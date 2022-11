Fußball WM heute Ergebnis * 1:1 Deutschland gegen Spanien

Die deutsche Fußballnationalmannschaft geht nach der 2:1-Niederlage gegen Japan mit einer bedrückten Stimmung in das nächste Gruppenspiel, während Spanien nach einem 7:0 gegen Costa Rica viel Selbstbewusstsein haben dürfte. Beim WM-Spiel Deutschland gegen Spanien treffen die auf dem Papier stärksten Mannschaften der WM 2022 Gruppe E aufeinander. Der Anpfiff erfolgt heute um 20:00 Uhr im Al Bayt Stadium in al-Chaur. Bei einer Niederlage gegen Spanien könnte die deutsche Nationalmannschaft bereits heute ausscheiden – das nächste Desaster nach dem frühen WM-Aus 2018 in Russland. Wie kommt Deutschland heute dennoch weiter?

Liveticker Deutschland gegen Spanien Liveticker Deutschland gegen Spanien 1:1 AUS! Deutschland spielt verdient 1:1 gegen Spanien, lässt sich fast alles offen für das letzte Spiel gegen Costa Rica! 21:40 Uhr – Füllkrug mit dem Tor nach Zuspiel von Musiala! Klasse! 21:26 Uhr – Klostermann, Füllkrug und Sané kommen für Deutschland, ersetzen Gündogan, Müller und Kehrer. 21:23 Uhr – Spanien wechselt nochmals zwei Mal, Gavi und Asensio gehen, Koke und Williams kommen. 21:20 Uhr – Der eingewechselte Morata mit dem 1:0 für Spanien, Kehrer und Süle zu langsam, Morata von links an Neuer vorbei. 63.Minute. 21:16 Uhr – Eine halbe Stunde geht es hier noch. Wer schießt das erste Tor? Kimmich und Goretzka holen sich eine Gelbe ab. 21:11 Uhr – 53.Spielminute – Spanien wechselt, Ferran Torres, zweifacher Torschütze vom Costa Rica Spiel geht, Morata kommt für ihn. 21:03 Uhr – Weiter geht es mit den zweiten 45 Minuten! 20:45 Uhr – 2 Minuten Nachspielzeit. Spannendes Duell! 20:40 Uhr – Tor von Rüdiger nach Freistoß, aber knapp im Abseits! Schade, aber das wäre es gewesen. Schade! 20:35 Uhr – Powerplay der Spanier, doch ein deutscher Fuß ist meist dazwischen. Thilo Kehrer holt sich die erste Gelbe ab. 20:22 Uhr – Auf beiden Seiten jeweils eine Großchance. Deutschland macht das besser gut, ist aggressiv in den Zweikämpfen und stört früh. 20:07 Uhr – Man merkt die Spannung im Spiel, es wird um jeden Ball gekämopft. Manu Neuer muss schon einmal sich ganz lang machen und mit den Fingerspitzen einen Schuß von Olmo entschärfen. 20:00 Uhr – Anstoß im Al Bayt Stadion nördlich von Doha. Spanien in den roten Heimtrikots, Deutschland in den weißen Heimtrikots. 19:50 Uhr – Gleich geht es los! Gewinnt Deutschland heute endlich? 19:10 Uhr – Mit sechs Bayernspieler geht es heute anfangs gegen Spanien! 18:40 Uhr Die offiziellen Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ist da! So wird Deutschland spielen: Neuer – Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Gündogan, Musiala – Müller Thilo Kehrer und Leon Goretzka kommen im Gegensatz zur Niederlage gegen Japan für Nico Schlotterbeck und Kai Havertz in die Startelf. Die spanische Nationalmannschaft spielt so: Simon – Alba, Pau Torres, Laporte, Carvajal – Busquets, Gavi, Pedri – Olmo, Asensio, Ferran Torres 17:00 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Danny Desmond Makkelie aus Holland. Ort des Geschehens: Al Bayt Stadium, nur ca. 30 Minuten vom WM-Quartier südlich gelegen. 17:00 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen?

Die beiden stärksten Mannschaften aus der Gruppe E kämpfen um den Sieg: Wer gewinnt?

Für Deutschland gibt es nach der überraschenden Niederlage gegen Japan (2:1) nur wenig Optionen. Denn nach der starken Leistung von Japan dürften diese auch gegen Costa Rica der Favorit sein und somit sechs Punkte in Gruppe E nach zwei Spielen sammeln. Damit würde Spanien schon ein Remis reichen, um auf vier Punkte zu kommen und gemeinsam mit Japan in das Achtelfinale einzuziehen. Deutschland braucht also im heutigen Spiel gegen Spanien dringend Punkte – bestenfalls ein Sieg, um nicht auch im letzten Gruppenspiel mit dem Rücken an der Wand zu stehen. Die Spanier sind für Deutschland jedoch historisch kein leichter Gegner: Seit 2020 dominierten die Spanier die Aufeinandertreffen und hatten in jedem Pflichtspiel mindestens 60 Prozent Ballbesitz.

WM Gruppe E Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe E # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇪🇸 Spanien 2 1 1 0 8:1 +7 4 2 🇯🇵 Japan 2 1 0 1 2:2 0 3 3 🇨🇷 Costa Rica 2 1 0 1 1:7 -6 3 4 🇩🇪 Deutschland 2 0 1 1 2:3 -1 1

Kann sich Deutschland gegen Spanien durchsetzen?

Bundestrainer Hansi Flick warnte vor dem Spiel gegen Spanien „Wir haben keinen Schuss mehr frei, den Fehlschuss hatten wir gestern. So müssen wir das Ganze angehen.“ Die deutsche Nationalmannschaft steht unter enormen Druck, um nicht wie bei der WM 2018 ein vorzeitiges WM-Aus zu riskieren. Für eine Umstellung der Formation sei es laut Bundestrainer jedoch zu früh. Mit einer Niederlage gegen Spanien könnte der Traum von der erfolgreichen Katar-WM bereits vorbei sein. Flick wirkt im Hinblick auf das Spiel gegen Spanien weiterhin optimistisch „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir ein gutes Spiel machen und gewinnen.“

Zeigt Spanien auch im zweiten Spiel weltmeisterliche Leistungen?

Spanien setzte mit dem 7:0-Sieg gegen Costa Rica im Auftaktspiel ein klares Ausrufezeichen. In der Offensive der spanischen Nationalmannschaft wurden vor allem junge Spieler eingesetzt, während die Defensive aus erfahrenen Spielern bestand. Schon in der fünften Spielminute ging Spanien durch einen Treffer von Dani Olmo (RB Leipzig) mit 1:0 in Führung. Nach zwanzig Minuten hatte Spanien bereits drei Treffer geschossen. Erst zum zweiten Mal in der Fußballgeschichte erzielte Spanien in einer WM-Partie drei Tore in der ersten Halbzeit. Nach der Halbzeit ging es ähnlich spektakulär weiter: Mit weiteren vier Toren sicherte sich Spanien ihren bislang höchsten WM-Sieg.

Die möglichen Aufstellungen

Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft wird vermutlich aus den folgenden Akteuren bestehen:

Neuer – Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Gündogan – Hofmann, Müller, Musiala – Füllkrug

Ob Leroy Sané beim Spiel gegen Spanien dabei sein kann, ist noch offen. Der Außenstürmer konnte bereits das Auftaktspiel gegen Japan aufgrund von Knieproblemen nicht bestreiten. Bei Fragen nach der Startelf erklärte der Bundestrainer, dass noch mehrere Positionen offen sind. Hansi Flick sagte über die Aufstellung „Das zeigt die Qualität, die wir haben. Ich werde mir das Abschlusstraining anschauen und noch eine Nacht darüber schlafen.“

Spaniens Aufstellung wird voraussichtlich aus einer 4-3-3-Formation bestehen:

Simon – Alba, Pau Torres, Laporte, Carvajal – Busquets, Gavi, Pedri – Olmo, Asensio, Ferran Torres

Wer überträgt Deutschland gegen Spanien live in TV und Stream?

Das spannende Duell zwischen Deutschland und Spanien wird heute Abend um 20:00 Uhr live im ZDF übertragen. Alternativ kann das Spiel auch auf Magenta TV gestreamt werden. Die Vorberichte starten bereits um 19:15 Uhr, bei denen Toni Kroos als Experte zu Gast sein wird. Kommentiert wird das Spiel im Al Bayt Stadium dann von Wolff-Chistoph Fuss.