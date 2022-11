Fußball WM heute: Australien gegen Dänemark – TV-Übertragung: Wer überträgt Australien – Dänemark?

In der Gruppe D treffen heute am Mittwoch bei der Fußball WM heute Australien gegen Dänemark aufeinander. Dass dabei die Socceroos mit einem Sieg das Ticket fürs WM Achtelfinale heute (30. November 2022) lösen können, ist definitiv eine große Überraschung. Insbesondere in dieser ansonsten so stark besetzten Gruppe. Die Begegnung wird um 16 Uhr im im al-Janoub-Stadion in al-Wakra angepfiffen. Australien gegen Dänemark live im Free TV gibt es erst nach dem Abpfiff als Zusammenfassung im ZDF zu sehen. Magenta TV überträgt die Partie im Livestream exklusiv oder alternativ auch als Konferenz mit dem zweiten Spiel Tunesien gegen Frankreich.

Das WM 2022 Spiel Australien gegen Dänemark beginnt heute um 16 Uhr

Das WM 2022 Spiel Australien gegen Dänemark beginnt heute um 16 Uhr In der Gruppe D findet die Begegnung im al-Janoub-Stadion in al-Wakra statt

In der Gruppe D findet die Begegnung im al-Janoub-Stadion in al-Wakra statt Australien gegen Dänemark läuft nicht live im Free TV

Australien gegen Dänemark läuft nicht live im Free TV Magenta TV zeigt das Match exklusiv im Livestream und als Konferenz

Magenta TV zeigt das Match exklusiv im Livestream und als Konferenz In der FIFA Weltrangliste ist es das Duell 38. (Australien) – 10. (Dänemark)

Dänen siegen nicht: Socceroos haben beste Karten aufs WM Achtelfinale

Wenn Tunesien im zeitgleich ausgetragenen Match nicht gerade den amtierenden Weltmeister Frankreich ein Bein stellt und gewinnt, reicht Australien gegen Dänemark heute sogar ein Unentschieden, um das Ticket zum WM 2022 Achtelfinale zu lösen. Die Socceroos haben also in der Gruppe D definitiv die komfortablere Ausgangssituation.

Der gesamte Druck lastet auf Dänemarks Fußball Nationalmannschaft, die von einigen Experten sogar vor der FIFA Fußball Weltmeisterschaft in Katar sogar als Geheimtipp gehandelt wurde. Doch noch blieben die Skandinavier dieser Einschätzung eine Menge schuldig. Die einzig gute Nachricht: Noch ist das WM 2022 Turnier für die Dänen nicht gelaufen.

WM Tabelle Gruppe D

Alles zur Fußball WM Gruppe D # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇫🇷 Frankreich 2 2 0 0 6:1 +5 6 2 🇦🇺 Australien 2 1 0 1 2:4 -2 3 3 🇩🇰 Dänemark 2 0 1 1 1:2 -1 1 4 🇹🇳 Tunesien 2 0 1 1 0:1 -1 1

Hochstimmung in Down Under: Schafft Australien das Achtelfinale?

Dass mit der australischen Fußball Nationalmannschaft immer zu rechnen sein muss, bewies das Team aus Down Under schon in der ersten Partie. Auch wenn die mit 1:4 schlussendlich gegen Weltmeister Frankreich verloren wurde – das erste Tor erzielte Australien in Person von Craig Goodwin. Weitaus mehr wert war da schon der Treffer von Mitchell Duke am zweiten WM 2022 Spieltag in der Gruppe D.

Denn der erzielte das alles entscheidende 1:0 gegen Tunesien nach 23 Minuten und bescherte seinem Team so drei Zähler, die bis vor der Partie Australien gegen Dänemark heute zudem Platz zwei bedeuten. Für die Socceroos ist es die sechs Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Aber nur bei der WM 2006 in Deutschland schaffte Australien bisher den Sprung ins Achtelfinale.

Letzte Chance: Zündelt Dänemark doch noch Dynamit?

In der WM Quali hatte Dänemark noch im Eiltempo sein WM 2022 Ticket für Katar gelöst und sich nach Deutschland als zweites Team überhaupt neben dem Gastgeber Katar qualifiziert. In der Endrunde blieben die Skandinavier bisher vieles schuldig. Beim Auftakt gegen Tunesien fielen beim 0:0 zunächst keine Tore.

Das änderten die Skandinavier zwar im zweiten Gruppenspiel gegen Frankreich, weil Andreas Christensen nach 68 Minuten gegen die Franzosen ausglich. Gebracht hat es Dänemarks Fußball Nationalmannschaft wenig. Denn vier Minuten vor dem Abpfiff bescherte Mbappe dem amtierenden Weltmeister mit seinem zweiten Tor an diesem Tag den 2:1-Sieg. Und so droht den Dänen das vorzeitige Aus, es sei denn sie zünden ihr berühmtes Danish Dynamite gegen die Socceroos doch noch.

So wollen Australien gegen Dänemark spielen: Mögliche Aufstellungen

Für Dänemarks Stars aus der 1. Bundesliga verlief die FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar bisher weniger gut. Oliver Christensen von Hertha BSC und Frederik Rönnow vom 1. FC Union Berlin kommen als Ersatzkeeper nicht an Kasper Schmeichel vorbei. Jonas Wind (VfL Wolfsburg), Yussuf Poulsen (RB Leipzig) und Robert Skov (Hoffenheim) warten noch auf ihren ersten Einsatz bei der WM 2022. Nur Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt kam zwei Mal zum Einsatz.

Australien: Ryan – Karacic, Souttar, Rowles, Behich – Irvine, Mooy – Leckie, McGree, Goodwin – Duke.

Dänemark: Schmeichel – Andersen, Kjaer, Christensen – Kristensen, Höjbjerg, Eriksen, Maehle – Damsgaard, Cornelius – Lindström.

Wer überträgt Australien gegen Dänemark live in TV und Stream?

Dass Australien gegen Dänemark live im Free TV erst nach dem Abpfiff in einer Zusammenfassung zu sehen ist, liegt an den Fernsehrechten. Magenta TV überträgt alle 64 WM 2022 Spiele live und exklusiv. 16 davon sind somit nur dort im Livestream zu sehen. So auch Australien gegen Dänemark heute ab 16 Uhr.

Die Übertragung beginnt schon um 15 Uhr auf Magenta TV mit Moderator Johannes B. Kerner und seinem Experten Lars Stindl, Profi von Borussia Mönchengladbach. Die Partie aus dem al-Janoub-Stadion in al-Wakra wird Alex Klich kommentieren. Außerdem stellt Magenta TV seinen WM Fußballfans eine Konferenzschaltung im Livestream mit dem zweiten Match der Gruppen D mit Tunesien gegen Frankreich zur Verfügung.