Länderspiel heute Deutschland gegen Rumänien heute – die deutsche Aufstellung

Länderspiel Deutschland gegen Rumänien heute – die deutsche Aufstellung

Heute Abend kommt es in Hamburg vor 25.000 Zuschauern zum nächsten deutschen Länderspiel. Gegner ist die Nationalmannschaft aus Rumänien, es ist das 7.Spiel in der WM-Qualifikation. Nichts anderes als ein Torfestival erwarten die DFB-Beteiligten, ein weiterer Sieg würde das Team einen Schritt weiter Richtung Katar 2022 bringen. In der WM-Tabelle der Gruppe J steht Deutschland auf dem Tabellenplatz 1.

Wie sieht die deutsche Aufstellung heute Abend aus?

Bundestrainer Flick ließ sich nur bedingt in die Karten schauen für die Aufstellung heute Abend. Fest steht: Neuer im Tor, vor ihm Rüdiger und Süle in der Innenverteidigung. Werner im Sturm, das Bayern-Double Kimmich und Goretzka als zentrales Mittelfeld. Die meisten anderen Positionen sind vacant und geben Raum zum spekulieren.

Hansi Flick , deutscher Bundestrainer 2022. „Ich möchte nicht zu viel verraten. Was links und rechts bei den Positionen passiert, werden wir noch schauen.“

Die deutsche Aufstellung heute Abend – Spielt hier der FC Bayern München?

Grundlegend haben wir die Ausrichtung in den vergangenen September-Spielen gesehen: Eine Viererkette und davor eine 2-3-1 Formation mit einem Stürmer. So sollte es heute auch kommen, jede Position ist gut besetzt.

In der Außenverteidigung gibt es die Möglichkeiten mit Hofmann oder Klostermann aus rechts und Kehrer bzw. David Raum auf links. Die Innenverteidigung wird aus Süle und Rüdiger bestehen, denn Mats Hummels fehlt verletzt.

Im zentralen Mittelfeld setzt Flick auf Kimmich und Goretzka, auch hier fehlen der bisher immer gesetzte Kroos (Länderspiel-Karriereende) sowie Gündogan, der nicht fit ist. Davor würde Thomas Müller der richtige Mann sein als Ergänzung zum Bayern-Block. Sané und Gnabry würden die Bayernspieler Nr. 6 und 7 sein. Für Müller könnte aber auch Marco Reus spielen, für Sané könnte der junge Florian Wirtz sein Länderspiel-Startelf-Debüt geben.

Um 19:45 Uhr gibt es die offizielle deutsche Aufstellung, wir aktualisieren natürlich rechtzeitig.

1.Möglichkeit der deutschen Aufstellung

Neuer – Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Müller, Sané – Werner

2.Möglichkeit der deutschen Aufstellung

Neuer – Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Reus, Wirtz – Werner

2 Siege und die Teilnahme in Katar bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022?

Deutschland führt in der WM Quali Gruppe J und würde mit zwei Siegen gegen Rumänien und am Montag gegen Nordmazedonien mit 21 Punkten nach 8 Spielen die Gruppe anführen und sich theoretisch schon für die WM-Endrunde qualifiziert haben. Armenien müsste heute gegen Island verlieren und am Montag gegen Rumänien Federn lassen. Es sieht gut aus, dass Deutschland zur Fußballweltmeisterschaft 2022 nach Katar fährt.

Der aktuelle Stand der WM Quali von Deutschland