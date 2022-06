Italien gegen Deutschland Fußball heute – Fakten zum Fußball Länderspiel

Die italienische Nationalmannschaft von Roberto Mancini versucht, die negative Energie abzuschütteln, die sich in den letzten Monaten durch das Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft und die unfassbare Niederlage gegen Argentinien am vergangenen Mittwoch in Wembley angesammelt hat. Im ersten Spiel der Gruppe 3 der Liga A in der dritten Ausgabe der Nations League treffen die Azzurri im Dall’Ara in Bologna auf einen alles andere als leichten Gegner: die Mannschaft von Hans-Dieter Flick. Seit Balotellis 2:1-Sieg bei der EM 2012 hat Italien die Deutschen nicht mehr geschlagen: Seitdem haben die Azzurri drei Unentschieden und eine Niederlage gegen Deutschland geholt. RTL zeigt heute Abend ab 20:45 Uhr das Länderspiel.



Fakten zum Fußball Länderspiel heute

Italien hat seit dem 15. November 2016 in einem Freundschaftsspiel unter Giampiero Ventura nicht mehr gegen Deutschland gespielt. Seit der Europameisterschaft 2012 haben die Azzurri nicht mehr gegen die Deutschen gewonnen (2:1 durch einen Doppelpack von Mario Balotelli), es gab drei Unentschieden (darunter ein 1:1-Unentschieden gegen Deutschland im Viertelfinale der Europameisterschaft 2016, bei dem die Azzurri dann im Elfmeterschießen unterlagen) und eine Niederlage.

Italien hat seit dem 15. November 2016 in einem Freundschaftsspiel unter Giampiero Ventura nicht mehr gegen Deutschland gespielt. Seit der Europameisterschaft 2012 haben die Azzurri nicht mehr gegen die Deutschen gewonnen (2:1 durch einen Doppelpack von Mario Balotelli), es gab drei Unentschieden (darunter ein 1:1-Unentschieden gegen Deutschland im Viertelfinale der Europameisterschaft 2016, bei dem die Azzurri dann im Elfmeterschießen unterlagen) und eine Niederlage. Nach dem 0:0-Unentschieden im November 2016 blieb Italien zum ersten Mal seit 1996 (0:2 und 0:0 unter Arrigo Sacchi) in zwei aufeinanderfolgenden Spielen gegen Deutschland torlos.

Nach dem 0:0-Unentschieden im November 2016 blieb Italien zum ersten Mal seit 1996 (0:2 und 0:0 unter Arrigo Sacchi) in zwei aufeinanderfolgenden Spielen gegen Deutschland torlos. Italien ist seit fünf Spielen in Bologna ungeschlagen (3V, 2N) – die letzte Niederlage gab es am 14. Oktober 1989 in einem Freundschaftsspiel gegen Brasilien (0-1) – das war eines von nur zwei (von 22) Gelegenheiten, bei denen die Azzurri in dieser Stadt kein Tor erzielten (das andere war 1927, ebenfalls 0-1 gegen Österreich).

Italien ist seit fünf Spielen in Bologna ungeschlagen (3V, 2N) – die letzte Niederlage gab es am 14. Oktober 1989 in einem Freundschaftsspiel gegen Brasilien (0-1) – das war eines von nur zwei (von 22) Gelegenheiten, bei denen die Azzurri in dieser Stadt kein Tor erzielten (das andere war 1927, ebenfalls 0-1 gegen Österreich). In den 10 Spielen seit dem EM-Sieg hat Italien nur drei Spiele gewonnen (4N, 3P): 30 %; davor lag die Siegquote der Nationalmannschaft unter Mancini bei 72 % (28/39).

In den 10 Spielen seit dem EM-Sieg hat Italien nur drei Spiele gewonnen (4N, 3P): 30 %; davor lag die Siegquote der Nationalmannschaft unter Mancini bei 72 % (28/39). Italien hat sein letztes Heimspiel verloren (0:1 gegen Nordmazedonien am 24. März). Nur vier Mal in ihrer Geschichte mussten die Azzurri zwei Heimniederlagen in Folge hinnehmen, zuletzt im November 2011 und im Februar 2012 (gegen Uruguay und die USA).

Italien hat sein letztes Heimspiel verloren (0:1 gegen Nordmazedonien am 24. März). Nur vier Mal in ihrer Geschichte mussten die Azzurri zwei Heimniederlagen in Folge hinnehmen, zuletzt im November 2011 und im Februar 2012 (gegen Uruguay und die USA). Italien hat drei seiner letzten vier Spiele (1P) in der UEFA Nations League gewonnen, nachdem es in den letzten acht Spielen (5N, 1P) nur zwei Siege gab.

Italien hat drei seiner letzten vier Spiele (1P) in der UEFA Nations League gewonnen, nachdem es in den letzten acht Spielen (5N, 1P) nur zwei Siege gab. Es ist das 50. Spiel unter der Leitung von Roberto Mancini (31V, 13N, 5P), der damit der achte Trainer ist, der diesen Meilenstein erreicht; von den sieben vorherigen haben nur zwei nach ihren ersten 50 Einsätzen mindestens die gleiche Anzahl an Erfolgen erzielt wie er (31 für Azeglio Vicini, 32 für Arrigo Sacchi).

Es ist das 50. Spiel unter der Leitung von Roberto Mancini (31V, 13N, 5P), der damit der achte Trainer ist, der diesen Meilenstein erreicht; von den sieben vorherigen haben nur zwei nach ihren ersten 50 Einsätzen mindestens die gleiche Anzahl an Erfolgen erzielt wie er (31 für Azeglio Vicini, 32 für Arrigo Sacchi). Von den Spielern, die Roberto Mancini für die Spiele im Juni einberufen hat, hat nur einer bereits ein Tor gegen Deutschland erzielt: Leonardo Bonucci mit einem Elfmeter am 2. Juli 2016 im Viertelfinale der Europameisterschaft.

Von den Spielern, die Roberto Mancini für die Spiele im Juni einberufen hat, hat nur einer bereits ein Tor gegen Deutschland erzielt: Leonardo Bonucci mit einem Elfmeter am 2. Juli 2016 im Viertelfinale der Europameisterschaft. Nicolò Barella, der im letzten Spiel der Azzurri in Bologna (4:0, 4. Juni 2021, gegen die Tschechische Republik) ein Tor erzielte, war in den letzten neun Spielen der italienischen Nationalmannschaft an fünf Treffern (drei Tore und zwei Vorlagen) beteiligt.

Nicolò Barella, der im letzten Spiel der Azzurri in Bologna (4:0, 4. Juni 2021, gegen die Tschechische Republik) ein Tor erzielte, war in den letzten neun Spielen der italienischen Nationalmannschaft an fünf Treffern (drei Tore und zwei Vorlagen) beteiligt. Timo Werner ist der Spieler, der seit der Nach-Europameisterschaft die meisten Tore für Deutschland erzielt hat: sechs Treffer (vier davon auswärts) in sieben Einsätzen.

Bitte dieses Feld leer lassen Kostenlosen Newsletter 'Fußball heute' abonnieren ⚽ „Fußball heute“ Newsletter abonnieren &

WM 2022 Ebook als Geschenk erhalten! Jede Woche die aktuellen Fußballspiele und Nachrichten in deinem Postfach! Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung. 🏆 Länderspiel Sale ⚽ Große Rabatte im Trikot Fanshop 🇩🇪