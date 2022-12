Fußball heute WM-Spiele live am 05.12. * WM Spielplan ** Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Heute, am 5. Dezember, finden bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar die nächsten Achtelfinale statt. Am Samstag konnten sich bereits Argentinien und die Niederlande für das Viertelfinale qualifizieren. Gestern qualifizierten sich zusätzlich noch England und Frankreich.

Im Achtelfinale der WM 2022 treffen heute vier weitere Mannschaften aufeinander: Japan spielt um 16:00 Uhr gegen Kroatien und Brasilien um 20:00 Uhr gegen Südkorea. Was gestern geschah, wie die Ausgangslage der jeweiligen Mannschaften ist und wo die Spiele live übertragen werden, erfahren Sie hier.

Update 15:45 – Gleich geht es los im 1.Achtelfinale heute: Liveticker JPN – CRO

Update 18:45 – Im Elfmeterschießen gewinnt Kroatien wegen drei verschossenen Japan-Elfern!

Update 19:20 Uhr – Das 20 Uhr Spiel beginnt bald. Unser Liveticker BRA-KOR

Update 22:00 Uhr – Brasilien führt zur Halbzeit mit 4:0. Und gewinnt am Ende mit 4:1, steht verdient im Viertelfinale.

Nachdem sich die Niederlande erfolgreich mit einem 3:1 gegen die USA qualifizierten konnte, stehen die niederländischen Fußballer als erstes Team verdient im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Memphis Depay und Daley Blind sorgten bereits in der ersten Halbzeit für ein 2:0. In der zweiten Hälfte des Spiels traf die USA mit einem spektakulären Anschlusstreffer von Haji Wright in der 76. Spielminute, konnte jedoch nicht mehr ausgleichen. Argentinien ist dank des 2:1 Siegs gegen Australien ebenfalls im Viertelfinale und kann somit weiter vom WM-Titel träumen. England sicherte sich das Viertelfinal-Ticket gestern beim 3:0-Erfolg gegen Senegal und Frankreich kommt mit dem gestrigen 3:1 gegen Polen der Titelverteidigung mit dem Einzug ins Viertelfinale ebenfalls einen Schritt näher.

WM Achtelfinale Spielplan 2022

Japan gegen Kroatien heute live – Wer schafft es ins Viertelfinale?

Als Tabellenerster steht Japan nach einem überraschenden 2:1 Erfolg gegen Spanien verdient im Achtelfinale der WM 2022. Nachdem die Japaner bei der WM mit einem 2:1-Erfolg gegen Deutschland überraschten, bezwangen sie auch Spanien mit 2:1 im letzten Gruppenspiel. Nachdem Spanien bereits in der 11. Spielminute das 1:0 schoss, konterte Japan in der zweiten Halbzeit mit zwei Treffern (48.`und 51.`). Die Japaner starteten 2022 besser als je zuvor in eine WM und dürften hochmotiviert sein, nun auch das Viertelfinale zu erreichen. Beim Spiel gegen Belgien schafften die kroatischen Fußballer zwar nur ein Unentschieden, dennoch reichten die fünf Punkte in der Gruppenphase für den Einzug in die K.O.-Runde. In der Gruppe F konnte sich Kroatien gegen Belgien und Kanada durchsetzen und wurde nach Marokko Gruppenzweiter.

Brasilien gegen Südkorea heute live – Zieht der brasilianische Favorit in das Viertelfinale ein?

Brasilien spielt heute im Achtelfinale der WM gegen Südkorea. Kamerun konnte beim letzten Spiel gegen Brasilien überraschend mit 1:0 gewinnen. Doch die brasilianische Nationalmannschaft hatte sich bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert und trat beim Spiel gegen Kamerun nur mit der B-Elf an – überbewerten sollte man die Niederlage somit nicht. Sowohl Fußballstar Neymar als auch Danilo standen beim Spiel gegen Kamerun nicht auf dem Platz. Beide Spieler sind beim heutigen Spiel gegen Südkorea wieder einsatzbereit, sodass Brasilien mit der eingespielten Stammelf antreten dürfte. Für Südkorea ist das Erreichen des Achtelfinales schon ein großer Erfolg, denn die erste Teilnahme an der K.O.-Runde bei einer Weltmeisterschaft seit 2010. Südkorea zeigte bei der diesjährigen WM eine sehr gute Performance und gewann im Spiel gegen Portugal überraschend mit 2:1.

Wer überträgt heute die Fußball-WM live in TV und Stream?

Das Spiel zwischen Japan und Kroatien kann um 16:00 Uhr live im Free-TV im ZDF oder bei Magenta-TV verfolgt werden. Auch die Partie Brasilien gegen Südkorea um 20:00 Uhr können Fußballfans live im Free-TV im ZDF oder im Magenta-TV schauen. Das Spiel wird von Béla Réthy live im Stadion vor Ort kommentiert.