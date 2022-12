Fußball WM heute Liveticker * 2:3 Serbien – Schweiz live ** Wer kommt ins WM Achtelfinale?

Am 2. Dezember treten Serbien und die Schweiz zum Abschluss der Gruppenphase bei der Katar WM 2022 gegeneinander an. Die Partie wird um 20:00 Uhr angepfiffen und live im Free-TV ausgestrahlt. Beim Spiel zwischen Serbien und der Schweiz geht es für die Mannschaften um alles oder nichts – beide Mannschaften wollen ins Achtelfinale einziehen, könnten allerdings auch noch ausscheiden. Brasilien spielt gegen Kamerun und wurde verdient Gruppenerster in der Gruppe G und sicherte sich somit schon frühzeitig das Ticket für die K.O.-Runde. Das heutige Spiel dürfte somit spannend werden, denn die Schweiz und Serbien kämpfen in einem direkten Duell um den zweiten Platz. Wie ist die Ausgangslage der beiden Mannschaften und wer überträgt das Spiel live im Free-TV?

Liveticker Serbien gegen Schweiz Liveticker Serbien gegen Schweiz 2:3 0:1 Xherdan Shaqiri (20.), 1:1 Aleksandar Mitrovic (26.), 2:1 Dusan Vlahovic (35.), 2:2 Breel Embolo (44.), 2:3 Remo Freuler (48.) 21:09 Uhr – Freuler mit dem 3:2 direkt nach der Pause!

20:45 Uhr – Tolles Schützenfest hier! Halbzeit!

20:45 Uhr –Die Schweiz gleicht wieder aus! Zentral im Sechzehner nach Zuspiel von Shaqiri!

20:35 Uhr –Vlahovic mit dem 2:1 – das ging einfach! 20:30 Uhr –Xherdan Shaqiri nochmals mit einer klasse Chance! 20:29 Uhr – Eine gute Möglichkeit reicht für Aleksandar Mitrovic mit dem Kopf. Sein 2.Treffer im Turnier.

20:20 Uhr – Die Schweiz führt durch Xherdan Shaqiri! 20:12 Uhr – Die Serben mit einem Pfostenknaller. Die Eidgenossen stehen nicht sicher in der Abwehr. 20:05 Uhr – Die Schweiz schon mit zwei hochkarätigen Chancen zu Beginn! 20:00 Uhr – Die Mannschaften sind draußen, gleich geht es los! Die Schweiz in den weißen Away Trikots, Serbien in den roten Heimtrikots. 19:20 Uhr – Die Aufstellungen sind da! So wollen die Schweizer und die serbische Nationalmannschaften spielen: Ohne Sommer und mit vier Bundesligaspieler geht es bei den Schweizern los. Serbien: 23 Vanja Milinkovic-Savic – 4 Milenkovic, 5 Veljkovic, 2 Pavlovic – 14 Zivkovic, 20 Sergej Milinkovic-Savic, 16 Lukic, 17 Kostic – 10 Tadic – 18 Vlahovic, 9 A. Mitrovic Schweiz: 21 Kobel – 3 Widmer, 5 Akanji, 22 Schär, 13 Rodriguez – 8 Freuler – 15 Sow, 10 Xhaka – 23 Shaqiri, 7 Embolo, 17 Vargas 19:00 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Fernando Andrés Rapallini aus Argentinien, sein 2.Einsatz bei der WM. 19:00 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen?

WM Gruppe G Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe G # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇧🇷 Brasilien 2 2 0 0 3:0 +3 6 2 🇨🇭 Schweiz 2 1 0 1 1:1 0 3 3 🇨🇲 Kamerun 2 0 1 1 3:4 -1 1 4 🇷🇸 Serbien 2 0 1 1 3:5 -2 1

Der Kampf um den Einzug ins Achtelfinale: Welches Team schafft es in die K.O.-Runde?

In das heutige Spiel gehen sowohl Serbien als auch die Schweiz hoch motiviert – denn der Einzug ins Achtelfinale soll her.

Allerdings hat die Schweiz die bessere Ausgangsposition. Dank des 1:0 gegen Kamerun im Auftaktspiel und der knappen Niederlage gegen die brasilianische Nationalmannschaft reicht den Eidgenossen bereits ein Remis zum Weiterkommen, vorausgesetzt Kamerun gewinnt nicht gegen Brasilien. Im Gegensatz dazu muss Serbien gegen die Schweiz gewinnen, um die Chance auf eine Teilnahme im Achtelfinale zu wahren. Serbien hat bisher nur einen Punkt und steht am Ende der Gruppe G. Erst verloren sie beim Auftaktspiel gegen Brasilien 0:2, danach mussten sie sich mit einem 3:3-Remis gegen Kamerun zufriedengeben. Daher brauchen die Serben jetzt dringend einen Sieg und drei Punkte, um es noch ins Achtelfinale zu schaffen.

Gelingt Serbien die Überraschung gegen die Schweiz?

Um sich den Traum vom Achtelfinale zu erfüllen, benötigt Serbien dringend einen Sieg gegen die Schweiz. Serbien verlor wenig überraschend im Auftaktspiel gegen Brasilien 0:2. Im zweiten Spiel gegen Kamerun waren die Serben lange Zeit das bessere Team und führten verdient – die Adler führten mit 3:1, doch innerhalb von 180 Sekunden drehte Kamerun das Spiel und schoss zwei Tore zum Ausgleich. Somit endete das Spiel am Ende mit einem enttäuschenden 3:3 für Serbien. Die Aussetzer während des Spiels gegen Kamerun konnte sich Trainer Dragan Stojkovic selbst nicht erklären. Hätten sie die Partie gewonnen, würde heute vermutlich ein Unentschieden gegen die Schweiz reichen. Nun müssen sie gewinnen, um in die K.O.-Runde einzuziehen.

Kann die Schweiz erneut gegen Serbien gewinnen?

Die Ausgangslage sieht für die Schweiz gut aus: Die Eidgenossen gewannen das Auftaktspiel gegen Kamerun mit 1:0 und konnten auch gegen Brasilien lange Zeit die Null halten. Eigentlich sah alles nach einem glücklichen Punkt aus. Doch Casemiro bestrafte die Eidgenossen für eine Unachtsamkeit und erzielte trotz guter defensiver Leistung der Schweizer das 1:0. Trotz der Niederlage kann die Schweiz den Einzug ins Achtelfinale der WM 2022 schaffen, denn selbst ein Unentschieden dürfte beim Spiel gegen Serbien für ein Weiterkommen genügen. Bereits bei der letzten WM in Russland 2018 spielten Serbien und die Schweiz gegeneinander. Das Duell hätte kaum spannender sein können: Erst in der 90. Minute erzielte Xherdan Shaqiri das 2:1 gegen Serbien. Dies möchte die Schweiz heute gerne wiederholen.

Die möglichen Aufstellungen

Die voraussichtliche Aufstellung von Serbien wird vermutlich aus einer 3-4-2-1-Formation bestehen:

Milinkovic-Savic – Pavlovic, Veljkovic, Milenkovic – Kostic, Maksimovic, Lukic, Zivkovic – Milinkovic-Savic, Tadic – Mitrovic

Die Aufstellung der Schweiz dürfte aus einer 4-2-3-1-Formation bestehen und wie folgt aussehen:

Sommer – Rodriguez, Elvedi, Akanji, Widmer – Xhaka, Freuler – Vargas, Sow, Shaqiri – Embolo

Wer überträgt Team Serbien gegen Schweiz live in TV und Stream?

Heute findet der dritte Spieltag in der Gruppenphase statt – die Vorrunde neigt sich dem Ende zu. Beide Teams können es noch in das Achtelfinale schaffen. Das spannende Duell zwischen Serbien und der Schweiz wird heute um 20:00 Uhr im 974-Stadium in Doha angepfiffen. Das Spiel wird live im Free-TV im ZDF übertragen. Wer möchte, kann das Duell aber auch im Magenta-TV streamen.