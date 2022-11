Japan gibt WM-Kader bekannt: Acht Bundesliga-Profis reisen mit nach Katar

Deutschland trifft bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf Japan und wird damit gleichzeitig die Begegnung mit insgesamt acht deutschen Spielern aus der ersten und zweiten Bundesliga machen. Der Nationaltrainer der japanischen Nationalmannschaft, Hajime Moriyasu, gab kürzlich seinen 26-köpfigen WM-Kader bekannt, mit reger Beteilung aus den deutschen Ligen.

Der WM-Kader der japanischen Nationalmannschaft

Der japanische Kader für die WM 2022 steht bereits fest: Unter anderem sind Topstars wie Dachi Kamada von Eintracht Frankfurt oder Takehiro Tomiyasu vom FC Arsenal dabei. Trainer Moriyasu verwies bei der Kaderbekanntgabe zugleich auf den Anspruch bei der WM 2022:

„Unser Ziel ist es, zumindest das Viertelfinale zu erreichen. Das wird nicht leicht.“

Kamada ist dabei nicht der einzige bekannte deutsche Bundesligaspieler, der im japanischen Nationaltrikot aufläuft. Neben ihm wurden noch folgende Spieler für den Kader der „Samurai Blue“ nominiert:

Wataru Endo (VfB Stuttgart)

Hiroki Ito (VfB Stuttgart)

Ritsu Doan (SC Freiburg)

Kou Itakura (Borussia Mönchengladbach)

Takuma Asano (VfL Bochum)

Maya Yoshida (FC Schalke 04)

Aoi Tanaka (Fortuna Düsseldorf)

Japan bei der WM 2022 in Katar

Bereits seit 1998 qualifiziert sich die japanische Nationalmannschaft zuverlässig alle vier Jahre für die Fußball-Weltmeisterschaft. Auch in diesem Jahr sind die „Blue Samurai“ bei der WM in Katar dabei. Nachdem sie in der Qualifikation mit zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen starteten, verlor Japan im Anschluss kein einziges Spiel mehr. Mit einem 2:0 gegen Australien sicherten sich die Japaner am vorletzten Spieltag vorzeitig ihr Ticket für die Weltmeisterschaft. In der WM-Gruppe treten sie gegen Deutschland, Spanien und Costa Rica an.

„Wir wollen bei Ballgewinnen als Team schnelle und vertikale Angriffe spielen“, erklärte der japanische Nationaltrainer mit Blick auf die Spiele gegen Deutschland und Spanien.

Wichtiger Akteur in der Offensive ist Frankfurter Stammspieler Kamada, der gegen die USA bereits seinen sechsten Treffer erzielte und letztes Jahr mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewann.

Der Kader von Japan bei der WM 2022

Tor: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Eiji Kawashima (Racing Straßburg), Daniel Schmidt (VV St. Truiden)

Abwehr: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Maya Yoshida (Schalke 04), Takehiro Tomiyasu (FC Arsenal), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (VfB Stuttgart)

Mittelfeld: Wataru Endo (VfB Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting Lissabon), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Junya Ito (Stade Reims), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Takumi Minamino (AS Monaco), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (CD Leganes), Takefusa Kubo (Real Sociedad San Sebastian), Ritsu Doan (SC Freiburg)

Angriff: Daizen Maeda (Celtic Glasgow), Takuma Asano (VfL Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brügge)