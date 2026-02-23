Frauenfußball heute: Bayerische Wachablösung: VfL Wolfsburg: „Sie sind uns enteilt“

Die Bayerische Wachablösung im Frauenfußball ist Realität: Nach dem klaren 4:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg steht der FC Bayern mit einem 14-Punkte-Vorsprung sinnbildlich auf dem Thron und wird wohl Deutscher Frauen-Meister werden. Trainer Stephan Lerch musste nach dem Topspiel konstatieren: „Da sind einfach Schritte gemacht worden, da sind sie uns ein Stück weit enteilt“ — die Worte fassen die neue Machtverteilung zusammen. Das Ergebnis und der Spielverlauf zeigen, wie sehr sich das Kräfteverhältnis verschoben hat; Bayern festigt die Tabellenführung und steuert auf die vierte Meisterschaft in Folge zu. Gleichzeitig bleibt Wolfsburg im Wettbewerb engagiert und muss intern auf Veränderungen reagieren.

Bayerische Wachablösung nach dem Topspiel

Das 1:4 (1:0) bei den Münchnerinnen markierte eine vorentscheidende Phase im Titelkampf: Die Double-Siegerinnen bauten ihren Vorsprung in der Tabelle auf 14 Punkte aus und demonstrierten in Ballbesitz, Umschaltspiel und Standardsituationen ihre Dominanz. Der Spielverlauf zeigte, dass Bayern nach dem Rückstand die Großchancen konsequent nutzte und die Partie drehte. Für Wolfsburg blieb nach dem Abpfiff weniger als die Frage nach der Tagesform — vielmehr steht eine Zeitenwende im deutschen Frauenfußball fest.

Tabelle der Top 5 der Frauen Bundesliga

Reaktionen: Lerch, Barcala und Gwinn

Stephan Lerch zeigte sich trotz der deutlichen Niederlage ruhig, sprach offen über das veränderte Kräfteverhältnis: „Der FC Bayern steht an Nummer eins und wird auch deutscher Meister werden.“ Gleichzeitig betonte er, weiter am Abstand zu arbeiten und den Rückstand nicht zu groß werden zu lassen. Bayern-Trainer José Barcala mahnte Demut an: „Wir müssen demütig bleiben“ und forderte, dass die Mannschaft weiter „hart arbeiten, um in Deutschland und Europa ein Sieger-Team zu werden“. Nationalspielerin Giulia Gwinn bezeichnete den 4:1-Erfolg als Rückenwind und verwies auf die Konstanz der Münchnerinnen — es war der 17. Sieg im 18. Ligaspiel der Saison.

Personelle Neuigkeit beim VfL: Kellermann kündigt Abschied an

Neben der sportlichen Entwicklung sorgt beim VfL Wolfsburg auch eine Personalmeldung für Aufsehen: Sportdirektor Ralf Kellermann will dem Klub zum Saisonende den Rücken kehren, wie übereinstimmende Informationen berichten. Kellermann, seit 2008 beim Verein und mit 20 Titeln einer der prägenden Macher (unter anderem das Triple 2013), hinterlässt eine sportliche Erfolgsgeschichte und zugleich eine Führungsaufgabe, die Wolfsburg in einer Phase der Neuorientierung zu lösen hat.

Ausblick: Liga, Pokal und Europa

Die Tabellenkonstellation ist angesichts des klaren Vorsprungs für Bayern zwar aussagekräftig, bleibt allerdings „eine schöne Momentaufnahme“, wie Giulia Gwinn betonte. Beide Klubs sind noch in den nationalen und europäischen Wettbewerben präsent: Bayern und Wolfsburg stehen jeweils im Viertelfinale des DFB-Pokals und der Champions League. Gleichwohl wirkt die Liga nach dem jüngsten Spiel wie ein Spiegelbild des gewachsenen Vorsprungs der Münchnerinnen — und stellt für Wolfsburg die Frage nach taktischer Anpassung und personeller Stabilität.