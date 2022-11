Fußball WM heute: Spanien gegen Costa Rica – ARD TV-Übertragung: Wer überträgt Spanien?

Wenn Deutschland gegen Japan abgepfiffen ist, hat Bundestrainer Hansi Flick längst noch nicht Feierabend bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022. Denn anschließend stehen sich die beiden nächsten deutschen Gegner in der WM 2022 Gruppe E gegenüber. Die ARD überträgt Spanien gegen Costa Rica heute live im Free TV. Das Spiel wird um 17 Uhr MEZ angepfiffen. Die Fernsehübertragung beginnt um 16 Uhr.

Außerdem zeigt ebenfalls Magenta TV die Begegnung der Furia Roja gegen den Außenseiter aus Costa Rica kostenpflichtig im Livestream. Beide Mannschaften stehen sich dann im Al-Thumama Stadium in Doha, Katars Hauptstadt, gegenüber. Das Stadion hat Platz für 40.000 Fußballfans.

Los Ticos träumen von einem WM Wunder wie 2014 in Brasilien

Zum vierten Mal treffen die Nationalmannschaften von Spanien und Costa Rica nun schon aufeinander. Bisher wusste sich die Furia Roja stets zu steigern. Denn nach einem 2:2 im ersten Länderspiel gewannen die Iberer das zweite mit 2:1. 2017 beim letzten Vergleich stand dann nach 90 Minuten ein sehr klarer 5:0-Erfolg für Spaniens Fußball Nationalmannschaft.

Während Spanien 2010 in Südafrika Weltmeister wurde, schieden die Iberer vier Jahre später als Titelverteidiger schon in der Vorrunde aus. Für Costa Rica aber bedeutete die WM 2014 in Brasilien den bisher größten Erfolg: Los Ticos erreichten das WM Viertelfinale. Erst dort war gegen die Niederlande Endstation.

WM 2022 Gruppe E Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe E # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 🇪🇸 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0 🇨🇷 Costa Rica 0 0 0 0 0:0 0 0 🇩🇪 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0 🇯🇵 Japan 0 0 0 0 0:0 0 0

Gavi, Fati oder Williams: Welches Sternchen wird für Spanien der Star?

Im ersten und einzigen Vorbereitungsspiel setzte sich Spanien schlussendlich relativ souverän gegen die Nationalmannschaft aus Jordanien durch. Beim 3:1-Sieg trafen die Youngster Ansu Fati und Gavi vom FC Barcelona sowie Nico Williams aus Bilbao. Es scheint, als wächst dort eine neue Goldene Genration heran.

Routinier Alvaro Morata war unterdessen der Matchwinner beim 1:0-Auswärtssieg in Portugal. Durch diesen Dreier schaffte die spanische Nationalmannschaft in der UEFA Nations League den Gruppensieg und zog erneut ins Final Four ein. Aber an Konstanz mangelt es den Iberern beizeiten noch. Was auch die 1:2-Niederlage etwa gegen die Schweiz beweist.

2:0 gegen Nigeria, aber: Wie stark sind Los Ticos tatsächlich?

Costa Rica hat in Vorbereitung auf die Fußball WM 2022 in Katar keine Partie mehr verloren. Und zeigte zudem Nervenstärke. Denn in den Interkontinentalen Playoffs der WM Qualifikation besiegten die Mittelamerikaner die Nationalmannschaft von Neuseeland mit 1:0 durch den Treffer von Kosta Barbarouses.

Ein Test gegen WM Teilnehmer Südkorea endete mit 2:2. Jewison Bennette war hier doppelter Torschütze. Und dazu wurde auch Nigeria mit 2:0 besiegt. Pech hatte Costa Rica, als es Probleme bei der Einreise in den Irak gab. So musste das letzte geplante Testspiel ausfallen.

So will Spanien gegen Costa Rica spielen: Mögliche Aufstellungen

Torwart Keylor Navas von Paris Saint-Germain ist bei Costa Rica der wohl bekannteste Spieler im WM 2022 Kader. Im spanischen Aufgebot von Trainer Luis Enrique hat es mit Dani Olmo zumindest ein Spieler aus der 1. Bundesliga geschafft – und wohl auch in die Startelf.

Spanien: Unai Simon – Carvajal, Garcia, Laporte, Jordi Alba – S. Busquets – Gavi, Pedri – Sarabia, Dani Olmo – Morata.

Costa Rica: Navas – Martinez, Calvo, O. Duarte, Oviedo – Tejeda, Borges – Torres, Bennette – Campbell, Contreras.

Wer überträgt Spanien gegen Costa Rica live in TV und Stream?

Auch das dritte Spiel an diesem Mittwoch wird zwischen Spanien und Costa Rica heute live im Free TV in der ARD übertragen. Um 17 Uhr ertönt der Anpfiff. Unda dann meldet sich Kommentator Gerd Gottlob am Mikrofon. Schon um 16 Uhr beginnt die TV Übertragung mit Vorberichten.

Moderatorin Jessy Wellmer wird erneut mit Almuth Schult, Thomas Hitzelsberger und Sami Khedira als Experten den Fokus auf die Partie aus der deutschen Gruppe E legen. Fürt Magenta TV kommentiert Jan Platte den Livestream. Hier hat Moderatorin Anett Sattler die Experten Tabea Kemme und Fredi Bobic an ihrer Seite.