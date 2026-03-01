Der 3:2-Sieg des FC Bayern im Dortmunder Stadion liefert Stoff für die Diskussion: FC Bayern gewinnt – ist die Bundesliga schon entschieden? Bayern drehte eine hektische Partie, zeigte im Spielverlauf Ruhe und Selbstvertrauen und vergrößerte den Vorsprung auf elf Punkte bei noch zehn Spieltagen. Joshua Kimmich antwortete auf die Frage nach dem Titel schlicht mit „Ja.“, Vincent Kompany warnte hingegen, ab Montag gehe es „bei null“ weiter. Die Debatte bleibt: Überwiegt Bayerns Konstanz oder birgt der Saisonverlauf noch Risiken für den Favoriten?

Spielverlauf in Dortmund

Im Dortmunder Stadion verlief der Spielverlauf wechselhaft: Dortmund ging früh in Führung, danach wurde die Partie zunehmend hektisch. Eine Behandlung von Emre Can sorgte für Unruhe auf dem Platz, Diskussionen zwischen Waldemar Anton und Marcel Sabitzer sowie Interventionen von Trainer Niko Kovač bei Ramy Bensebaini prägten die Szenen. Die Bayern wirkten dagegen stoisch, nutzten Geduld und Spielkontrolle, drehten das Spiel und behielten am Ende die Oberhand bei einem intensiven Duell.

Denmselben Matchverlauf nach war Dortmund im Verlauf der Partie öfter gezwungen, mehr zu investieren, um die Partie zu drehen; Bayern konterten diese Dynamik mit abgeklärtem Ballbesitz und effizienten Offensivaktionen. Trotz eines zwischenzeitlichen 2:2 blieb der Gast aus München clevere im Management der Großchancen und brachte das 3:2 über die Zeit.

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Bayern München U S S S S > 24 20 3 1 88 23 65 63 2 Borussia Dortmund S S S U N > 24 15 7 2 51 25 26 52 3 TSG 1899 Hoffenheim S N S U N > 24 14 4 6 49 31 18 46 4 VfB Stuttgart S S N S U > 23 13 4 6 44 32 12 43 5 RB Leipzig U N S U U > 23 12 5 6 44 32 12 41

Elf Punkte Vorsprung: Ist die Bundesliga schon entschieden?

Nach dem Spiel liegt Bayern mit elf Punkten vorne – eine komfortable Führung bei nur noch zehn ausstehenden Spieltagen. Auf Nachfrage in der Mixed Zone antwortete Joshua Kimmich auf die Feststellung, dass bei elf Punkten Vorsprung „eigentlich nichts mehr schiefgehen könne“, knapp: „Ja.“ Vincent Kompany relativierte diese Haltung und warnte vor voreiligen Gratulationen: Für ihn sei der Sieg „bedeutend“, zum Titel dürfe man noch nicht gratulieren, ab Montag beginne man wieder bei null.

Die Aussagen beider Protagonisten stehen nicht zwingend im Widerspruch: Bayern zeigt derzeit eine Professionalität und eine mentale Konstanz, die im Titelrennen den Unterschied machen können. Dennoch bleibt die Frage offen, ob sich in den verbleibenden Spielen Verletzungen, Formschwankungen oder einzelne Ausrutscher einschleichen können.

Schwachstellen, Training und Rekonvaleszenten

Die Münchner arbeiten aktuell intensiv an Grundlegendem und an der Umsetzung taktischer Prinzipien. In der Rückrunde kassierte Bayern zehn Gegentore in sieben Ligaspielen – deutlich mehr als in der Hinrunde. Viele dieser Gegentreffer entstanden nach ruhenden Bällen; exemplarisch war in Dortmund das 1:0, als eine hohe Hereingabe bei Nico Schlotterbeck landete, Jonathan Tah auf dem falschen Fuß war und Harry Kane den Ball knapp verfehlte.

Probleme bei Standards und Personal

Defensiv bleiben Kopfballstärke und Präsenz im Strafraum Baustellen: Dayot Upamecano bringt andere Qualitäten mit, sein Kopfballspiel zählt nicht zu seinen Stärken. Zudem beschäftigen die Integration und der Aufbau von Rekonvaleszenten die Mannschaft. Jamal Musiala kehrt nach langer Auszeit zurück, blieb gegen Dortmund nach seiner Einwechslung unauffällig. Alphonso Davies war nach seiner schweren Verletzung zuletzt durchwachsen und fiel wieder aus. Deshalb stehen in München zahlreiche Trainingseinheiten auf dem Programm, um Physis, Automatismen und Standards zu verbessern.

Champions-League-Ausblick: Bergamo und der weitere Weg

Parallel zur Bundesliga bereiten die Bayern sich auf das Achtelfinale der Champions League vor: Laut Auslosung trifft Bayern im März zuerst auf Atalanta Bergamo, das Hinspiel findet am 10. in Bergamo statt. Sollte sich Bayern durchsetzen, wartet der Sieger aus der Begegnung Real Madrid gegen Manchester City – mit der Perspektive auf Kontrahenten wie Kylian Mbappé oder Erling Haaland in der nächsten Runde. In einem möglichen Halbfinale könnten zudem Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool auf die Münchner treffen.

Die Auslosung hat Bayern keinen einfachen Weg beschert. Gleichwohl wächst in München der Glaube an ein tiefes internationales Abschneiden bis hin zum Triple. Zunächst aber steht in der Liga am Freitag die Partie gegen Borussia Mönchengladbach an; bis dahin nutzt der Klub die verbleibende Zeit in München zum intensiven Training und zur Vorbereitung auf die heiße Saisonphase.