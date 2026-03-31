Länderspiel Ergebnisse – Deutsche WM-Gruppengegner mit Achtungserfolgen

Ecuador und die Elfenbeinküste sorgten kurz vor der WM für Achtungserfolge. Ecuador erreichte in Eindhoven gegen die Niederlande ein 1:1 – in langer Überzahl und unter den Augen von Julian Nagelsmann. Die Elfenbeinküste gewann in Liverpool 1:0 gegen Schottland, Nicolas Pépé war der umjubelte Torschütze. Diese Resultate geben den deutschen WM-Gruppengegnern Rückenwind vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Hier alle Testspiele aller Nationen heute.

Ecuador in Eindhoven: 1:1 im letzten Testspiel vor der WM

Unter den Augen von Julian Nagelsmann hat Ecuadors Nationalmannschaft in Eindhoven einen Achtungserfolg gefeiert: Die Südamerikaner erreichten in ihrem letzten Testspiel vor der WM ein 1:1 (1:1). Das Spiel war von einem frühen Rückschlag und einer anschließenden langen Überzahl für Ecuador geprägt, dennoch hielt das Team von Trainer Sebastián Beccacece stand.

Der denkbar schlechte Start für die Hausherren begann bereits in der dritten Minute, als der frühere Frankfurter Willian Pacho eine Hereingabe von Cody Gakpo unglücklich ins eigene Tor verlängerte (3.). Wenig später reduzierte Denzel Dumfries die Niederländer durch eine Notbremse; der Unparteiische zeigte ihm die Rote Karte (13.). Dennoch blieb der Spielverlauf offen und intensiv.

Enner Valencia sorgte noch in der ersten Halbzeit für den Ausgleich: Er verwandelte einen Elfmeter zum 1:1 (24.). Ecuador agierte in der Folge weiterhin defensiv kompakt und nutzte die numerische Überzahl geschickt, sodass das Remis bis zum Abpfiff bestand. Ecuador trifft beim letzten WM-Gruppenspiel am 25. Juni auf die DFB-Auswahl.

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Nagelsmann reist nach Eindhoven

Nicht mal 24 Stunden nach dem 2:1 (1:0) seiner DFB-Elf gegen Ghana reiste Julian Nagelsmann von Stuttgart ins rund 500 Kilometer entfernte Eindhoven, um sich vor Ort ein Bild vom Spiel seiner späteren Gruppengegner zu machen. Der Chefcoach verfolgte das Duell aufmerksam und bekam Einblicke in Taktik, Spielaufbau und Standardsituationen des Gegners.

Elfenbeinküste bestätigt Frühform: 1:0 gegen Schottland in Liverpool

In Liverpool setzte die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) ein weiteres Ausrufezeichen und gewann gegen Schottland mit 1:0 (1:0). Nicolas Pépé war der umjubelte Mann der Afrikaner und erzielte das einzige Tor der Partie in der 12. Minute (12.).

Der Erfolg bestätigt die gute Frühform der Mannschaft: Nach dem 4:0 (2:0) gegen Südkorea am Samstag folgte für die Elfenbeinküste das zweite Testspiel in Folge ohne Gegentor. Das stabile Defensivverhalten und die Effektivität bei Standards und Umschaltmomenten unterstreichen die Vorbereitung auf die WM.