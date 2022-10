Katar-WM 2022: Frankreich-Star Kanté droht Aus

Der französische Nationalspieler N-Golo Kanté vom FC Chelsea leistete bei der letzten WM bereits einen maßgeblichen Beitrag für die französische Nationalmannschaft, als diese den Weltmeistertitel gewann. Jetzt kursieren Gerüchte, dass der Fußballstar bei der diesjährigen WM in Katar verletzt ausfallen wird. Eine mögliche Titelverteidigung könnte somit ohne Kanté stattfinden.

Der Grund für das WM-Aus

Der 31-jährige Mittelfeldspieler Kanté kämpft aktuell mit gesundheitlichen Problemen und befindet sich in seiner Rehabilitation nach einer Muskelverletzung. Die Rehabilitation werde noch einige Wochen dauern, bis der FC-Chelsea-Spieler wieder vollständig fit ist, so berichten Insider aus England.

Frankreichs WM-Kader 2022

Der französische Trainer Didier Deschamps nominiert am 9. November seinen Weltmeisterschafts-Kader. Deschamps betonte, dass er keine verletzten Spieler für die WM 2022 in Katar berufen wird. Somit scheint usnicher, ob Kanté bis dahin fit genug ist, um von Deschamps nominiert zu werden. Kanté fällt bereits seit Mitte August in der englischen Premier League aus. Wie lange seine Genesung dauern wird, ist unbekannt. Bis jetzt absolvierte der Franzose 53 Länderspiele für sein Heimatland und hat neben dem Weltmeistertitel diverse Titel auf Vereinsebene gewonnen (englische Meisterschaft, Champions-League und UEFA Nations League).

Frankreich bei der WM 2022

Les Bleus gehören auch dieses Jahr wieder zu den Top-Favoriten bei der Weltmeisterschaft in Katar. Frankreich ist nicht nur Titelverteidiger, sondern liegt derzeit auch auf Platz vier der FIFA-Weltrangliste. In den letzten drei Spielen musste Frankreichs Nationalmannschaft jedoch zwei unerwartete Niederlagen einstecken: Mit einem 2:0 gegen Dänemark und einem 1:0 gegen Kroatien konnten sie ihr Können nicht wirklich unter Beweis stellen. Ob dies an dem Aus von Starspieler Kanté liegt? Noch rund einen Monat hat Didier Deschamps Zeit, die französische Nationalmannschaft adäquat auf die WM vorzubereiten.