Fußball heute Ergebnis – Deutschland gewinnt – Undav rettet DFB-Team

Deniz Undav erzielte in seinem Heimspiel im Stuttgarter Regen den späten Siegtreffer und rettete damit das heutige Fußballergebnis für Deutschland: 2:1 gegen Ghana. Kai Havertz hatte den viermaligen Weltmeister kurz vor der Pause per Handelfmeter nach Videobeweis in Führung gebracht, doch Abdul Fatawu Issahaku glich in der 70. Minute aus. Trotz des siebten Sieges in Serie offenbarte das DFB-Team 43 Tage vor der Nominierung des Kaders noch Luft nach oben. Undav, der als Joker kam, entschied die Partie in der 88. Minute und sorgte vor 52.723 Zuschauern im ausverkauften Stuttgarter Stadion für Erleichterung.

Deutschland – Ghana: Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik

Spielverlauf und Tore

Deutschland begann sehr druckvoll und variabel, produzierte in der Anfangsphase jedoch teilweise zahlreiche Großchancen, die ungenutzt blieben. Nick Woltemade verfehlte in der 4. Minute freistehend das lange Eck nur um Zentimeter, kurz darauf hatte Ghana durch ein Foul von Jonas Adjetey als letztem Mann Glück, dass Schiedsrichter Stuart Atwell nur Gelb zeigte (5.).

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland Länderspiele Deutschland 2 1 Ghana

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 20:45 Deutschland S S S S S 2 : 1 Endergebnis Ghana S S S N N Kai Havertz 45'+3' Deniz Undav 88' I. Fatawu 70' 12 Alexander Nübel 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 16 Angelo Stiller 5 Pascal Groß 17 Florian Wirtz 20 Serge Gnabry 7 Kai Havertz 11 Nick Woltemade 16 Benjamin Asare 2 Derrick Köhn 21 K. Peprah Oppong 23 A. Djiku 4 Jonas Adjei Adjetey 3 Caleb Yirenkyi 9 J. Ayew 5 Thomas Partey 8 K. Sibo 11 Antoine Semenyo 19 P. Adu Tore Elfmetertor Kai Havertz 45' +3 70' Tor I. Fatawu Assist: Derrick Köhn) Tor Deniz Undav Assist : Leroy Sané) 88'

Joshua Kimmich und der gute Startelf-Debütant Nathaniel Brown zogen in ballbesitz immer wieder nach innen, Florian Wirtz traf nach einem Freistoß den Außenpfosten (6.). Nach kontinuierlichem Druck und dann steigender Ungenauigkeit im Regen entschied Stuart Atwell kurz vor der Halbzeit nach Videobeweis auf Handelfmeter, den Kai Havertz in der 45.+3. Minute eiskalt verwertete und Deutschland somit mit 1:0 in die Pause brachte.

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Auch der zweite Durchgang begann furios, Woltemade köpfte nach einer Lennart-Karl-Flanke an die Latte (53.). Nach einem weiteren Vierfachwechsel geriet die bis dahin sattelfeste Defensive in Unordnung, sodass Abdul Fatawu Issahaku in der 70. Minute für den überraschenden Ausgleich sorgte. Lennart Karl vergab eine gute Chance in der 86. Minute, ehe Deniz Undav in der 88. Minute nach einer Kopfballablage von Leroy Sané den Siegtreffer zum 2:1 erzielte.

Undav rettet das DFB-Team im Stuttgarter Regen

Joker Deniz Undav hat bei seinem Heimspiel im Stuttgarter Regen spät doch noch das WM-Feuer entfacht. Die Fans forderten nach rund einer halben Stunde lautstark Deniz Undav, der erhob sich von der Bank und winkte ins Publikum.

Als VfB-Publikumsliebling erzielte Undav schließlich den entscheidenden Treffer in der 88. Minute, nachdem Leroy Sané eine Kopfballablage gesichert hatte. Der Treffer brachte die erhoffte Erlösung für die deutsche Mannschaft und die ausverkauften Ränge des Stuttgarter Stadions (52.723 Zuschauer).

Strafstoß, Videoassistent und die 632-Tage-Referenz

Nach einem Schuss von Angelo Stiller gab Schiedsrichter Stuart Atwell nach Handspiel von Adjetey einen Elfmeter nach Videobeweis – 632 Tage zu spät. 2024 hatte er im EM-Viertelfinale gegen Spanien beim legendären Handspiel von Marc Cucurella als Videoassistent nicht eingegriffen, diesmal nutzte Havertz die Chance vom Punkt eiskalt.

Der Handelfmeter in der 45.+3. Minute war damit das Ergebnis eines VAR-Eingriffs, der den zu diesem Zeitpunkt dominierenden Gastgeber entschied. Havertz verwandelte sicher und brachte Deutschland mit 1:0 in die Halbzeit.

Aufstellung, Wechsel und Nagelsmanns Marschroute

Bundestrainer Julian Nagelsmann schickte vier Neue in die Anfangsformation: Torhüter Alexander Nübel, Linksverteidiger Nathaniel Brown sowie Pascal Groß und Nick Woltemade. Für Leroy Sané und Leon Goretzka gab es vorerst keine Berücksichtigung in der Startaufstellung.

„Generell ist ein Zu-Null immer schön und gut“, gab Nagelsmann als Marschroute aus: „Aber am Ende erwarte ich, dass wir gewinnen.“ Zur Halbzeit reagierte der Bundestrainer mit Wechseln: Er brachte den geforderten Deniz Undav, Lennart Karl und Antonio Rüdiger neu ins Spiel. Später kamen zudem Vagnoman und David Raum als Einwechselspieler zum Einsatz.

Wechselwirkungen im Spiel

Die zahlreichen Wechsel sorgten im Verlauf der Partie für Unruhe in der Defensive. Insbesondere die eingewechselten Vagnoman und David Raum wirkten beim Ausgleich von Issahaku nicht sattelfest, sodass die bis dahin gut organisierte Defensive zeitweise wackelte.

Trotz der Umstellungen blieb Deutschland bemüht, die Partie zu entscheiden: Karl vergab eine gute Chance (86.), ehe Undav schließlich die Partie mit seinem Treffer entschied.

Ghana: Harmloser Gegner mit Negativ-Serie

Ghana präsentierte sich offensiv komplett harmlos und wirkte überfordert gegen das anfangs druckvolle deutsche Spiel. Der Trainer Otto Addo stellte eine Mannschaft, die kaum Torgefahr entfachte und den deutschen Druck selten zu entschärfen vermochte.

Vor dem Spiel hatte Ghana drei Tage zuvor noch eine 1:5-Klatsche gegen Österreich kassiert und verlor nun insgesamt die vierte Partie in Serie. Der Wolfsburger Jonas Adjetey fiel negativ auf: Zunächst als letzter Mann mit einem Foul und später mit dem Handspiel, das zum Strafstoß führte.

Ausblick: Nominierung, Abschiedsspiel und WM-Plan

Für die DFB-Elf war es das letzte Länderspiel, bevor Nagelsmann am 12. Mai seinen WM-Kader nominiert. Am 31. Mai verabschiedet sich das Team mit einem Test gegen Finnland aus der Heimat, ehe in Chicago am 6. Juni die Generalprobe gegen den Gastgeber USA ansteht.

Im Anschluss bezieht die Mannschaft ihr Quartier in Winston-Salem/North Carolina, nach dem Auftakt gegen Curaçao am 14. Juni geht es in der Gruppenphase noch gegen die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) und Ecuador.