Nächster Argentinien-Star fällt für die WM 2022 aus – Giovani Lo Celso verletzt

WM-Titelfavorit Argentinien muss einen schweren Rückschlag kurz vor der WM verkraften: Der zentrale Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso ist verletzt und kann nicht an der Weltmeisterschaft in Katar 2022 teilnehmen. Nach Paulo Dybala ist es der zweite Ausfall der Gauchos.

Giovani Lo Celso gehört zu den wichtigsten Spieler Argentiniens

Der 26-Jährige hat nach Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni beim Gewinn der Copa América im letzten Jahr und bei der WM-Qualifikation zu den wichtigsten Spielern der argentinischen Nationalelf gehört. Diesbezüglich äußerte sich zu einem möglichen Ersatz: „Numerisch können wir ihn ersetzen, fußballerisch nicht.“

Giovani Lo Celso hatte sich erst am vergangenen Sonntag beim 0:1 von Villarreal gegen Atheltico Bilbao eine ernsthafte Verletzung zugezogen. Der Mittelfeld-Star musste bereits nach 24 Minuten ausgewechselt werden und erlitt einen Riss in der Beinmuskulatur.

Chance für Bundesliga-Spieler Exequiel Palacios

Den argentinischen Medien zufolge könnte der Ausfall eine Chance für Exequiel Palacios sein, der aktuell bei Bayer Leverkusen unter Vertrag steht. Am 14. November gibt der argentinische Nationaltrainer seinen offiziellen Kader mit 26 Akteuren für die Katar-WM bekannt. Ob der deutsche Bundesligaspieler Teil des Kaders ist, wird sich dann zeigen.

Argentinien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar

Argentinien startet am 22. November in die WM mit dem ersten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien. Am 16. November bestreitet die argentinische Nationalmannschaft bereits einige Tage zuvor ein Testspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi.

Die argentinische Nationalmannschaft gehört zu den Favoriten bei der WM 2022 und liegt derzeit auf Platz vier der FIFA-Weltrangliste. Der 34-jährige Fußballstar Lionel Messi ist der wertvollste Spieler der argentinischen Mannschaft und nimmt in diesem Jahr bereits zum fünften Mal an der WM teil. Bisher konnte der Argentinier allerdings noch keinen WM-Titel gewinnen. Der größte Erfolg war die Vize-Weltmeisterschaft.