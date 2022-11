WM-Trophäe in Katar gelandet: alles Wissenswerte über den WM-Pokal

Nur noch wenige Tage, bis die Katar-WM beginnt. Nun ist auch die WM-Trophäe sicher und rechtzeitig zur 22. Weltmeisterschaft in Katar gelandet. Ab dem 20. November treten 32 Mannschaften aus der ganzen Welt gegeneinander an, um die goldene Trophäe in den Händen halten zu dürfen – Mitte Dezember werden wir wissen, wer auf Frankreich als Weltmeister folgt.

WM-Trophäe reiste um die ganze Welt

Der WM-Pokal erlebte eine Welttournee mit insgesamt 51 Stadien in allen 32 Ländern, die sich für das Turnier qualifiziert haben. Nun ist die Trophäe im Gastgeberland der WM, in Katar, angekommen.

Wie sieht der WM-Pokal aus?

Der goldene Pokal besteht aus zwei menschlichen Figuren, die eine Weltkugel in die Höhe strecken. Die WM-Trophäe ist aus 18 Karat Gold gefertigt, hat eine Höhe von knapp 37 Zentimetern und wiegt mehr als sechs Kilogramm.

Wie viel ist der Pokal wert?

Obwohl die Trophäe bei der Herstellung nur rund 50.000 US-Dollar kostete, wird der aktuelle Wert auf circa 20 Millionen Dollar geschätzt. Geschaffen wurde die Trophäe von einem italienischen Künstler namens Silvio Gazzaniga.

Wissenswertes über den WM-Pokal

Der aktuelle FIFA-Pokal ist ein Wanderpokal und existiert bereits seit der WM 1974. Der vorherige WM-Pokal namens „Jules-Rimet-Pokal“ wurde zwischen 1930 und 1974 an den amtierenden Weltmeister vergeben. Den Namen „Jules-Rimet-Pokal“ erhielt die Trophäe zu Ehren des dritten FIFA-Präsidenten, der die erste WM aller Zeiten ins Leben rief. Bis heute hält das Familienunternehmen die Rechte an der Trophäe.

Den letzten Pokal erhielt Frankreich 2018 als amtierender Weltmeister und bekam eine Replik übertragen, da sich das Original weiterhin in der FIFA Zentrale in Zürich befindet.

Der WM-Pokal bleibt seit 2006 stets im Besitz der FIFA, sodass der amtierende Weltmeister nur bei der Siegerfeier den Originalpokal in die Höhe strecken darf und schon bei der Abreise eine vergoldete Nachbildung aus Bronze bekommt. Somit war Brasilien von 2002 bis 2006 die letzte Mannschaft, die die Originaltrophäe vier Jahre lang behalten durfte.