Fußball Länderspiel heute: Wer spielt heute? RTL / DAZN live * Endstand 1:0

Fußball Länderspiel heute Deutschland – Rumänien 1:0 Endstand

Nachdem die A-Nationalmannschaften von Deutschland mit einem 3:0 gegen Island gut in die WM 2022 Qualifikation gekommen ist, geht es heute gegen Rumänien weiter. Das Team von Bundestrainer Jogi Löw kann nun den nächsten Sparringspartner Rumänien gegen die Wand spielen. Hier gibt es dazu den Vorbericht Deutschland – Rumänien. Im zweiten Gruppenspiel geht es wieder darum mit der besten Mannschaft aufzulaufen und ein Zeichen für eine erfolgreiche EM zu zeigen! Wir sagen dir, welche Fußballspiele heute anstehen und wo sie im Fernsehen zu sehen sind!

Fußball Länderspiel heute: Die deutschen Fußballnationalspieler senden ein Signal nach Katar! Human Rights! (AFP foto Tobias SCHWARZ)

Update 22:30 Uhr: Ein knappes 1:0 am Ende! Nach mehreren Großchancen schafft es Deutschland nicht ein klareres Spiel abzugeben.

Update 21:00 Uhr: Da ist das 1:0 durch Gnabry nach Zuspiel von rechts Havertz! 14. Spielminute!

Update 19:30 Uhr: Die deutsche Aufstellung – Jogi Löw bietet die selbe Startelf wie gegen Island auf! 1 Neuer, 4 Ginter, 6 Kimmich, 10 Havertz, 13 Klostermann, 16 Rüdiger, 18 Goretzka, 19 Sané, 20 Gnabry, 21 Gündogan, 23 Can. Hier die komplette Aufstellung heute.

Die Aufstellung Deutschland gegen Rumänien bei der WM-Qualifikation (28.03.2021)

Update 17:45 Uhr: Frankreich gewinnt gegen Kasachstan und holt den ersten Dreier. Pflichtaufgabe erfüllt, aber auch nicht mehr. Dembelé sorgt für das 1:0 sowie ein Eigentor von Maliy.

Fußball heute: Jogis Jungs heute gegen Rumänien

Um 20:45 Uhr heisst es wieder RTL einzuschalten! Denn die A-Nationalmannschaft um die vielen Bayern-Spieler sind heiß auf ein weiteres Match und frühe Tore. Das klappte gegen Island bestens, nach sieben Minuten stand es schon 2:0. Dabei waren natürlich die Bayern-Spieler extrem wichtig: Beim 1:0 spielte Gortezka auf Sané, der auf Kimmich und zu Gnabry, zurück zu Goretzka, der voll abzieht und trifft. Bei der EM Endrunde könnte Deutschland mit sieben Spieler auflaufen, die bei den Bayern unter Vertrag stehen. Mit Kroos und Gündogan noch zwei ehemalige Bayern spieler – nicht auszudenken, wenn Müller, Hummels und Boateng zurückkommen sollten!

Fußball heute: U21 Europameisterschaft Gruppenspiele C und D

Nach dem 1:1 der U21 gestern geht es heute bei der Europameisterschaft 2021 der U21 Mannschaften mit dem 2.Spieltag der Gruppen C und D weiter. Die Spiele finden um 15 Uhr, 18 Uhr und um 21 Uhr statt. Highlight dabei wird Portugal gegen England sein – was zeigen die Nachwuchsmannschaften? Ebenso spannend ist die Match in derselben Gruppe Kroatien gegen die Schweiz.

Fußball heute: Wer spielt heute? Die WM 2022 Qualifikation geht weiter

In der Qualifikation für die WM 2022 in Katar geht es heute neben dem deutschen Länderspiel in einigen Gruppen ebenfalls am 2.Spieltag um weitere Punkte. Parallel in der deutschen Gruppe duellieren sich Nordmazedonien und Liechtenstein ebenfalls um 20:45 Uhr, um 18 Uhr spielen Armenien gegen Island.

Interessant sind in der Gruppe C die Spiele zwischen Italien und Bulgarien sowie Schweiz gegen Litauen. In Gruppe D spielt Kasachstan gegen die Franzosen, die auf eine Wiedergutmachung nach dem 1:1 gegen die Ukraine hoffen.

Die Österreicher müssen nach dem 2:2 gegen Schottland nun Punkte gegen die Faröer Inseln sammeln – eigentlich ein Punktegarant, doch spielte man 1:1 gegen Moldawien. So sieht es auch England, die nach dem 5:0 gegen San Marino auf ebenso viele Tore gegen Albanien rechnen. Lewandowski und sein Polen sind nach dem 3:3 gegen Ungarn angefressen und dürfen gegen Andorra den ersten Dreier erspielen.

Die Spiele werden alle bei DAZN gezeigt, selbst das deutsche Länderspiel wird auch hier gezeigt.