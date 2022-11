Senegal bei der WM 2022: Sadio Mane verpasst verletzt die Endrunde

Aus, Schluss und vorbei: Sadio Mane vom FC Bayern München wird nicht an der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen. Bis zum Schluss hatten alle, inklusive des Stürmers selbst, darauf gehofft, er könne für den Senegal zumindest noch zu einem späteren Zeitpunkt ins WM 2022 Turnier einsteigen. Nun wurde er wieder aus dem WM Kader des Senegals gestrichen.



Sein Einsatz im ersten Spiel des Senegal in der Gruppe A gegen die Niederlande am kommenden Montag (21. November 2022) war ohnehin vom Tisch. Doch nun bestätigte der Verband auch offiziell, dass es gar nichts wird aus einer WM 2022 Teilnahme für Sadio Mane. Eine letzte MRT Untersuchung ließ daran keine Zweifel. Mannschaftsarzt Manuel Afonso übermittelte die böse Botschaft, dass die Entwicklung der Verletzung „nicht so günstig“ sei, wie man es sich bei der senegalesische Fußball Nationalmannschaft erhofft hatte.

Sadio Mane bereits in Innsbruck operiert

Warum ist Sadio Mane nicht bei der WM 2022 dabei?

Im Spiel des FC Bayern München gegen Werder Bremen, das der deutsche Rekordmeister in der 1. Bundesliga am 14. Spieltag klar mit 6:1 für sich entschieden hatte, nahm das Aus bei der WM 2022 für Sadio Mane seinen Lauf. Wegen einer Verletzung am Wadenbeinköpfchen musste der Stürmer anschließend passend. Damals hatte sich der Senegal noch optimistisch geäußert und wolle sich darauf einstellen, „die ersten Spiele ohne Sadio zu spielen und ohne Sadio zu gewinnen, weil wir außer Sadio noch 25 Spieler haben“.

Mittlerweile musste aber auch Verbandspräsident Abdoulaye Sow diese formulierte Hoffnung zu Grabe tragen. Vor allem, weil es damit nicht getan ist. Sadio Mane musste sogar operiert werden. Am Donnerstag Abend noch begab sich der Stürmer in Innsbruck unters Messer.

Bis zum Spiel bei RB Leipzig wird es eng

Beim FC Bayern München beobachten sie diese Entwicklung natürlich auch mit Sorge. Denn möglich ist, dass der deutsche Rekordmeister jetzt rund drei Monate auf Mane verzichten muss. Den Start ins neue Kalenderjahr bei RB Leipzig könnte er also am 20. Januar 2022 mit den Bayern verpassen.