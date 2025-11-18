Fußball heute Ergebnisse: Wer qualifiziert sich heute für die WM-Endrunde 2026?

Am heutigen Dienstag den 18. November 2025 fallen in den European Qualifiers zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 die letzten Entscheidungen. Heute können unter anderem die Schweiz, Spanien, Österreich und Belgien das WM-Ticket lösen. Weiterhin kommt es in WM-Quali-Gruppe C zum Endspiel um den Gruppensieg zwischen Dänemark und Schottland. Zudem gibt es in WM-Quali-Gruppe J den Showdown um den 2. Platz zwischen Wales und Nordmazedonien. Die TV-Übertragungen der 10 europäischen WM-Quali-Spiele heute starten um 20:45 Uhr auf DAZN. Zudem wird ab 12:00 Uhr das U19-Test-Länderspiel Wales gegen Deutschland auf SkySport/YouTube gestreamt. Auf Sat.1 läuft ab 17:30 Uhr das U21-EM-Quali-Spiel Georgien gegen Deutschland.

Update 22:45 Uhr – Europa ist nun fast komplett, heute konnten sich die Schweiz, Österreich, Belgien, Schottland und Spanien noch qualifizieren!

Welche Fußballspiele gibt es heute in der WM 2026 Qualifikation?

Weltmeisterschaften Quali Europa Belgien 7 0 Liechtenstein Weltmeisterschaften Quali Europa Schweden 1 1 Slowenien Weltmeisterschaften Quali Europa Wales 7 1 Mazedonien Weltmeisterschaften Quali Europa Rumänien 7 1 San Marino Weltmeisterschaften Quali Europa Österreich 1 1 Bosnien & Herzegovina Weltmeisterschaften Quali Europa Belarus 0 0 Griechenland Weltmeisterschaften Quali Europa Bulgarien 2 1 Georgien Weltmeisterschaften Quali Europa Kosovo 1 1 Schweiz Weltmeisterschaften Quali Europa Spanien 2 2 Türkei Weltmeisterschaften Quali Europa Schottland 4 2 Dänemark

WM-Qualifikation 2026 am 18.11.2025: Wo wird heute Fußball live übertragen?

Heute werden 10 europäische WM-Qualifikationsspiele live um 20:45 Uhr auf DAZN übertragen. Weiterhin kommen 2 Länderspiele mit Beteiligung deutscher U-Nationalmannschaften. Bereits um 12:00 wird das U19-Test-Länderspiel Wales gegen Deutschland auf SkySport/YouTube übertragen. Und ab 17:30 Uhr läuft das U21-EM-Qualifikationsspiel Georgien gegen Deutschland auf Sat.1. Auf Sportdigital läuft ab 16:45 Uhr zudem das entscheidende Quali-Rückspiel VAE gegen Irak, dessen Sieger an den WM-Play-offs teilnehmen wird.

Wer sind WM-Moderatoren und Kommentatoren am 18.11.2025?

Die DAZN-Kommentatoren am heutigen 18. November 2025 sind Jan Platte oder Ozan Sülüm (Spanien-Türkei), Michael Brandes (Kosovo-Schweiz) und Max Gross (Österreich-Bosnien-Herzegowina). Das U21-Länderspiel auf Sat.1 wird von Franz Büchner kommentiert. Außerdem ist Experte Markus Babbel mit von der Partie. Der Sat.1-Moderator ist Matthias Killing. Das Länderspiel der asiatischen WM-Quali VAE gegen Irak wird von Sportdigital-Kommentator Jonathan Dreier begleitet.

WM-2026-Quali heute 18.11. – Gruppe B: Kosovo-Schweiz

In WM-Quali-Gruppe B wird die Schweizer Nationalmannschaft Erster oder Zweiter, abhängig vom Ergebnis heute gegen den Kosovo. Falls die Schweiz nicht mindestens mit einem Sechs-Tore-Unterschied verliert, verteidigen sie den 1. Platz. Weiterhin steht Kosovo bereits als Gruppenzweiter fest, sodass sie heute gegen die Schweiz viel riskieren können.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Schweiz S S U S U 6 4 2 0 14 2 12 14 2 Kosovo S U S S U 6 3 2 1 6 5 1 11 3 Slowenien N U U N U 6 0 4 2 3 8 -5 4 4 Schweden N N N N U 6 0 2 4 4 12 -8 2 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 18.11. – Gruppe C: Schottland-Dänemark

Die spannendste Ausgangslage heute gibt es WM-Quali-Gruppe C, wo Dänemark mit einem Punkt vor Schottland die Tabelle anführt. Daher kann sich Dänemark heute mit einem Sieg oder einem Remis gegen Schottland für die WM qualifizieren. Hingegen kann Schottland mit einem Heimsieg den 1. Platz holen und die Dänen in die Play-offs schicken.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 ▲ Schottland S S S N S 6 4 1 1 13 7 6 13 2 ▼ Dänemark S S S U N 6 3 2 1 16 7 9 11 3 Griechenland N N N S U 6 2 1 3 10 12 -2 7 4 Belarus N N N U U 6 0 2 4 4 17 -13 2 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 18.11. – Gruppe E: Spanien-Türkei

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft hat einen komfortablen Vorsprung auf Verfolger Türkei und darf sich heute eine Niederlage mit höchstes sechs Toren Unterschied erlauben. Die Türken brauchen mindestens einen 7:0-Sieg, um an Spanien vorbeizuziehen. Weiterhin hat die Türkei den 2. Platz bereits sicher und kann noch über die Play-offs das WM-Ticket ergattern.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Spanien S S S S U 6 5 1 0 21 2 19 16 2 Türkei N S S S U 6 4 1 1 17 12 5 13 3 Georgien S N N N N 6 1 0 5 7 15 -8 3 4 Bulgarien N N N N S 6 1 0 5 3 19 -16 3 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 18.11. – Gruppe H: Österreich-Bosnien-Herzegowina

In WM-Quali-Gruppe haben Österreich und Bosnien-Herzegowina die ersten beiden Plätze sicher. Heute geht es im Showdown in Wien um die endgültige Platzierung. Das ÖFB-Team hat derzeit 2 Punkte mehr als die Bosnier und kann sich heute mit einem Sieg und einem Remis für die WM-Endrunde qualifizieren. Bosnien-Herzegowina muss gewinnen, um nicht in die Play-offs zu müssen.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Österreich S S N S U 8 6 1 1 22 4 18 19 2 Bosnien & Herzegovina S N U S U 8 5 2 1 17 7 10 17 3 Rumänien S U S N S 8 4 1 3 19 10 9 13 4 Zypern N U U S N 8 2 2 4 11 11 0 8 5 San Marino N N N N N 8 0 0 8 2 39 -37 0 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 18.11. – Gruppe J: Belgien-Liechtenstein

In WM-2026-Quali-Gruppe J braucht die belgische Nationalmannschaft heute einen Sieg, um den Gruppensieg sicherzustellen. Die Belgier treffen auf den schwächsten Gruppengegner Liechtenstein und haben gute Chancen, sich heute mit einem Sieg zu qualifizieren. Im Top-Spiel Wales gegen Nordmazedonien, die punktgleich auf Platz zwei und drei liegen, geht es um die Play-off-Teilnahme.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Belgien S U S U S 8 5 3 0 29 7 22 18 2 ▲ Wales N S N S S 8 5 1 2 21 11 10 16 3 ▼ Mazedonien S S U U N 8 3 4 1 13 10 3 13 4 Kasachstan N N S U U 8 2 2 4 9 13 -4 8 5 Liechtenstein N N N N N 8 0 0 8 0 31 -31 0 WM 2026 Qualifikation in Europa

In welchen Stadien wird heute gespielt?

Die heutigen Spielorte sind Estadio de La Cartuja (Sevilla/71.374 Plätze), Hampden Park (Glasgow/51.866), Ernst-Happel-Stadion (Wien/50.865), Strawberry Arena (Solna/50.000), Wassil-Lewski-Nationalstadion (Sofia/43.632), Cardiff City Stadium (Cardiff/33.280), Maurice-Dufrasne-Stadion (Lüttich/30.023), Ilie-Oană-Stadion (Ploiești/15.097), Fadil-Vokrri-Stadion (Prostina/13.429), ZTE-Arena (Zalaegerszeg/11.200),