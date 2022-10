Katar möchte CO2-neutrale WM 2022: Gigantische Solar-Farm im Wüstenstaat in 2022 eröffnet

Mit dem neuen Solarpark in al-Kharsaah weiht Katar eine der größten Solaranlagen im Nahen Osten ein. In Doha wurde das erste Solarkraftwerk in der Wüste Katars errichtet. Das gasreiche Katar will mit der riesigen Anlage in Zukunft bis zu zehn Prozent der Energieversorgung des Wüstenstaats decken. Der Wandel zu Erneuerbaren Energien schreitet auch hier voran. Damit möchte Katar eine CO2-neutrale WM 2022 ausrichten.

Solarpark in al-Kharsaah: klimaneutrale WM 2022 in Katar

Der neue Solarpark befindet sich westlich der Hauptstadt Doha und zählt nach Aussage des Energieministers des Emirats und Präsidenten von QatarEnergy Saad Sherida al-Kaabi zu den größten Solaranlagen im Nahen Osten. 2016 wurde das Projekt gemeinsam mit dem japanischen Unternehmen Marubeni und dem französischen Energiekonzern TotalEnergies gestartet. Mit dem Projekt investiert Katar als einer der weltweit größten Produzenten von Flüssigerdgas erstmalig in Solarenergie.

Die Kosten des Solarparks

Das Projekt wird auf rund 1,7 Millionen Katarische Riyals (umgerechnet circa 467 Millionen US-Dollar) geschätzt. Der Solarpark besteht aus 1,8 Millionen Solarzellen und erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 10 Quadratkilometer.

Wie funktionieren die Solaranlagen?

Seit Juni 2022 ist die Solaranlage in Betrieb und weist eine Kapazität von 800 Megawatt auf. Diese soll jedoch in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden. Saad Sherida al-Kaabi berichtet außerdem, dass die Anlage Teil „strategischen Initiative Katars sei, Projekte zu bauen, die zur Reduzierung von Gas- und Wärmeemissionen beitragen“.

Tagsüber werden die Paneele durch den Einsatz von Technologie entsprechend der Sonnenbewegung ausgerichtet und gewährleisten so jederzeit eine maximale Sonneneinstrahlung. Nachts wischen Roboterarme den Staub ab, der sich über den Tag gebildet hat, um am nächsten Tag hocheffizient Solarenergie zu produzieren.

FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar



Die Organisatoren der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 verweisen mit dem riesigen Solarpark darauf, dass Katar die erste „Zero-Emission“-Weltmeisterschaft ausrichten werde. Die WM beginnt am 20. November und findet erstmalig in Katar statt. Allerdings lässt sich nicht bestätigen, dass die Solaranlage wirklich genutzt wird, um die Stadien während des einmonatigen Turniers in Katar mit Strom zu versorgen.