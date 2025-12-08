Nach MLS-Finale: Müllers klare Kampfansage an Lionel Messi

Thomas Müller zeigt sich nach der Pleite im MLS-Finale kämpferisch. Der frühere Bayern-Star kündigt an, es nächstes Jahr besser machen zu wollen – und richtet eine klare Botschaft an Lionel Messi.

Müller verliert Finale gegen Messi – doch die Reaktion folgt prompt

Im Finale der US-amerikanischen Major League Soccer unterlag Thomas Müller mit den Vancouver Whitecaps Lionel Messis Inter Miami mit 1:3. Für Messi war es der vierte Sieg im elften Spiel gegen Müller. Trotz der Niederlage blieb die Stimmung beim Deutschen nicht lange getrübt – vielmehr nutzte er die Gelegenheit, um direkt eine Kampfansage für die kommende Saison loszuwerden.

„Nächstes Jahr wieder hier“ – Müllers klare Ansage

Während Glückwünsche zur couragierten Leistung die Runde machten, richtete Müller den Blick bereits auf das nächste Jahr: „Wir werden nächstes Jahr wieder hier in diesem Finale stehen und wir werden stärker sein als dieses Jahr!“ Die Aussagen zeigen: Der Ehrgeiz des 36-Jährigen ist ungebrochen. Auch mit Blick auf Messi will Müller zeigen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört.

Rückendeckung für das Team – Kritik an Experten

Müller verteidigte auch sein Team und verwies auf die Leistung über die gesamte Saison: „Die Vorhersagen am Anfang der Saison der MLS-Experten waren, dass wir in unserer Conference sogar Letzter werden. Wir haben denen gezeigt, dass wir zu ganz anderen Sachen in der Lage sind.“ Trotz der Niederlage lobte er die Entwicklung und betonte, dass Vancouver sich zurecht ins Finale gespielt habe.

Mehr drin für Vancouver – bittere Erkenntnis nach Abpfiff

Besonders ärgerlich für Müller: Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 war zwischenzeitlich sogar mehr für Vancouver möglich. In der Schlussphase zeigte sich allerdings die individuelle Klasse von Messi und Co. Trotz allem: Müller bleibt zuversichtlich – und sein Blick ist bereits auf 2026 gerichtet.