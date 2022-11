Fußball heute WM Spiele live am 30.11. – WM Spielplan – Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Ob der Fußball heute WM Spiele mit Überraschungspotenzial bereit hält? In jedem Fall bringen vier Begegnungen heute (30. November 2022) in der Gruppe C und Gruppe D bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft in Katar die Entscheidungen, welche Nationalmannschaften es in das WM 2022 Achtelfinale schaffen.

Den Anfang machen Australien gegen Dänemark sowie Tunesien gegen Frankreich um jeweils 16 Uhr. Um 20 Uhr folgen dann Saudi-Arabien gegen Mexiko und Polen gegen Argentinien live im Free TV im ZDF. Sicher ist bereits nur: Der amtierende Weltmeister Frankreich hat bereits das Achtelfinale erreicht.

Tunesien gegen Frankreich beginnt um 16 Uhr und wird im ZDF und MagentaTV übertragen Polen gegen Argentinien live im Free TV gibt es ab 20 Uhr im ZDF und MagentaTV zu sehen

Magenta TV überträgt die Parallelspiele der Gruppen C und D exklusiv im Livestream Darüber hinaus bietet Magenta TV eine Konferenz beider Begegnungen an

Die Equipe Tricolore kann sich für den Gruppensieg theoretisch mit einer Tordifferenz von +4 vermutlich auch eine knappe Niederlage leisten, weil nicht davon auszugehen ist, dass Australien mit einem Kantersieg die Dänen abfertigt und noch Platz eins erobert. Noch spannender gestaltet sich die Gruppe C bei der WM 2022, wo noch alle vier Nationalmannschaften Chancen auf das Weiterkommen haben.

Tunesien gegen Frankreich heute live – Spielen Les Bleus mit der B-Elf?

Les Bleus können es behutsam angehen. Frankreich darf sich wohl auch eine knappe Niederlage leisten, ohne damit Platz eins in der Gruppe D zu gefährden. Auf welchen Zweiten der Gruppe C die französische Fußball Nationalmannschaft dann trifft, ist ohnehin komplett offen. Da bringt auch Taktieren rein gar nichts.

Mit Siegen gegen Australien (4:1) und Dänemark (2:1) ist Frankreich gegen Tunesien favorisiert. Aber die Nordafrikaner überzeugten bereits beim 0:0 gegen die Dänen, ehe sie gegen Australien ein 0:1 kassierten. Mit einem Dreier würde Tunesien zumindest schon einmal auf vier Punkte kommen. Das würde definitiv reichen, wenn das Parallelspiel in der Gruppe D unentschieden endet.

WM Gruppe D Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe D # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇫🇷 Frankreich 2 2 0 0 6:1 +5 6 2 🇦🇺 Australien 2 1 0 1 2:4 -2 3 3 🇩🇰 Dänemark 2 0 1 1 1:2 -1 1 4 🇹🇳 Tunesien 2 0 1 1 0:1 -1 1

Australien gegen Dänemark heute live – Socceroos mit der Überraschung?

Auf einmal haben die Socceroos exzellente Aussichten, in einer schweren wie ausgeglichenen Gruppe D das WM 2022 Achtelfinale heute zu erreichen. Mit einem Sieg wäre es gegen Dänemark geschafft. Mit einem Unentschieden zumindest dann, wenn die Tunesier nicht Weltmeister Frankreich besiegt.

Dänemark reicht nicht einfach ein Dreier. Die Skandinavier sollten definitiv so hoch gewinnen wie Tunesien möglicherweise gegen Frankreich siegt, damit sie am Ende nicht aufgrund der schlechteren Tordifferenz im Kampf um die K.-o.-Runde doch das Nachsehen haben. Die Partie der Gruppe D wird um 16 Uhr im al-Janoub-Stadion in al-Wakra angepfiffen und ausschließlich bei Magenta TV übertragen.

Polen gegen Argentinien heute live – Verpasst die Albiceleste das Achtelfinale?

Ein großes Duell erwartet uns bei Polen gegen Argentinien heute live im ZDF und auf Magenta TV ab 20 Uhr. Robert Lewandowski will seine polnische Nationalmannschaft dann zumindest zu einem Unentschieden gegen den zweifachen Weltmeister schießen. Das würde den Polen im Stadium 974 in der Hauptstadt Doha für den Einzug ins Achtelfinalen reichen.

Lionel Messi und seine Mitstreiter werden etwas dagegen haben. Denn ein Punkt reicht nur in der Gruppe C, wenn auch das Parallelspiel remis endet. Andernfalls sind die Gauchos sensationell schon in der Vorrunde ausgeschieden. Bei einer Niederlage ist die Albiceleste definitiv raus, bei einem Sieg sicher weiter.

WM Gruppe C Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe C # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇵🇱 Polen 2 1 1 0 2:0 +2 4 2 🇦🇷 Argentinien 2 1 0 1 3:2 +1 3 3 🇸🇦 Saudi Arabien 2 1 0 1 2:3 -1 3 4 🇲🇽 Mexiko 2 0 1 1 0:2 -2 1

Saudi-Arabien gegen Mexiko heute live – Stutzt El Tri den Falken die Flügel?

Es wäre eine große Sensation, wenn Saudi-Arabien gegen Mexiko heute tatsächlich den Einzug ins WM 2022 Achtelfinale schafft. In der eigenen Hand haben es die Falken. Denn nach ihrem 2:1-Triumph gegen Argentinien wären sie mit einem Sieg sicher in der Runde der letzten 16 Nationalmannschaften. Ein Unentschieden reicht nur dann, wenn die Argentinier Polen mit drei Toren Differenz besiegen – oder Polen gegen Argentinien gewinnt.

Mexiko steht mit nur einem Punkt in der Gruppe C am schlechtesten da. Aber die WM Statistik spricht für El Tri. Denn bei den letzten sieben Endrunden erreichte die mexikanische Fußball Nationalmannschaft immer das Achtelfinale. Gewinnen die Mexikaner, haben sie es fast erneut geschafft. Nur für den Fall eines Unentschieden im Parallelspiel braucht es einen sehr deutlichen Sieg mit vier Toren Differenz, um ganz sicher die K.-o.-Runde zu erreichen.

Wer überträgt heute die Fußball WM live in TV und Stream?

Am dritten und damit letzten WM 2022 Spieltag in der Gruppenphase finden die Begegnungen immer zeitgleich statt. Angepfiffen wird um 16 Uhr und um 20 Uhr. Die Öffentlich Rechtlichen Sender zeigen jeweils ein Gruppenspiel. Das sind Polen gegen Argentinien heute live ab 20 Uhr im Free TV im ZDF sowie schon um 16 Uhr Tunesien gegen Frankreich.

Exklusiv bei Magenta TV wird Australien gegen Dänemark heute im Livestream ab 16 Uhr übertragen. Gleiches gilt ab 20 Uhr für das WM 2022 Spiel in der Gruppe C zwischen Saudi-Arabien gegen Mexiko. Magenta TV bietet zudem auch eine Konferenzschaltung in den beiden Gruppen an. So verpasst ihr dann kein WM Tor und müsst nicht andauern eure Fernbedienung zum Umschalten bemühen.