Fußball heute 26.9.: England gegen Deutschland – Wer spielt heute? RTL live

Heute am Montag, den 26. September 2022, gibt es den Fußball-Klassiker England gegen Deutschland in der UEFA Nations League 2022/23. Es geht zwar noch um Nations-League-Punkte, aber nicht mehr um den ersten Platz in Gruppe A3. Weiterhin steht England als Absteiger bereits fest. Das Freundschaftsspiel unter Wettbewerbsbedingungen wird um 20:45 Uhr in Wembley angepfiffen. Außerdem spielen Ungarn und Italien um den Gruppensieg. Weitere Nations-League-Spiele sind in den Gruppen B3, C4 und D2. Die Spiele werden auf DAZN übertragen. England gegen Deutschland kommt live bei RTL ab 20:15 Uhr.

Heute am 26. September 2022 gibt es das Endspiel um den Gruppensieg in der deutschen Nations-League-Gruppe A3. Ungarn oder Italien wird sich heute die Teilnahme am Finalturnier der Nationenliga sichern. Weiterhin spielen England und Deutschland um Punkte. In den Ligen B3, C4 und D2 sind die ersten Plätze bereits vergeben. Lediglich der Absteiger aus B3 wird noch gesucht: Finnland und Rumänien befinden sich im Fernduell um den Klassenerhalt.

Gruppe A3: England gegen Deutschland – Kann Deutschland diesmal gewinnen?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft musste am vorigen Spieltag die erste Niederlage unter Bundestrainer Hansi Flick einstecken. Deswegen geht es heute am 6. Spieltag für Deutschland gegen England eigentlich um nichts mehr. Weiterhin steht England bereits als Absteiger fest. Allerdings braucht Deutschland heute einen Sieg, um wenigstens mit einem guten Gefühl die Nations League zu beenden.

Die Wettquoten beim Spiel England gegen Deutschland sind einigermaßen ausgeglichen. England ist leicht favorisiert mit einer Siegquote von 2.40. Hingegen hat Deutschland eine 2.90.

Das Länderspiel England gegen Deutschland fand bereit 38-mal statt. Die englische Nationalmannschaft konnte 17 Spiele gewinnen. Außerdem gewann Deutschland 15-mal.

Gruppe A3: Ungarn gegen Italien – Kann Italien noch erster werden?

Im Nations-League-Spiel Ungarn gegen Italien geht es um den Gruppensieg und die Teilnahme am Finalturnier. Ungarn führt mit 10 Punkten vor Italien, die ihrerseits 8 Punkte haben – demnach genügt Ungarn ein Remis, um erster zu bleiben. Italien muss gewinnen, um noch erster zu werden und sich fürs Final Four zu qualifizieren.

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft ist Favorit für einen Sieg. Italien hat eine Wettquote von 1.98. Außerdem hat Ungarn eine 4.00. Fürs Remis geben die Buchmacher geben eine 3.30.

Die Länderspielbilanz sieht für Italien besser aus. Italien ging in 17 von 34 Spielen gegen Ungarn als Sieger vom Platz. Außerdem gab es 9 Remis und 8 Siege für Ungarn.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇭🇺 Ungarn 5 3 1 1 8:3 +5 10 2 🇮🇹 Italien 5 2 2 1 6:7 +3 8 3 🇩🇪 Deutschland 5 1 3 1 8:6 +1 6 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 5 0 2 3 1:7 -6 2

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

Heute finden weitere Spiele in den UEFA Nations League 2022/23 Gruppe B3, C4 und D2 statt. In Gruppe B3 steht Bosnien-Herzegowina bereits als Aufsteiger in Liga A fest. Heute spielt das Team gegen Rumänien, die noch um den Klassenerhalt kämpfen. Rumänien muss gewinnen, um an Finnland vorbeizuziehen. Allerdings kann Finnland mit einem Sieg in Montenegro den Klassenerhalt klarmachen.

Weiterhin spielen in Liga C4 Gibraltar gegen Georgien und Nordmazedonien gegen Bulgarien. Fest steht: Georgien steigt auf, Gibraltar bleibt Letzter. Außerdem hat in Gruppe D2 Gruppensieger Estland das letzte Spiel in San Marino.

Wer überträgt heute Fußball live?

Das Länderspiel England gegen Deutschland kommt heute live auf RTL. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr. Die Moderation übernimmt Florian König gemeinsam mit Experte Lothar Matthäus. Field-Reporter*innen sind Laura Papendick und Felix Görner. Die Kommentatoren des Spiels sind Marco Hagemann und Steffen Freund.

Heute, am 26. September 2022, werden alle 6 Länderspiele der UEFA Nations League 2022/23 live auf dem Streaming-Sender DAZN übertragen. DAZN überträgt die Partien ab 20:45 Uhr. Diese Länderspiele werden mit deutschem Kommentar übertragen.