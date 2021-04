Fußball Länderspiel heute Deutschland gegen Island 3:0 (20:45 Uhr RTL live) * Aufstellungen

Deutschland gewinnt mit 3:0 Den WM 2022 Quali-Auftakt

Heute Abend startet das Länderspieljahr 2021 mit dem Länderspiel gegen Island im Rahmen der WM 2022 Qualifikation. Das Team rund um den Bundestrainer Jogi Löw will ein Zeichen setzen und gut ins EM-Jahr kommen. Dabei wird man zum ersten Mal das neue Deutschland Away Trikot 2021 tragen, welches nach 11 Jahren wieder komplett schwarz sein wird. Es sind die letzten Länderspiele des Bundestrainers und auch die letzten Länderspiele vor der Kadernominierung zur Fußball EM. Alle Nationalspieler sind sich einig: Sie wollen ein Zeichen setzen und dem Bundestrainer zu, großen Erfolg verhelfen. Wir sagen dir alles zum Fußballspiel heute, um 20:45 Uhr ist Anpfiff, RTL überträgt live im Free-TV.

Löw in der DFB-Pressekonferenz

Update 22:40 Uhr:Deutschland gewinnt verdient mit 3:0 den Wm Quali Auftakt! Jamal Musiala feiert sein DFB-Debüt, Amin Younes sein Comeback.

Update 22:00 Uhr: Nach einer Phase, in der die Isländer besser waren, trifft Gündogan zum 3:0!

Update 20:52 Uhr: Das 2:0 folgt sofort, dieses Mal trifft Kai Havertz!

Update 20:47 Uhr: Das 1:0 nach nur 2 Minuten durch Leon Goretzka!

Aufstellung heute Abend Deutschland gegen Island im neuen DFB Trikot Away (Foto AFP Tobias SCHWARZ )

Update 21:30 Uhr: Nach 45 Minuten steht es verdient 2:0 durch frühe Tore von Goretzka und Havertz! Die Isländer haben die deutsche Abwehr kaum gefordert!

Update 19:20 Uhr: Die deutsche Startelf: Neuer – Rüdiger, Can, Ginter, Klostermann – Kimmich, Goretzka, Gündogan – Gnabry, Havertz, Sané

Update 17 Uhr: Das Länderspiel wird definitiv stattfinden! Die FIFA Regeln besagen, dass ein Team mindestens 12 negativ getestete Feldspieler sowie einen Torhüter bereit stellen soll. Die Gesundheitsämter Düsseldorf und Duisburg ordneten zwar Quarantäne für Hofmann und Halstenberg an, ansonsten könne das Länderspiel aber wie geplant um 20:45 Uhr angepfiffen werden.

Update 12 Uhr: Schocknachricht für das Team! Angeblich ist der Gladbacher Jonas Hofmann am Mittwoch Corona positiv getestet worden! Der Leipziger Marcel Halstenberg wurde wegen dem Kontakt zu einem Infizierten ebenfalls in Quarantäne gebracht. Ob das Länderspiel überhaupt nun stattfinfen kann, ist noch nicht sicher, das Anschwitzen wurde nun abgesagt.

Die Nationalmannschaft im 1.Länderspiel 2021

Es ist die 1.Partie nach der 0:6 Pleite gegen Spanien im letzten Herbst. Löw erwartet von den Spielern „alles in die Waagschale zu werfen“. Löw hat seinen Abschied bekannt gegeben, die Mannschaft fragt sich, was danach kommt. Ist Löw nun anders? Insidern zufolge brennt er wie eh und je.

Länderspiel Deutschland gegen Island am 25.3.2021

Die mögliche Aufstellung heute

Manuel Neuer ist weiterhin die Nummer 1 im deutschen Tor. Die Abwehr wird aus den beiden Innenverteidigern Rüdiger und Can bestehen, die Außenpositionen werden Ginter und Halstenberg beackern. Möglich wären hier auch Max und Klostermann. Im Mittelfeld werden Kimmich, Goretzka und Gündogan für Speed sorgen, die Dreierkette vorne wird wieder aus Gnabry, Werner und Sané bestehen. Dürfen wir uns auf den neuen Shootingstar Musiala freuen? Vielleicht wird dieser in den letzten Minuten sein Länderspieldebüt feiern! Hier gibt es die mögliche Aufstellung heute.

Die Aufstellung Deutschland gegen Island bei der WM-Qualifikation (25.03.2021)

Island verpasst die EM-Qualifikation

Island hat eine enttäuschende EM-Qualifikation gespielt und konnte nicht an die Erfolge von 2012 und 2016 anknüpfen. Heute fehlt neben Finnbogason vom FC Augsburg auch noch Mittelfeld Motor Sigurdsson vom FC Everton. Der Ballbesitz der Deutschen wird hoch sein, soviel wird fest stehen, die Isländer lauern auf Kontern. Das ist deren Spielweise immer gegen große Fußballnationen. Alles andere als ein Sieg der Deutschen wäre eine Enttäuschung. Deutschland und Island standen sich in Länderspielen bislang vier Mal gegenüber (3 Siege für Deutschland, 1 Unentschieden). Legendär natürlich das Weizen-Interview 2013 nach dem 0:0 mit Waldemar Hartmann und Bundestrainer Rudi Völler.

Die WM 2022 Qualifikation – Die Gegner

In der Qualifikation zur Fußball Weltmeisterschaft 2022 trifft Deutschland in der Qualigruppe J neben Island noch auf Rumänien (am 28.März) sowie auf Nordmazedonien (am 31.März) sowie auf Armenien und Liechtenstein. Die weiteren Spieltage finden von September bis November statt, schon mit einem neuen Bundestrainer dann.

Alles andere als ein Gruppensieg wäre eine Schmach, Deutschland ist die unangefochtene Nummer Eins dieser Gruppe.

Das Länderspiel im TV: RTL überträgt ab 20:15 Uhr

RTL hat sich weiterhin die Rechte für die Qualifikationsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft gesichert. Um 20:15 Uhr geht die Übertragung los, um 20:45 Uhr ist Anpfiff. Neu dabei: Uli Hoeneß, der mit Florian König heute Abend sein Debüt in der RTL-Berichterstattung gibt. Die Kommentatoren werden Marco Hagemann und Steffen Freund sein.

Uli Hoeneß wird nun drei Mal als RTL-Experte fungieren, das Geld will er einem Guten Zwecke zukommen lassen und spenden.