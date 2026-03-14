WM 2026: Wer sind die Deutschland-Gegner? Curacao, Elfenbeinküste & Ecuador – Das musst du wissen!

Deutschlands WM-Gruppe 2026 im Check: Diese Gegner warten auf das DFB-Team

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko rückt näher – und für die deutsche Nationalmannschaft steht bereits fest, auf wen sie in der Gruppenphase trifft. Bei der Auslosung in Washington landete das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in WM 2026 Gruppe E mit Curaçao, der Elfenbeinküste und Ecuador. Auf dem Papier gilt Deutschland als Favorit, doch die Erfahrungen aus den Turnieren 2018 und 2022 zeigen: Die Vorrunde kann schnell zur Stolperfalle werden. Ein genauer Blick auf die drei Gegner zeigt unterschiedliche Profile – vom klaren Außenseiter bis zum taktisch unangenehmen Defensiv-Team.

Wm 2026 Spielplan Deutschland in der WM Gruppe E

Curaçao: Sensations-Qualifikant und klarer Außenseiter

Zum Auftakt der Gruppenphase trifft Deutschland am 14. Juni auf Curaçao. Der Karibikstaat ist der klare Außenseiter in Gruppe E und feiert bei der WM 2026 seine Premiere auf der größten Fußballbühne. Allein die Qualifikation gilt bereits als historische Überraschung, denn auf der Insel leben nur rund 150.000 Menschen – ungefähr so viele wie in einer deutschen Mittelstadt.

Die Fußballgeschichte des Landes ist entsprechend kurz. Erst 2011 bestritt die Nationalmannschaft ihr erstes offizielles Länderspiel. Den bislang größten sportlichen Erfolg feierte Curaçao beim Gold Cup 2019, als das Team erst im Viertelfinale an den USA scheiterte. Bei der WM wäre bereits ein Punktgewinn gegen eine der etablierten Nationen ein Erfolg.

Interessant ist dabei die Zusammensetzung des Kaders. Viele Spieler wurden nicht auf der Insel geboren, sondern stammen aus den Niederlanden und haben dort ihre fußballerische Ausbildung erhalten. Prominentester Name im Team ist Mittelfeldspieler Tahith Chong, der aktuell bei Sheffield United spielt und zuvor bei Manchester United unter Vertrag stand. Auch auf der Trainerbank gibt es bekannte Gesichter: Nach dem Rücktritt von Dick Advocaat hat mit Fred Rutten ein weiterer ehemaliger Bundesliga-Coach die Mannschaft übernommen.

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Elfenbeinküste: Talentierter Kader ohne klaren Superstar

Im zweiten Gruppenspiel wartet mit der Elfenbeinküste ein deutlich stärkerer Gegner auf die deutsche Mannschaft. Die Ivorer bringen viel internationale Erfahrung mit und zählen seit Jahren zu den konstantesten Teams Afrikas. Allerdings blieb der ganz große Erfolg bei Weltmeisterschaften bislang aus – über die Gruppenphase hinaus kam das Team noch nie.

Deutschland hat bislang nur einmal gegen die „Elefanten“ gespielt. Das einzige Duell fand 2009 in einem Freundschaftsspiel statt und endete 2:2, wobei Lukas Podolski beide Treffer für die DFB-Auswahl erzielte. Bei der WM 2026 wird Deutschland nun erstmals versuchen, gegen die Westafrikaner zu gewinnen.

Der aktuelle Kader der Elfenbeinküste verfügt über viel Qualität, auch wenn eine Identifikationsfigur wie einst Didier Drogba fehlt. Stattdessen setzt sich das Team aus vielen talentierten Spielern aus europäischen Top-Ligen zusammen. Dazu gehören unter anderem Abwehrspieler Ousmane Diomande von Sporting Lissabon, Leipzig-Youngster Yan Diomande sowie Offensivspieler Amad Diallo von Manchester United. Trainiert wird die Mannschaft von Emerse Faé, der zwar noch relativ wenig Trainererfahrung hat, aber auf eine technisch starke und athletische Mannschaft bauen kann.

Ecuador: Defensivstark und taktisch unangenehm

Der vermutlich schwierigste Gruppengegner könnte Ecuador werden. Die Südamerikaner setzen seit Jahren auf eine extrem stabile Defensive und sind dafür bekannt, Spiele kontrolliert und diszipliniert zu gestalten. Genau dieser Ansatz könnte für Deutschland zum Problem werden.

Die Statistik unterstreicht diese defensive Stabilität deutlich. Im Jahr 2025 fielen in zehn Spielen mit Beteiligung Ecuadors lediglich zehn Tore – sieben für Ecuador, drei gegen sie. Selbst Top-Nationen wie Brasilien und Argentinien konnten gegen „La Tri“ kein Tor erzielen. In vielen Partien entscheidet daher ein einzelner Treffer über Sieg oder Niederlage.

Der Kern dieser Stabilität liegt in der Defensive. In der Innenverteidigung stehen mit Willian Pacho von Paris Saint-Germain und Piero Hincapié von Arsenal zwei international gefragte Abwehrspieler. Davor sorgt Moisés Caicedo vom FC Chelsea im defensiven Mittelfeld für zusätzliche Absicherung. Diese Achse macht Ecuador zu einem schwer zu bespielenden Gegner.

Trainer Sebastián Beccacece hat das Team seit seinem Amtsantritt 2024 weiter stabilisiert. Von 16 Spielen unter seiner Leitung ging nur eines verloren, zudem endeten sieben Partien torlos. Für Deutschland bedeutet das: Gegen Ecuador wird Geduld gefragt sein – und vor allem eine Offensive, die auch gegen tiefstehende Gegner Lösungen findet.