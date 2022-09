Länderspiel heute England gegen Deutschland – Wer gewinnt heute, wer spielt heute?

Heute Abend geht es im Londoner Wembley-Stadion im vorletzten Länderspiel vor der Fußball-Weltmeisterschaft gegen England. Nach der 0:1 Heimpleite gegen Ungarn in der UEFA Nations League kann man den Gruppensieg nicht mehr einfahren. Mit Absteiger England trifft man heute auf ein Team, welches ebenso in einer Formkrise steckt. Mit einem Revanche-Sieg nach der verlorenen Fußball EM 2021 könnte sich heute die Deutsche Fußballnationalmannschaft immerhin neuen Mut holen für die kommenden WM-Endrunde. Doch Bundestrainer Hansi Flick steht allerhand Baustellen gegenüber. Das Länderspiel heute wird um 20:45 Uhr angepfiffen, um 20:15 Uhr beginnt die TV-Übertragung auf RTL.

Länderspiel heute England gegen Deutschland

Wiedergutmachung heute in London?

Während die Three Lions aus der Liga A absteigen und Deutschland gerettet ist, geht es sportlich heute Abend um nichts. Doch Länderspiele gegen England sind immer sehr reizvoll und prestigeträchtig. Für beide Mannschaften geht es heute Abend darum mit einem guten Gefühl nach Katar zu reisen.

Dabei blickt Deutschland auf ein farbloses 0:1 gegen England zurück, England auf eine verkorkste UEFA Nations League Saison ohne Sieg. Und schon steht Trainer Gareth Southgate unter Druck, die englischen Medien fragen, ob er noch der Richtige für den Posten des Nationaltrainers ist. Nach einer Niederlage heute, werden die Zweifler noch mehr anzweifeln, wie die WM 2022 erfolgreich mit diesem Trainer verlaufen wird.

Deutschland verlor im letzten Länderspiel unter Jogi Löw bei der letzten Europameisterschaft gegen England im Achtelfinale – Deutschland heute also auf Wiedergutmachung?

Die Probleme Deutschlands in der Aufstellung

An Marc-André ter Stegen lag es nicht beim 0:1 gegen Ungarn, wenngleich auch Kapitän Manuel Neuer fehlte. Ter Stegen rettete gleich drei Mal mit Großtaten, verlor aber dennoch wieder ein Länderspiel. Das Problem war die Abwehr, Hofmann und Raum auf den Außenbahnen wirkten wie Fremdkörper, Süle und Rüdiger spielten gut, doch leisteten sich ebenso Ballverluste.

Die Doppelsechs mit Kimmich und Gündogan sind die erste Wahl auf dieser Position, wenngleich Flick eher mehr auf Goretzka als Gündogan setzten wird. Drei Spieler – da ist einer zuviel. Gündogan zeigte beim Paß auf Sané in der 51.Minute, zu was er fähig sein kann. Kimmich kam anfangs nicht ins Spiel, steigerte sich dann aber.

In der Offensive sah man genau das, was viele denken: Spielt der FC Bayern schlecht, klappt es auch in der Nationalmannschaft nicht. Gnabry, Müller und Sanè holten sich allesamt schlechte Noten ab. Bayern Block funktionierte nicht! Hoffen wir, dass es in den sieben Wochen bis zum WM-Start besser laufen wird.

Timo Werner ist weiterhin als einzige Sturmspitze keine Echte Neun. Kai Havertz als Ersatz ist ebenso nicht auf seiner Höhe.

Der Bundestrainer wird heute also doch den ein oder anderen Akteur austauschen müssen.

Aufstellung Deutschland heute

Das könnte die deutsche Aufstellung heute Abend sein:

Ter Stegen – Gosens, Schlotterbeck, Süle, Kehrer – Gündogan, Kimmich – Musiala, Müller, Hofmann – Havertz

Die Probleme der englischen Fußballnationalmannschaft

Während Hansi Flicks Siegesserie gerissen ist und der DFB keinerlei Zweifel an seinem Trainer erkennen lässt, sieht das auf der Insel schon ganz anders aus. Gareth Southgate muss heute gewinnen, will er seinen Job behalten.

Ein schwacher Auftritt beim 0:1 gegen Italien am Freitagabend, dazu der Abstieg aus der Liga A. Schon im EM-Finale 2021 gegen Italien ließen einige Zweifel aufkommen, ob dies tatsächlich ein verdienter Finaleinzug war. Das mit vielen Stars gespickte englische Ensemble schafft es nicht mehr unter Southgate gefährlich zu werden. Falsche Personalentscheidungen z.b. in der Dreier-Abwehrkette und vor allem in der Offensive führen zu schwachen Spielen. Ein Beispiel: Saka, der lieber rechts spiel, wurde links aufgestellt, wo er sich nicht entfalten kann. Kyle Walker und Harry Maguire in der Abwehr sind nicht mehr bachvollziehbar, stehen sie im Verein auf dem Abstellgleis.

Heute Abend werden wir sicherlich eine Befreiung sehen – auf welcher Seite ist ungewiss.

Wo läuft das Länderspiel heute England gegen Deutschland im Free-TV?

RTL zeigt das Spiel ab 20:45 Uhr im Free-TV, ab 20:15 Uhr stehen Florian König und Lothar Matthäus bereit. Marco Hagemann und Steffen Freund werden wie gewohnt kommentieren.