EM K.o.Runde: Welcher Teil des Turnierbaums liegt Deutschland?

Deutschland hat sich erfolgreich für das EM-Achtelfinale der Europameisterschaft qualifiziert. Eine zentrale Frage bleibt jedoch: In welchem Teil des Turnierbaums wird das DFB-Team spielen und wie können sie ihre Stärken am besten einsetzen? Obwohl Deutschland Ungarn in der Gruppenphase mit einem 2:0 besiegen konnte, bleibt abzuwarten, ob es strategisch klug ist, als Gruppenerster oder -zweiter in die K.-o.-Runde zu gehen. Bundestrainer Nagelsmann strebt den Gruppensieg an und lässt keinerlei Rechenspiele dabei zu. Fakt ist – ab dem Achtelfinale gibt es keine leichten Gegner mehr!

DFB-Team: Die Ausgangssituation für das Achtelfinale

Deutschland hat in Gruppe A sechs Punkte gesammelt. Dies bedeutet, dass sie bei einem Unentschieden oder Sieg gegen die Schweiz als Gruppenerster ins Achtelfinale einziehen. Im Achtelfinale würden sie dann auf den Zweiten aus Gruppe C treffen. EM Gruppe C besteht aus England, Dänemark, Slowenien und Serbien. Es wird erwartet, dass England diese Gruppe gewinnt, obwohl noch alles offen ist. Ein Aufeinandertreffen mit dem Zweiten der Gruppe C scheint daher machbar für das deutsche Team.

Tabelle EM Gruppe A All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland S S > 2 2 0 0 7 1 6 6 2 Schweiz S U > 2 1 1 0 4 2 2 4 3 Schottland N U > 2 0 1 1 2 6 -4 1 4 Ungarn N N > 2 0 0 2 1 5 -4 0

Spanien hat bereits die EM Gruppe B gewonnen und wird im Achtelfinale auf einen Gruppendritten treffen. Ihre starken Leistungen machen sie dort zum klaren Favoriten. Es ist zu erwarten, dass Spanien im Viertelfinale stehen wird. Sollten die Deutschen weiterkommen, könnten sie in der Runde der letzten Acht auf Spanien treffen.

Tabelle EM Gruppe B All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Spanien S S > 2 2 0 0 4 0 4 6 2 Italien S N > 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Albanien N U > 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 Kroatien N U > 2 0 1 1 2 5 -3 1

Wird Deutschland nur Gruppenzweiter in Gruppe A, erwartet sie im Achtelfinale ein schwieriger Gegner. Dann treffen sie nämlich auf den Zweiten aus der Gruppe von Spanien. Aktuell ist das Italien, das drei Punkte auf dem Konto hat. Kroatien und Albanien mit je einem Punkt sind ebenfalls noch im Rennen.

Tabelle EM Gruppe C All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 England S U > 2 1 1 0 2 1 1 4 2 Dänemark U U > 2 0 2 0 2 2 0 2 3 Slowenien U U > 2 0 2 0 2 2 0 2 4 Serbien N U > 2 0 1 1 1 2 -1 1

Sollte Deutschland das Achtelfinale überstehen, könnte im Viertelfinale England warten. Weiter geträumt, wäre im Halbfinale auch ein Duell mit Frankreich möglich.

Dieser Weg ins Halbfinale scheint machbar, aber es gibt viele Herausforderungen. Deutschland muss zunächst noch gegen die Schweiz bestehen, um die bestmögliche Ausgangssituation für das Achtelfinale zu sichern. Die kommenden Spiele versprechen also spannende Momente für das DFB-Team.

Deutsche Gegner als Gruppensieger

Runde Mögliche Gegner Spielort Achtelfinale Dänemark/ Slowenien/England/Serbien Dortmund Viertelfinale Spanien/Italien Stuttgart Halbfinale Portugal/ Niederlande/ Frankreich/Belgien München Finale Frankreich/ England Berlin

Deutsche Gegner als Gruppenzweiter

Runde Mögliche Gegner Spielort Achtelfinale Italien/Kroatien/Albanien Berlin Viertelfinale England Düsseldorf Halbfinale Frankreich Dortmund Finale Spanien Berlin

Spanien: Deutschlands Endgegner?

Viele meinen, dass der Turnierbaum bei einem Gruppensieg günstiger aussieht. Trotz des Giganten Spanien scheinen Portugal, Belgien oder die Niederlande als mögliche Halbfinal-Gegner machbar. Ein Sieg gegen Spanien könnte den Weg ins Halbfinale erleichtern.

Italien, England und Frankreich: Schwächer als ihr Ruf?

England und Frankreich scheinen besiegbarer. Trotz Schwierigkeiten bei einem Testspiel gegen Frankreich konnten die Deutschen letztlich den Sieg davontragen, was viel Selbstvertrauen gibt. Zwar bleibt Frankreich mit seinem starken Kader leicht favorisiert, doch ein mögliches Aufeinandertreffen würde erst im Halbfinale stattfinden. Sollte Deutschland es bis dahin schaffen, würde im eigenen Land eine enorme Euphorie entstehen.

Taktieren gegen die Schweiz: Schlechtes Signal?

Die Überlegung, gegen die Schweiz gezielt zu verlieren, um in der Gruppe den zweiten Platz zu sichern, wirft psychologische Fragen auf. Würde Nagelsmann seinen Spielern vermitteln, dass sie nicht stark genug wären, um gegen Spanien zu bestehen?

Eine Niederlage könnte die Euphorie und den aktuellen Schwung innerhalb des Teams beeinträchtigen. Das Taktieren könnte als Hoffnung darauf verstanden werden, dass eine andere Mannschaft Spanien besiegt.

Sollte das Ziel sein, im Finale auf Spanien zu treffen, müsste Deutschland ohnehin gewinnen, egal wie stark die Spanier erscheinen. Spanien gilt zwar als besonders schwieriger Gegner, doch es wäre ratsam, wenn Nagelsmann sich nicht auf taktische Spielereien einlässt.

Vermutlich wird Nagelsmann nicht den Versuch unternehmen, die Gruppentabelle seinen Wünschen anzupassen. Denn es bleibt die alte Weisheit: Wer Europameister werden will, muss in der Lage sein, jeden Gegner zu schlagen. Auch jene Mannschaften, die als besonders stark gelten.