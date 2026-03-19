Fußball heute Ergebnis: Mainz 05 schreibt Geschichte & zieht ins Viertelfinale

Mainz 05 erreichte erstmals in der Klubhistorie das Viertelfinale eines Europacups. Im Achtelfinal-Rückspiel der Conference League besiegten die Nullfünfer Sigma Olmütz mit 2:0 (0:0) und zogen damit nach dem torlosen Hinspiel in die nächste Runde ein. Stefan Posch (46.) per Kopf und Armindo Sieb (82.) sorgten für die Entscheidung, nachdem Peter Barath wegen Gelb-Rot früh dezimiert wurde. Während Mainz in der Bundesliga gegen den Abstieg kämpft, lebt der Traum vom Finale in Leipzig am 28. Mai weiter.

Sieg gegen Olmütz: Spielverlauf und Schlüsselereignisse

Mainz übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel und suchte mit offensiven Akzenten den Weg zum Tor. Die Gastgeber kombinierten zielstrebig, hatten hohen Ballbesitz und setzten Sigma Olmütz früh unter Druck; nach etwa 20 Minuten verpasste Danijel Sturm für die Gäste eine überraschende Führung nur knapp. Dennoch blieb die erste Halbzeit ausgeglichen: Großchancen entstanden auf beiden Seiten, Phillipp Mwene verfehlte aus der Distanz das Tor (35.) und Nelson Weiper vergab kurz vor der Pause per Kopf (45.).

Tore, Platzverweis und die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit dem entscheidenden Moment: Paul Nebel flankte von rechts, Stefan Posch köpfte zum 1:0 ein (46.). Mainz blieb danach die aktivere Mannschaft, suchte permanent das Spiel nach vorne und ließ Olmütz kaum zu Entlastungsangriffen kommen. In der 76. Minute verlor Sigma-Spieler Peter Barath nach einer Gelben Karte die Kontrolle und sah Gelb-Rot, was das Kräfteverhältnis änderte; ein Freistoß von Nebel traf anschließend das Aluminium (78.), ehe Armindo Sieb das 2:0 erzielte (82.) und die Partie entschied.

Historischer Einzug ins Viertelfinale und Ausblick

Mit dem 2:0 im Rückspiel nach dem 0:0 im Hinspiel zieht Mainz 05 erstmals in ein Europacup-Viertelfinale ein. Die Viertelfinalspiele der Conference League sind für den 9. und 16. April terminiert, Mainz hat im Hinspiel Heimrecht. Trainer Urs Fischer hatte vor der Partie erklärt: „Wir wollen uns etwas zutrauen und mutig sein“ — seine Mannschaft setzte diese Marschrichtung um und schrieb damit Mainzer Klubgeschichte.