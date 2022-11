Fußball heute Abend * 1:1 Deutschland gegen Spanien ** Wichtigstes Spiel der Vorrunde * WM 2022 Gruppe E

Am heutigen Sonntag Abend 20 Uhr im ZDF geht es um “alles” für Deutschland bei dieser Endrunde! Finalstimmung!

Das Länderspiel Deutschland gegen Spanien ist das Top-Spiel der WM 2022 Vorrunde. Es ist das einzige Aufeinandertreffen von früheren Weltmeistern und Favoriten auf den WM-Titel in der Vorrunde. Allerdings ist die Ausgangslage anders als erwartet, denn nur Spanien konnte am 1. Spieltag gewinnen, und dann auch gleich mit 7:0 gegen Costa Rica! Hingegen hat Deutschland am 1. Spieltag gegen Japan mit 1:2 verloren und ist heute unter starkem Druck noch das Ticket für das WM 2022 Achtelfinale zu lösen.Costa Rica hilft allerdings Deutschland, gewinnt gegen Japan unerwartet! Nun sieht es schon wieder positiver für die Flick-Truppe aus!



Das Spitzenspiel kommt live um 20 Uhr auf ZDF und Magenta TV. Hier liest du wie Deutschland weiterkommen kann.



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht nach dem 1:2 gegen Japan in der Kritik wegen mangelnder Chancenverwertung und nachlässigem Defensivverhalten. Vor allem die BVB-Innenverteidiger Schlotterbeck und Süle wurden kritisiert, sodass heute in der Abwehr Anpassungen vorgenommen werden könnten. Kehrer und Ginter sind Kandidaten für die Startelf.

Im Bereich Mittelfeld/Angriff machte Musiala ein sehr auffälliges Spiel. Er könnte wieder starten, genauso wie die erfahrenen Spieler Müller und Gündogan. Gnabry könnte seinen Platz an Hoffmann verlieren. Außerdem ist Sané wieder einsatzbereit.

Liveticker Deutschland gegen Spanien Liveticker Deutschland gegen Spanien 1:1 AUS! Deutschland spielt verdient 1:1 gegen Spanien, lässt sich fast alles offen für das letzte Spiel gegen Costa Rica! 21:47 Uhr 6 Minute zittern, Nachspielzeit! 21:40 Uhr – Füllkrug mit dem Tor nach Zuspiel von Musiala! Klasse! 21:39 Uhr – Noch 8 Minuten Spielzeit! Deutschland ist am Drücker! 21:26 Uhr – Klostermann, Füllkrug und Sané kommen für Deutschland, ersetzen Gündogan, Müller und Kehrer. 21:23 Uhr – Spanien wechselt nochmals zwei Mal, Gavi und Asensio gehen, Koke und Williams kommen. 21:20 Uhr – Der eingewechselte Morata mit dem 1:0 für Spanien, Kehrer und Süle zu langsam, Morata von links an Neuer vorbei. 63.Minute. 21:16 Uhr – Eine halbe Stunde geht es hier noch. Wer schießt das erste Tor? Kimmich und Goretzka holen sich eine Gelbe ab. 21:11 Uhr – 53.Spielminute – Spanien wechselt, Ferran Torres, zweifacher Torschütze vom Costa Rica Spiel geht, Morata kommt für ihn. 21:03 Uhr – Weiter geht es mit den zweiten 45 Minuten! 20:45 Uhr – 2 Minuten Nachspielzeit. Spannendes Duell! 20:40 Uhr – Tor von Rüdiger nach Freistoß, aber knapp im Abseits! Schade, aber das wäre es gewesen. Schade! 20:40 Uhr – Rüdiger nach Freistoß, aber knapp im Abseits! Schade, aber das wäre es gewesen. Schade! 20:35 Uhr – Powerplay der Spanier, doch ein deutscher Fuß ist meist dazwischen. Thilo Kehrer holt sich die erste Gelbe ab. 20:22 Uhr – Auf beiden Seiten jeweils eine Großchance. Deutschland macht das besser gut, ist aggressiv in den Zweikämpfen und stört früh. 20:07 Uhr – Man merkt die Spannung im Spiel, es wird um jeden Ball gekämopft. Manu Neuer muss schon einmal sich ganz lang machen und mit den Fingerspitzen einen Schuß von Olmo entschärfen. 20:00 Uhr – Anstoß im Al Bayt Stadion nördlich von Doha. Spanien in den roten Heimtrikots, Deutschland in den weißen Heimtrikots. 19:50 Uhr – Gleich geht es los! Gewinnt Deutschland heute endlich? 19:10 Uhr – Mit sechs Bayernspieler geht es heute anfangs gegen Spanien! 18:40 Uhr Die offiziellen Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ist da! So wird Deutschland spielen: Neuer – Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Gündogan, Musiala – Müller Thilo Kehrer und Leon Goretzka kommen im Gegensatz zur Niederlage gegen Japan für Nico Schlotterbeck und Kai Havertz in die Startelf. Die spanische Nationalmannschaft spielt so: Simon – Alba, Pau Torres, Laporte, Carvajal – Busquets, Gavi, Pedri – Olmo, Asensio, Ferran Torres 17:00 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Danny Desmond Makkelie aus Holland. Ort des Geschehens: Al Bayt Stadium, nur ca. 30 Minuten vom WM-Quartier südlich gelegen. 17:00 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen?

WM Spielplan der WM 2022 Gruppe E

WM Tabelle der WM 2022 Gruppe E

Alles zur Fußball WM Gruppe E # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇪🇸 Spanien 2 1 1 0 8:1 +7 4 2 🇯🇵 Japan 2 1 0 1 2:2 0 3 3 🇨🇷 Costa Rica 2 1 0 1 1:7 -6 3 4 🇩🇪 Deutschland 2 0 1 1 2:3 -1 1

Deutsche Aufstellung – Wer spielt für Deutschland gegen Spanien?

Dies ist die voraussichtliche deutsche Aufstellung von Bundestrainer Hansi Flick gegen Spanien:

Wie gut ist die spanische Fußball-Nationalmannschaft?

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft hat beim 7:0 gegen Costa Rica beeindruckt. Nun muss Spanien die Top-Form des 1. Spiels in den weiteren WM-Partien abrufen, dann könnte das Team weit kommen. Allerdings ist die spanische Mannschaft noch ziemlich jung mit Spielern wie Gavi und Pedri – Veteran Sergio Busquets ist der wichtigste Spieler im Barca-lastigen Mittelfeld der Spanier.

Deutschland und Spanien im Direktvergleich

Deutschland gegen Spanien ist ein Spiel von zwei nahezu gleichstarken Teams:

Gesamtmarktwert: 877 Mio. EUR für Spanien – 885,5 Mio. EUR für Deutschland

877 Mio. EUR für Spanien – 885,5 Mio. EUR für Deutschland FIFA-Weltrangliste: Spanien auf 7, Deutschland auf 11

Spanien auf 7, Deutschland auf 11 Bilanz: 25 Spiele – 9 Siege Deutschland, 8 Siege Spanien, 8 Remis, 31:30 Tore für Spanien

25 Spiele – 9 Siege Deutschland, 8 Siege Spanien, 8 Remis, 31:30 Tore für Spanien Bilanz in Pflichtspielen: 11 Spiele – 4 Siege Deutschland, 4 Siege Spanien, 3 Remis, 14:11 Tore für Spanien

11 Spiele – 4 Siege Deutschland, 4 Siege Spanien, 3 Remis, 14:11 Tore für Spanien Bilanz in WM-Spielen: 4 Spiele – 2 Siege Deutschland, 1 Siege Spanien, 1 Remis, 5:4 Tore für Deutschland

4 Spiele – 2 Siege Deutschland, 1 Siege Spanien, 1 Remis, 5:4 Tore für Deutschland Wettquoten: 2.30 für Spanien-Sieg, 2.85 für Deutschland-Sieg, 3.60 für Remis

Wer überträgt Deutschland gegen Spanien live?

Heute am Sonntag, den 27. November 2022, wird Deutschland gegen Spanien auf ZDF und Magenta TV übertragen. Das Live-Spiel beginnt um 20 Uhr. Kommentatoren sind Oliver Schmidt (ZDF) und Wolff Fuss (Magenta TV). Weiterhin wird das Spiel in Österreich (ORF eins) und der Schweiz (SRF zwei) übertragen.