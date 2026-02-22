FC Bayern News: Deshalb schreibt Jamal Musiala Bundesliga-Geschichte

Jamal Musiala hat mit dem 3:2‑Sieg des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt einen weiteren Meilenstein erreicht: Der DFB‑Star feierte seinen 100. Bundesliga‑Sieg. Musiala war nach seiner Rückkehr in die Startelf wieder 100‑prozentig fit und erzielte damit Bundesliga‑Geschichte für sich. Opta bestätigt: Mit 22 Jahren und 360 Tagen ist er der jüngste Spieler, dem diese Marke gelang. Gleichzeitig weist Musiala bereits 81 Scorerpunkte in 176 Ligaspielen auf und feiert am 26. Februar seinen 23.Geburtstag.

Musiala erreicht 100 Bundesliga‑Siege

Durch den heutigen 3:2‑Erfolg gegen Eintracht Frankfurt erhöhte Jamal Musiala seine persönliche Siegstatistik in der Bundesliga auf 100. Der Treffer in der Saisonbilanz fällt auch auf Klubebene ins Gewicht: Für den FC Bayern bedeutet jeder Dreier eine Bestätigung der Dominanz in der Liga. Musiala stand dabei wieder in voller Verfassung auf dem Platz und trug mit seiner Präsenz zum Sieg bei.

Rekord: Jüngster Spieler der Ligageschichte

Opta dokumentiert, dass Musiala mit 22 Jahren und 360 Tagen als jüngster Spieler überhaupt die Marke von 100 Bundesliga‑Siegen erreicht hat. Die Bestmarke unterstreicht seinen bisherigen Karriereverlauf in der Bundesliga‑Historie und hebt seine Konstanz bei Spitzenklubs wie dem FC Bayern hervor. Dieser Rekord setzt ihn in eine Reihe mit anderen frühen Erfolgsträgern der Liga.

Statistik: Scorerpunkte und Einsatzbilanz

Neben den 100 Siegen verzeichnet Musiala bislang 81 Scorerpunkte in 176 Bundesliga‑Einsätzen. Diese Bilanz zeigt seine offensive Effizienz und seine Rolle als kontinuierlicher Beitragender in Angriff und Spielaufbau. Gleichzeitig signalisiert die Zahl, wie früh sich Musiala als Stammkraft beim deutschen Rekordmeister etabliert hat.

Aktuelle Statistiken von Musiala in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 6 1 5 182′ 1 2 6.4 DFB Pokal 2025/2026 1 0 1 21′ 6.3 Champions League 2025-2026 1 1 62′ 1 (0) 7.3 Gesamt: 8 2 6 265′ 1 0 0 1 (0) 2 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 8 - Per Game In Startaufstellung 2 0.3 Per Game Minuten 265 33.1 Per Game Tore 1 0.1 Per Game Assists 2 0.3 Per Game

Ausblick: Geburtstag und weitere Perspektiven

Am 26. Februar wird Musiala seinen 23. Geburtstag feiern — ein weiterer Meilenstein in einer bereits bemerkenswerten Karriere. Bis dahin bleibt die Entwicklung seiner Statistik im Fokus: Sowohl bei Torbeteiligungen als auch bei weiteren Ligasiegen dürfte er den Klubrekordisten des FC Bayern weiter unterstützen.