Paul Pogba verletzt – Schock für Frankreich vor Katar-WM

Der französische Fußballstar Paul Pogba kann aufgrund einer Knieverletzung nicht bei der Fußball Weltmeisterschaft 2022 mitspielen. Der amtierende Weltmeister muss somit bei der diesjährigen WM auf den Star verzichten. Hier eine Liste der Nationalspieler, die für die WM 2022 ausfallen.



Trainingsabbruch bei Juventus Turin

Paul Pogba stieg erst Mitte Oktober nach einer monatelangen Pause wieder ins Training ein, musste dieses jedoch am Sonntag wieder abbrechen. Verletzungsprobleme prägen weiterhin die laufende Saison für Paul Pogba. Die Agentin des 29-Jährigen, Rafaela Pimenta, gab am Montag bekannt, dass Pogba „Zeit zur Erholung von seiner Operation“ benötige. Zuvor hatte es mehrere Untersuchungen in Turin und Pittsburgh gegeben. Die Heilung verläuft nicht so schnell wie erhofft.

Pogba lehnt zunächst eine Operation ab

Der zentrale Mittelfeldspieler lehnte in der Saisonvorbereitung eine Operation nach einer Meniskusverletzung ab und wollte eine konservative Behandlung. Die Beschwerden hörten nicht auf, sodass er sich im September dann doch noch für einen Eingriff entschied. Seit ein paar Tagen leidet Pogba zudem an einer Verletzung am Oberschenkel. In der gesamten Saison konnte er kein einziges Spiel für Juventus Turin bestreiten – auch die WM 2022 ist demnach keine Option.

Frankreich bei der WM 2022 in Katar

Die französische Fußballnationalmannschaft reist als amtierender Weltmeister zur Fußball WM 2022 in Katar. Frankreich konnte sich in der WM-Qualifikation erfolgreich gegen Finnland, Kasachstan, Ukraine und Bosnien durchsetzen. Die französische Nationalelf zählt auch dieses Jahr wieder zu den großen Favoriten auf den WM-Titel und liegt aktuell auf Platz 4 der FIFA-Weltrangliste. Das französische Team ist traditionell hervorragend besetzt, u.a. mit Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Lucas Hernàndez oder Moussa Diaby. Dennoch wird die französische Nationalelf die Defensive im Vergleich zur WM 2018 im Mittelfeld umbauen müssen, denn neben Pogba fehlt auch N‘golo Kanté. Am 9. November gibt der französische Nationaltrainer seinen endgültigen Kader bekannt – nur eben ohne Paul Pogba.