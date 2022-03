Länderspieltickets Deutschland gegen Israel in Sinsheim – das nächste deutsche Länderspiel

Wer endlich einmal wieder die deutsche Fußballnationalmannschaft live sehen will, der hat am kommenden Samstag Abend die Möglichkeit! Das 1.deutsche Länderspiel 2022 findet in Sinsheim statt im Heimstadion des TSG 1899 Hoffenheim. Das Stadion heisst mittlerweile Prezero-Arena, eher als Rhein-Neckar-Arena bekannt und bietet 30.150 Fußballfans Platz. Gegner wird die Nationalmannschaft aus Israel sein. Tickets kosten zwischen 25 und 80 EUR. Bestellt werden kann nur direkt beim DFB.

Im ersten Länderspiel des WM-Jahres 2022 trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick am Samstag, 26. März (20.45 Uhr) in Sinsheim auf Israel.

Sitzplatzkarten für die Partie in der Prezero-Arena kosten zwischen 25 und 80 Euro (ermäßigt zwischen 18 und 60 Euro). Ermäßigte Tickets können von Jugendlichen ab 15 Jahren, Schülern, Studenten, Rentnern und Personen mit Schwerbehindertenausweis ab 50 Prozent beansprucht werden.

Zusätzlich gibt es die sogenannte Kinderkarte. Für diese bezahlen Kinder bis einschließlich 14 Jahren 10 Euro pro Ticket in jeder Sitzplatzkategorie. Diese Karten werden je nach Verfügbarkeit verkauft. Fan-Club-Mitglieder können Karten ab 15 Euro bestellen.

Für das Länderspiel in Sinsheim gilt aktuell die 3G-Regel.

Bestellen kann man Tickets direkt beim DFB.

Fragen und Antworten zu den Länderspieltickets

Wie viel kosten Länderspieltickets für Deutschland gegen Israel?

Sitzplatzkarten für die Partie in der Prezero-Arena kosten zwischen 25 und 80 Euro (ermäßigt zwischen 18 und 60 Euro). Die teuersten Tickets gibt es in den Blöcken 102 und 104, die VOp-DFB Tickets kosten pro Person 357 EUR.

Gibt es noch Länderspieltickets für Deutschland gegen Israel in Sinsheim?

Die besten Plätze für das Länderspiel Deutschland gegen Sinsheim sind bereits (Stand 21.3.2022) ausverkauft. Verfügbar sind noch zusammenhängende Tickets in der besten Kategorie für 357 EUR. In den Kurven direkt unter dem Stadiondach der Blöcke B, O, P und V gibt es für 45 EUR noch genügend Tickets. Auf der Gegengeraden in den Blöcken I, J,K.L.M.N gibt es nur noch einzelne Tickets.

Wie viele Sitzplätze hat die Prezero-Arena, ehemals Rhein-Neckar-Arena?

Zur Bundesliga stehen 30.150 Plätze zur Verfügung.