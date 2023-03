Fußball heute Abend **FC Bayern gewinnt 2:0 gegen Paris – TV Übertragung & Livestream

Heute Abend ist der FC Bayern München im Champions League gegen Paris St. Germain im Achtelfinale gefordert. In der Allianzarena München heisst es, das 1:0 aus dem Hinspiel in Paris von vor zwei Wochen zu verteidigen bzw. auszubauen. Borussia Dortmund verlor gestern mit 0:2 gegen Chelsea und scheidet aus. Nun müssen die Bayern also die deutsche Fahne hochhalten. Nach Thomas Müllers Meinung ist der FCB im Vorteil, ein 1:0 aus dem Auswärtsspiel, nun zu Hause. Man müsse Ausnahmespieler Kylian Mbappé aus dem Spiel nehmen. Das sagte er in der Pressekonferenz, lobte aber auch den Franzosen. Auch wenn man heute einen Spielplan habe, das Quäntchen Glück gehöre immer dazu. Um 21 Uhr ist Anstoß, DAZN überträgt das Spiel exklusiv im Pay-TV.

Update: Der FC Bayern gewinnt 2:0 durch Tore von Choupo-Moting und Gnabry und zieht verdient in die Runde der letzten 8 ein!

FC Bayern München gegen PSG – Wer gewinnt?

Der FC Bayern München ist Favorit im UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain. Die Bayern haben eine Wettquote von 1.85 auf Sieg – hingegen kommt Paris nur auf eine 3.50. Am wahrscheinlichsten ist laut Buchmacher ein Remis mit einer Quote von 4.33, was Bayern die Viertelfinalteilnahme sichern würde.

Der FC Bayern München konnte im Hinspiel einen 0:1-Sieg aus dem Pariser Parc des Princes entführen und hat im Rückspiel mit den eigenen Fans im Rücken eine bessere Ausgangslage. Außerdem befindet sich Bayern wieder in etwas besserer Verfassung als zum Jahresbeginn und könnte weiterkommen.

Bei PSG hat das Team nach der Pleite gegen Bayern im Hinspiel einen kleinen Lauf gestartet und drei Spiele in Folge gewonnen, darunter ein deutlicher 0:3-Auswärtssieg bei Olympique Marseille, dem „Verfolger“ des Tabellenführers PSG in Ligue 1.

FC Bayern – Wer überträgt das Spiel heute?

Die Bayern spielen heute ab 21 Uhr in München, doch Fußballfans werden das CL-Knallerspiel nicht im Free-TV sehen, wie schon die letzten Saisons eben auch. DaZN beginnt mit den Vorberichten ab 20:00 Uhr. Alex Schlüter begrüßt die Zuschauer mit Experte Sandro Wagner, das Spiel wird Jan Platte kommentieren.

Wie oft hat der FC Bayern München die CL gewonnen?

Der FC Bayern München hat die Champions League 6 Mal gewonnen und ist damit das erfolgreichste deutsche Team in der Geschichte des Wettbewerbs. Die Mannschaft hat einige der besten deutschen und internationalen Spieler aller Zeiten hervorgebracht, darunter Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Philipp Lahm und Manuel Neuer.