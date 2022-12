Fußball heute WM Spiele live am 14.12. – WM Spielplan – Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Lionel Messi hat Argentinien mit einer Weltklasse Vorstellung in das Finale der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar geführt. Aber wer folgt nun der Albiceleste? Das zweite Halbfinale Frankreich gegen Marokko beschert uns der Fußball heute (14. Dezember 2022) als WM Spiel Nummer 62. Und es scheint ein ungleiches Duell zu werden, wenn der amtierende Titelverteidiger auf den krassen Außenseiter trifft.

Das ZDF überträgt Frankreich gegen Marokko heute live aus dem al-Bayt Stadium in al-Chaur. Knapp 69.000 Fans haben dort Platz – und die Mehrzahl von ihnen wird der marokkanischen Fußball Nationalmannschaft die Daumen drücken. Das zweite Halbfinale der Fußball WM 2022 wird außerdem im Stream bei Magenta TV zu sehen sein. Schaffen die Löwen vom Atlas also die nächste Sensation? Die Partie Frankreich gegen Marokko wird um 20 Uhr angepfiffen.

Marokkos Nationalmannschaft hat schon vor diesem zweiten Halbfinale heute Fußball Geschichte geschrieben. Denn noch nie schaffte es ein Land vom afrikanischen Kontinent bei einer WM Endrunde unter die letzten, die besten vier Nationen. Bisher war Kamerun in der Ewigen Tabelle der Weltmeisterschaften die beste Nationalmannschaft Afrikas mit unter anderem den Einzug ins Viertelfinale der WM 1990 in Italien. Schon jetzt steht fest: Marokko wird die Unzähmbaren Löwen in dieser Statistik nach der Weltmeisterschaft 2022 in Katar überrunden.

Frankreich belegt in der Ewigen WM Tabelle Platz fünf. Die Equipe Tricolore holte erstmals 1998 im eigenen Land den Titel und ist nach dem Sieg bei der WM 2018 auch amtierender Titelverteidiger. Auch Les Bleus können Geschichte schreiben, denn das letzte Mal, dass ein Weltmeister seinen Titel vier Jahre später bestätigte, liegt lange zurück. 1962 wurde Brasilien in Schweden zum zweiten Mal Fußball Weltmeister, nachdem die Selecao 1958 ihren ersten Titel gewonnen hatte.

Frankreich gegen Marokko heute live – Wer gewinnt?

Harry Kane verschoss sechs Minuten vor dem Abpfiff für England einen Strafstoß – und Frankreich erreichte so mit einem 2:1-Erfolg das WM 2022 Halbfinale. Im Achtelfinale hatten sich Les Bleus bereits mit 3:1 gegen Polen recht souverän durchgesetzt. Und das galt auch für die Vorrunde. In der Gruppe D startete Frankreichs Fußball Nationalmannschaft mit einem klaren 4:1 gegen Australien. Danach besiegte die Equipe Tricolore Dänemark mit 2:1. Einen kleinen Schönheitsfleck leisteten sich die Franzosen aber auch. Weil Didier Deschamps im dritten Match weitestgehend einer B-Elf vertraute, verlor diese prompt mit 0:1 gegen Tunesien – dem marokkanischen Nachbarn.

Klar also, dass die Löwen vom Atlas aufgrund dieses Ergebnisses auch im Halbfinale der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 Morgenluft wittern und nun natürlich auch ins Endspiel wollen. Marokko hat den Franzosen jedenfalls eines voraus: Die Nordafrikaner sind bisher noch ungeschlagen. Sie knüpften Vizeweltmeister Kroatien zum Auftakt in der Gruppe F ein 0:0 ab und besiegten anschließend den WM Dritten von 2018, Belgien, mit 2:0. Mit einem 2:1 gegen Kanada sicherte sich Marokko anschließend den Gruppensieg und traf anschließend im Achtelfinale auf Spanien. Gegen die Furia Roja setzten sich die Marokkaner nach einem 0:0 mit 3:0 im Elfmeterschießen durch. Im WM 2022 Viertelfinale schmissen sie dann den Europameister von 2016, Portugal, mit 1:0 aus dem Rennen.

Wer überträgt heute die Fußball WM live in TV und Stream?

Magenta TV zeigt das Spiel um Platz drei, in dem die beiden Verlierer aus dem WM Halbfinale am Samstag (17. Dezember 2022) aufeinander treffen, exklusiv im Livestream. Diese Begegnung wird also nicht im Öffentlich Rechtlichen Fernsehen gezeigt. Anders sieht es im WM Halbfinale aus. Denn das ZDF zeigt das zweite Semifinale Frankreich gegen Marokko live im Free TV. Die Übertragung startet um 19.15 Uhr. Denn melden sich Moderator Jochen Breyer und seiner Experten Martina Voss- Tecklenburg, Christoph Kramer sowie Per Mertesacker ein letztes Mal aus Mainz.

Apropos ein letztes Mal: Bela Rethy kommentiert dieses Halbfinale der Fußball Weltmeisterschaft 2022 ab 20 Uhr live – und feiert dabei seinen Abschied als Kommentator. An seiner Seite begleitet Experte Sandro Wagner die Partie. Für Magenta TV kommentiert unterdessen Marco Hagemann. Im Studio begleiten Moderator Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack das zweite Halbfinale der WM 2022 in Katar. Die Übertragung bei Magenta TV startet bereits um 19 Uhr mit den Vorberichten.