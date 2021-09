RTL live Fußball heute Länderspiel Island gegen Deutschland * WM Qualifikation 2022 *

Das Länderspiel Island gegen Deutschland wird heute live bei RTL übertragen. Das Spiel findet am 6. Spieltag der europäischen Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar statt. Spielort der Begegnung ist das Stadion Laugardalsvöllur in Reykjavik. Anpfiff ist heute, den 8. September 2021, um 20:45 Uhr. Die TV-Übertragung beginnt live bei RTL um 20:15 Uhr.

Deutschland fährt mit breiter Brust nach Island. Die deutsche Elf hat zuletzt gegen Armenien ordentlich Selbstvertrauen getankt. Hingegen befindet sich Island im Krisenmodus. Einerseits wurde der isländische Fußball von einem Skandal erschüttert, andererseits waren die sportlichen Leistungen zuletzt enttäuschend.

Rückrundenstart der WM 2022 Qualifikation

Nach 5 von 10 Spieltagen der WM 2022 Quali-Gruppe J liegt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wieder auf dem ersten Tabellenplatz – trotz der Niederlage gegen Nordmazedonien im März 2021 und dem unbefriedigenden Liechtenstein-Spiel. Allerdings zeigte das Team zuletzt gegen Armenien eine attraktive Vorstellung.

Heute geht es gegen Island darum, die gute Form zu bestätigen und drei Punkte mitzunehmen. Allerdings fährt die deutsche Nationalmannschaft mit einem geschmälerten Kader auf die skandinavische Insel. Marco Reus fehlt verletzungsbedingt. Und Ridle Baku blieb zu Hause, weil kein Einsatz gegen Island geplant war. Der deutsche Kader ist mit 20 Feldspielern allerdings immer noch groß genug, um die Aufgabe heute zu lösen.

Wie sind die Chancen auf einen Sieg für die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft ist Favorit auf einen Sieg gegen Island. Die Wettquoten bestätigen dies: Für einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft gibt es eine 1.19. Und für einen Sieg von Island gibt es lediglich eine 15.50.

Bisher gab es viermal das Länderspiel Deutschland gegen Island. Deutschland gewann vier Spiele und spielte einmal 0:0. Das war 2003. Das Torverhältnis beträgt 14:1 Tore für Deutschland. Das Hinspiel im März 2022 endete 3:0 für Deutschland.

Island gegen Deutschland * Live-Übertragung bei RTL

Die deutschen Länderspiele der WM 2022 Qualifikation werden allesamt bei RTL gezeigt. RTL überträgt heute live das Länderspiel Island gegen Deutschland.

Die Übertragung der Partie Island gegen Deutschland beginnt heute am 8. September um 20:15 Uhr. Das Live-Spiel wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Im Anschluss an das Länderspiel werden ab 22:40 Uhr Highlights und Zusammenfassungen der anderen Spiele ausgestrahlt.

Wer kommentiert Island gegen Deutschland bei RTL?

Das Länderspiel Island gegen Deutschland bei RTL wird von Marco Hagemann kommentiert. Weiterhin ist Steffen Freund als Experte und Co-Kommentator mit von der Partie.

Wer moderiert Island gegen Deutschland bei RTL?

Florian König und RTL-Experte Lothar Matthäus sind die Moderatoren des Länderspiels Island gegen Deutschland. Die Moderatoren sind beim Countdown, der Halbzeitanalyse und den Nachberichten am Start.

Was sagt RTL-Experte Lothar Matthäus?

RTL-Experte Lothar Matthäus gab sein Debüt am 2. Juni gegen Dänemark als Nachfolger von Uli Hoeneß. Er sah bereits das 1:1 gegen die Dänen, die Enttäuschung von Liechtenstein und den Kantersieg gegen Armenien. Beim 6:0 geriet „Loddar“ ins Schwärmen: „Das war ein traumhafter Abend.“ Heute kann es gerne so weitergehen. „Aber wir müssen die Kirche auch im Dorf lassen“, mahnt Rekordnationalspieler Matthäus.