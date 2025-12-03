FIFA WM 2026 Auslosung: Was du unbedingt wissen musst – Gruppen, Lostöpfe, Chancen

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko rückt näher, in knapp einem halben Jahr ist es soweit! In Washington D.C. steigt jetzt die große WM Auslosung – inklusive Show mit Heidi Klum und US-Präsident Trump inklusive Polit-Trubel und neuen Regeln. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Event und die deutsche Nationalmannschaft.

WM Auslosung – Was passiert am Freitag in Washington?

Im Kennedy Center steigt ab 18:00 Uhr MEZ die offizielle Gruppen-Auslosung der XXL-WM mit erstmals 48 Teilnehmern. Dabei werden die zwölf Vierergruppen zusammengestellt – mit dabei: der DFB mit Julian Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig.

Wo kann man die Auslosung live sehen?

Das ZDF überträgt ab 17:55 Uhr im TV und in der Mediathek. MagentaSport startet bereits um 17:45 Uhr mit seiner Übertragung.

Und warum gibt es am Samstag nochmal ein Event?

Die FIFA dehnt das Ganze auf zwei Tage aus. Am Samstag werden die Spielorte und Anstoßzeiten der 104 Partien bekannt gegeben. Der Haken: Sechs Teilnehmer stehen noch gar nicht fest – sie müssen sich im März erst durch Play-offs qualifizieren.

Ist Deutschland in Topf eins gesetzt?

Ja – knapp. Dank eines späten Qualifikationsaufschwungs hat sich das DFB-Team über die Weltrangliste in den ersten Lostopf gerettet. Damit bleibt Deutschland erstmal den Topfavoriten wie Argentinien, Frankreich oder England erspart.

Gibt es trotzdem schwere Gegner für Deutschland?

Definitiv. Schon in Topf zwei lauern Teams wie Japan, Südkorea, Kroatien oder Österreich – allesamt unangenehme Gegner. In Topf drei könnte ein Duell mit Norwegen und Erling Haaland drohen. Und auch im vierten Lostopf landen noch europäische Play-off-Sieger. Mit dem Tool WC2026.APP lässt sich eine virtuelle WM-Auslosung spielen. Dort wird Deutschland in eine Gruppe mit Schottland und Marokko sowie dem Playoff-Gewinner ICP-2 gelost mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,05 %. Durch die 12 Länder pro Lostopf gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten der Gruppenkonstellationen.

Gibt es Neuerungen im Turnierformat?

Ja. Die FIFA hat erstmals 48 Teams im Rennen. Außerdem werden Top-Teams wie Spanien und Argentinien so gesetzt, dass sie sich frühestens im Finale begegnen können. Das erinnert an Tennis-Setzlisten bei Grand Slams. Zudem gilt: Maximal zwei europäische Teams pro Gruppe, andere Konföderationen können gar nicht doppelt vertreten sein.

Was sorgt für politischen Wirbel?

Der Iran boykottiert die Veranstaltung. Mehreren Delegierten, darunter wohl auch Verbandschef Mehdi Taj, wurde das US-Visum verweigert. Der Verband fordert eine Stellungnahme von FIFA-Boss Gianni Infantino. Auch kommt Trump zur Auslosung.