Der offizielle WM 2026 Spielplan als PDF zum Download steht jetzt bereit: Die FIFA hat den aktualisierten Spielplan am 6. Dezember 2025 in Washington, D.C. präsentiert und alle Spielorte sowie Anstoßzeiten offiziell bestätigt. Auf fussballnationalmannschaft.net bieten wir den übersichtlichen PDF-Spielplan zum kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken an. Das Dokument enthält den kompletten Turnierbaum für die erstmals mit 48 Teams ausgetragenen Weltmeisterschaft in den drei Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko. Bis zu den abschließenden Play-off-Duellen im März 2026 bleibt dieser Plan die zentrale Grundlage für Fans, Medien und Mannschaften.

WM 2026 Spielplan als PDF zum Download

Die FIFA stellte den Spielplan der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in einer Liveshow am 6. Dezember 2025 vor. Wir haben das offizielle Dokument als PDF für unsere Leser aufbereitet und direkt verlinkt.

Stand: 6.12.2025. Das PDF lässt sich kostenlos herunterladen, ausdrucken und eignet sich als praktischer Zeitplan für die gesamte WM – von der Gruppenphase bis zum Finale.

WM 2026 PDF Spielplan Download

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Turnierbaum: K.-o.-Phase und Spielverlauf

Das PDF enthält den kompletten Turnierbaum (K.-o.-Phase) bis zum Finale und zeigt, wie sich das Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale aus den zwölf Vierergruppen speisen. Damit behalten Fans den direkten Weg bis zum Endspiel im Blick und können mögliche Begegnungen nachvollziehen. Insgesamt umfasst das Turnier 104 Partien; der Turnierbaum visualisiert mögliche Duelle und erleichtert die individuelle Spielplanung – etwa für Fans, die Reisen nach Los Angeles oder Toronto planen.

Inhalt der PDF: Anstoßzeiten, Spielorte, Gruppen

Das herunterladbare Dokument listet alle relevanten Informationen kompakt auf: Anstoßzeiten in mitteleuropäischer Zeit (MEZ), Spielorte und Stadien, die Übersicht über die zwölf Vierergruppen sowie den vollständigen Turnierbaum für die K.-o.-Phase. Gleichzeitig bietet die Datei eine praktische Druckversion, sodass Fans schnell Termine markieren oder Reisepläne abstimmen können. Die klare Struktur hilft Medien und Mannschaften bei der Terminplanung und Berichterstattung.

Alle Anstoßzeiten in MEZ

Spielorte in USA, Kanada und Mexiko

Übersicht der zwölf Vierergruppen

Turnierbaum für die K.-o.-Phase bis zum Finale

Stand der Qualifikation: Noch sechs Plätze offen

Der vorgestellte Spielplan gilt als verbindlicher Rahmen, obwohl noch nicht alle Startplätze vergeben sind. In den letzten Play-off-Duellen im März 2026 fallen die verbleibenden sechs Entscheidungen und komplettieren das 48er-Teilnehmerfeld. Bis dahin bleibt der veröffentlichte Spielplan die wichtigste Planungsgrundlage für Fans, Mannschaftskader und Medien, die An- und Abreise, Hotelbuchungen und Übertragungspläne abstimmen müssen.

WM 2026 Spielplan von Deutschland

Quelle: FIFA