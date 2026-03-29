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WM 2026 Gastgeber USA verliert Länderspiel gegen Belgien mit 2:5

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Der WM-Gastgeber USA hat in Atlanta einen empfindlichen Stimmungsdämpfer erhalten: 75 Tage vor dem Beginn der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada verlor das Team mit 2:5 gegen Belgien. Zur Pause stand es noch 1:1, doch vor allem im zweiten Durchgang zeigten die Gastgeber eine enorme Schwäche. In der Startelf stand der Leverkusener Malik Tilman, der Teil der schwachen Leistung war. Der frühere Schalker Weston McKennie hatte die USA zwischenzeitlich in Führung gebracht, doch Belgien setzte im zweiten Durchgang entscheidende Akzente.

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Die Spieler der US-amerikanischen Nationalmannschaft stehen vor dem Länderspiel gegen Belgien im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta am 28. März 2026 auf dem Rasen. Jared C. Tilton / Getty Images
Die Spieler der US-amerikanischen Nationalmannschaft stehen vor dem Länderspiel gegen Belgien im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta am 28. März 2026 auf dem Rasen. Jared C. Tilton / Getty Images

Niederlage in Atlanta: 2:5 und 75 Tage bis zum Turnier

Das Länderspiel in Atlanta endete mit einem klaren 2:5 aus Sicht des WM-Gastgebers. Die Niederlage kommt exakt 75 Tage vor dem Start der WM, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird, und trifft die Stimmung des Teams schwer. Zur Halbzeit stand es 1:1, dennoch konnte die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino im zweiten Durchgang nicht an die erste Halbzeit anknüpfen.

Gleichzeitig fiel auf, dass die US-Equipe vor allem nach der Pause auseinanderfiel. Die Leistung gegen Belgien wirft Fragen zum Spielverlauf und zur Form einzelner Spieler auf.

Länderspiele 2026
| 28.3.2026-20:30
USA
N S U S S
2 : 5
Endergebnis
Belgien
S U S U S
Weston McKennie
39'
P. Agyemang
87'
Zeno Debast
45'
Amadou Onana
53'
Charles De Ketelaere
59'
D. Lukébakio
68'
D. Lukébakio
82'
| Schiedsrichter: E. Ostojich | Halbzeit: 1-1
Tore
Tor
Weston McKennie (Assist: A. Robinson)
39'
45'
Tor
Zeno Debast
53'
Tor
Amadou Onana (Assist: Alexis Saelemaekers)
59'
Elfmetertor
Charles De Ketelaere
68'
Tor
D. Lukébakio (Assist: T. Meunier)
82'
Tor
D. Lukébakio
Tor
P. Agyemang (Assist: R. Pepi)
87'
1
Matt Turner
5
A. Robinson
13
Tim Ream
22
M. McKenzie
21
Timothy Weah
6
T. Tessmann
15
Johnny
10
Christian Pulišić
17
M. Tillman
8
Weston McKennie
20
Folarin Balogun
1
S. Lammens
5
M. De Cuyper
4
Brandon Mechele
2
Zeno Debast
15
T. Meunier
24
Amadou Onana
23
N. Raskin
11
Jérémy Doku
7
Kevin De Bruyne
22
Alexis Saelemaekers
17
Charles De Ketelaere
field field

Spielverlauf: Tore, Minuten und Wendepunkte

Weston McKennie, der frühere Schalker, hatte die Gastgeber in der 39. Minute in Führung gebracht. Belgien antwortete noch vor der Pause durch Zeno Debast in der 45. Minute zum 1:1.

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Im zweiten Durchgang schlug Belgien früh zu: Amadou Onana traf in der 53. Minute, ehe Charles De Ketelaere in der 59. Minute per Handelfmeter zum 3:1 vollstreckte. Dodi Lukebakio, der ehemalige Bundesligaprofi, erhöhte mit Treffern in der 68. und 82. Minute auf 5:1. Patrick Agyemang (87.) traf kurz vor der Pause für die USA.

Weston McKennie jubelt mit seinen Teamkollegen nach seinem Treffer zum 1:0 im Länderspiel zwischen den USA und Belgien im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta am 28. März 2026. Jared C. Tilton / Getty Images
Weston McKennie jubelt mit seinen Teamkollegen nach seinem Treffer zum 1:0 im Länderspiel zwischen den USA und Belgien im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta am 28. März 2026. Jared C. Tilton / Getty Images

Individuelle Aspekte: Startaufstellung, Strafstoß und ehemalige Profis

Besonders kritisiert wurde die Leistung der USA im zweiten Durchgang, wobei die Präsenz des Leverkusener Malik Tilman in der Startelf hervorgehoben wurde. Tilman stand von Beginn an in der Startelf, konnte aber die Wende nicht herbeiführen.

Der Elfmeter für Belgien, verwandelt von Charles De Ketelaere, war ein entscheidender Moment im Spielverlauf. Zudem stachen die Namen ehemaliger Bundesligaspieler hervor: Weston McKennie als früherer Schalker und Dodi Lukebakio als ehemaliger Profi in der deutschen Liga.

Die belgische Nationalmannschaft posiert vor dem Länderspiel gegen die USA für das Mannschaftsfoto im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta am 28. März 2026. Kevin C. Cox / Getty Images
Die belgische Nationalmannschaft posiert vor dem Länderspiel gegen die USA für das Mannschaftsfoto im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta am 28. März 2026. Kevin C. Cox / Getty Images

Ausblick: Gruppen bei der WM für USA und Belgien

Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino bekommt es bei der WM in Gruppe D mit Australien, Paraguay und dem Sieger des Playoff-Duells Kosovo/Türkei zu tun. Belgien spielt in Gruppe G gegen Ägypten, Iran und Neuseeland.

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