Fußball heute WM-Spiele live am 02.12. ** WM-Spielplan * Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Am heutigen 2. Dezember 2022 treffen erneut acht Fußballnationalmannschaften aufeinander, um die letzten Achtelfinal-Teilnehmer zu ermitteln. Am Tag 1 nach dem enttäuschenden Vorrundenaus der deutschen Nationalmannschaft spielt um 16:00 Uhr Südkorea gegen Portugal (Gruppe H). Zeitgleich findet die Partie zwischen Ghana und Uruguay statt (Gruppe H). Um 20:00 Uhr stehen sich Serbien und die Schweiz (Gruppe G) gegenüber. Zur selben Zeit spielt Kamerun gegen Brasilien (Gruppe G). Wie immer können die Spiele entweder live im Free TV oder bei Magenta-TV geschaut werden. Alle wichtigen Informationen zum heutigen Spieltag finden Sie hier.

Update 16 Uhr – Die beiden WM Spiele in der WM Gruppe H starten nun: Zu den Liveticker Ghana gegen Uruguay und dem Liveticker Südkorea gegen Portugal

Update 16:45 Uhr – Halbzeit! Ein Tor fehlt Südkorea, derzeit wären Portugal und Uruguay im WM-Achtelfinale!

Südkorea gegen Portugal heute live – Dritter Sieg im dritten Spiel für Portugal?

Portugal ist erneut der klare Favorit beim Spiel gegen Südkorea. Die Portugiesen liegen in Gruppe H mit 6 Punkten auf Platz 1, danach folgen Ghana (3 Punkte), Südkorea (1 Punkt) und Uruguay (1 Punkt). Während Portugal bereits ein Unentschieden gegen Südkorea für den Gruppensieg reicht, benötigt Südkorea dringend einen Sieg, um ins Achtelfinale einzuziehen. Bisher standen sich Portugal und Südkorea erst einmal bei einer Weltmeisterschaft gegenüber: 2002 bei der Heim-WM gewann Südkorea überraschend gegen Portugal. Beim heutigen Spiel kann Südkorea nur in die K.O.-Runde kommen, wenn sie erneut einen Überraschungserfolg erzielen. Um 16 Uhr geht es auf MagentaTV los.

Ghana gegen Uruguay heute live – Welches Team schafft es ins Achtelfinale?

In Gruppe H treffen neben Portugal und Südkorea auch noch Ghana und Uruguay aufeinander. Da Portugal bereits vorzeitig in die K.O.-Runde eingezogen ist, muss Uruguay mit einem Punkt am Ende der Gruppen um den Einzug ins Achtelfinale bangen. Ghana steht mit drei Punkten auf Platz zwei in Gruppe H und benötigt ebenfalls einen Sieg gegen Uruguay. Sofern Portugal gegen Südkorea gewinnen würde, wäre Ghana auch mit einem Unentschieden für die K.O.-Runde qualifiziert. Uruguay braucht dagegen dringend einen Sieg gegen Ghana, um weiter an der WM teilnehmen zu dürfen. Um 16 Uhr zeigt das ZDF und MagentaTV dieses WM Spiel.

WM Gruppe H Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe H # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇵🇹 Portugal 2 2 0 0 5:2 +3 6 2 🇬🇭 Ghana 2 1 0 1 5:5 0 3 3 🇺🇾 Uruguay 2 0 1 1 0:2 -2 1 4 🇰🇷 Südkorea 2 0 1 1 2:3 -1 1

Serbien gegen Schweiz: Wer schafft es in die K.O.-Runde?

Serbien und die Schweiz treffen am dritten Spieltag in Gruppe G aufeinander. Beide Mannschaften streben einen Sieg an, um sich ihr Ticket für das Achtelfinale zu sichern. Allerdings hat die Schweiz die deutlich bessere Ausgangslage: Durch das 1:0 gegen Kamerun im Auftaktspiel und die 0:1-Niederlage gegen Tabellenführer Brasilien reicht ihnen bereits ein Unentschieden zum Weiterkommen. Voraussetzung dafür ist, dass Kamerun nicht gegen Brasilien gewinnt. Für Serbien sieht die Ausgangslage ein wenig heikler aus: Sie brauchen dringend drei Punkte gegen die Eidgenossen, um im Achtelfinale zu gelangen. Bisher hat Serbien nur einen Punkt bei der Katar-WM 2022 gesammelt. Nachdem sie beim Auftaktspiel gegen Brasilien 0:2 verloren, gingen sie im Spiel gegen Kamerun mit einem 3:3 vom Platz. Obwohl die Adler zunächst mit 3:1 in Führung gingen, konnte Kamerun das Spiel drehen und letztendlich den nicht unverdienten Ausgleich zum 3:3 erzielen. Um 20 Uhr zeigt das ZDF und MagentaTV dieses WM Spiel.

Kamerun gegen Brasilien: Schafft es Kamerun doch noch ins Achtelfinale?

Brasilien zählt – wie bei jeder WM – zum engsten Favoritenkreis. Auch bei der diesjährigen WM zeigt Brasilien eindrucksvoll, warum man einer der heißesten Anwärter auf den WM-Titel ist. In Gruppe G liegt Brasilien mit zwei Siegen und sechs Punkten auf Platz eins, danach folgen die Schweiz mit drei Punkten sowie Kamerun und Serbien mit jeweils einem Punkt. Die „Selecao“ hat bereits den Einzug ins Achtelfinale sicher, während die „unbezähmbaren Löwen“ dringend einen Sieg brauchen, um es in die K.O.-Runde zu schaffen. Ein Sieg gegen den Rekordweltmeister reicht allerdings nicht, denn auch die Schweiz dürfte das Parallelspiel gegen Serbien nicht gewinnen. Um 16 Uhr zeigt MagentaTV dieses WM Spiel.

WM Gruppe G Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe G # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇧🇷 Brasilien 2 2 0 0 3:0 +3 6 2 🇨🇭 Schweiz 2 1 0 1 1:1 0 3 3 🇨🇲 Kamerun 2 0 1 1 3:4 -1 1 4 🇷🇸 Serbien 2 0 1 1 3:5 -2 1

Wer überträgt heute die Fußball WM live in TV und Stream?

Am dritten Spieltag finden gleich vier spannende Spiele statt. Das Duell zwischen Südkorea und Portugal wird um 16:00 Uhr angepfiffen und kann im Magenta-TV gestreamt werden. Gleichzeitig findet das Spiel zwischen Ghana und Uruguay statt, das live im Free-TV auf ZDF übertragen wird. Moderiert wird das Gruppenspiel von Katrin Müller-Hohenstein, zu Gast im Studio sind Christoph Kramer, Hans Sarpei und Per Mertesacker.

Das Spiel zwischen Serbien und der Schweiz kann dann um 20:00 Uhr live im Free-TV im ZDF geschaut werden. Die Übertragung beginnt bereits um 19:25 Uhr mit den Vorberichten. Diese werden von Jochen Breyer moderiert und als Experten sind Per Mertesacker und Christoph Kramer im Studio. Die Partie zwischen Brasilien und Kamerun um 20:00 Uhr können Fans im Magenta-TV verfolgen.