei Magenta TV. Die Übertragung beim ZDF beginnt um 19:25 Uhr mit der ZDF-Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein und den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker. Der Kommentator beim ZDF ist Béla Réthy. Außerdem kommt Südkorea gegen Brasilien ab 19:05 Uhr auf Magenta TV. Außerdem läuft Südkorea gegen Brasilien live in Österreich auf ORF eins und live in der Schweiz auf SRF zwei.